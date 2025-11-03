Poliţiştii bucureşteni şi procurori DIICOT au descins luni la mai multe locații din Bucureşti în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un dosar de înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro.

Cei implicați sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare, iar apoi ar fi luat mai multe credite cu documente falsificate şi ar fi achiziţionat maşini de lux prin contracte de leasing încheiate în baza unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate.

Reţeaua este formată din 14 persoane şi este coordonată de un bărbat, dat în urmărire internaţională.

Liderul Alfred Petrea, condamnat, în trecut, la cinci ani de închisoare

Liderul grupării este Alfred Petronel Petrea, un infractor cunoscut, care a fost arestat în 200o, iar în 2002 a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului, la operațiunea condusă de Alfred Petronel Petrea au participat mai mulți oameni de afaceri, în infracțiunile printre care fostul deputat William Brînză, Dumitru Marin și Marian Răducu Țărândă.

Anunțul DIICOT

„Astăzi, 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 și ai Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, au pus în aplicare 15 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Iași, într-un dosar penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.

Din probele administrate a reieșit că, în cursul anului 2024, în municipiul București s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată, care ar fi acționat atât în capitală, cât și pe teritoriul județului Iași, în scopul obținerii unor importante beneficii materiale provenite din contractarea de credite pe baza unor documente falsificate, precum și din achiziționarea unor autoturisme prin contracte de leasing încheiate cu utilizarea unor acte de identitate și situații financiare falsificate.

Grupul infracțional organizat, format din 14 suspecți și coordonat de un lider (urmărit internațional), ar fi înființat sau ar fi preluat mai multe societăți comerciale cu un istoric bun de creditare. Ulterior, membrii grupului ar fi falsificat situațiile financiare ale acestor firme, în vederea obținerii de finanțări bancare și a achiziționării de autoturisme de lux, prin contracte de leasing încheiate pe baza unor documente falsificate. Prejudiciul produs persoanelor vătămate este estimat la circa 35.000.000 lei (aproximativ 7,1 milioane euro). Sunt puse în aplicare 17 mandate de aducere, urmând ca audierile să se desfășoare la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei”, au transmis autoritățile.

