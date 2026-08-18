Zeci de martori au povestit anchetatorilor de la parchetul instanței supreme cum au plătit bani în avans firmei păstorite de avocata Mariana Lungu, Ionuț Căruntu și Marius Teodor Moraru pentru locuința „de vis” din ansamblul rezidențial Oxy Residence 2 pentru ca în final să trăiască momente de incertitudine sau de imposibilitate de a se bucura de acestea, totul culminând cu fuga dezvoltatorului din țară.

Gândul va prezenta în exclusivitate mărturiile oamenilor aparent păcăliți de cei pe care procurorii PICCJ i-au percheziționat, în 13 august, precum și alte detalii ale anchetei care vizează ceea ce pare a fi o fraudă de proporții din sectorul imobiliar.

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În 13 august, un judecător de drepturi și libertăți de la Curtea de Apel București a stabilit deja arestarea preventivă a lui Marius Teodor Marius, despre care anchetatorii PICCI arată în dosarul aflat la instanță că ar reprezenta interfața proiectului Oxy.

Anchetatorii PICCJ au cerut și arestarea în lipsă a lui Ionuț Căruntu, cel care se prezenta drept dezvoltatorul întregului proiect imobiliar, persoană care se pare că nu mai este de găsit la nivel național încă de la începutul anului 2026.

În cazul acestuia, Curtea de Apel București a stabilit disjungerea propunerii de arestare formulată de procurorii PICCJ și a hotărât discutarea ei pe 20 august, motivul fiind efectuarea procedurilor de identificare și citare a bărbatului care nu a putut fi găsit la momentul perchezițiilor.

Navetist lăsat cu ochii-n soare

Una dintre victimele „afacerii imobiliare” a povestit cu lux de amănunte de ce a decis să cumpere un apartament în ansamblul rezidențial Oxy Residence 2, motivul fiind acela că făcea naveta.

„Domiciliul meu fiind în oraşul Măgurele şi făcând naveta pe Str. Sos. Bucureşti – Măgurele, pe la începutul anului 2025 am văzut pe un banner/anunţ cu vânzarea de apartamente cu 2, şi respectiv, 3 camere în noul complex rezidenţial Oxy Residence.

Într-o zi am oprit maşina la locul unde era afişat bannerul, întrucât se afla amplasat şi un birou de vânzări. Am discutat acolo cu un domn pe nume Moraru Marius Teodor, căruia i-am spus că sunt interesat să achiziţionez un apartament în complex, cu două camere.

În continuare, acesta mi-a prezentat oferta lui şi de asemenea am mers şi am vizionat două apartamente 13 şi 14, din blocul 2, ce erau finalizate, având parchet, gresie, uşi de interior montate”, le-a povestit bărbatul navetist anchetatorilor.

Mobilă nouă în casa „de vis”

„Eu fiind însoţit de soţia mea şi fiica mea la acel moment, toţi 3 ne-am hotărât pe apartamentul nr. 14.

Am coborât la biroul de vânzări împreună cu Moraru Marius Teodor, unde acesta mi-a comunicat că va trebui să facem un contract de rezervare în urma căruia urma să plătesc suma de 1.000 de euro, după care, la aproximativ 10 zile, urma să ne întâlnim din nou pentru a încheia promisiunea de vânzare-cumpărare.

Am achitat suma de 1.000 de euro numerar şi am încheiat contractul de rezervare bun imobil viitor din data de 25.03.2025.

Tot atunci mi-a spus că are loc de parcare pentru apartament, la demisol costă 15.000 de euro, iar la suprateran 7.000 euro însă după ce încheiem contractul de vânzare-cumpărare, timp de un an, nu achităm nimic.

De asemenea, în promisiunea de vânzare-cumpărare a fost trecut termenul de 30 iulie 2025 pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare, dar nu mai târziu de 30.08.2025, urmând ca după această dată termenul de perfectare a contractului să fie prelungit doar prin semnarea unui act adiţional.

În ziua când am încheiat promisiunea de vânzare-cumpărare am primit şi cheia de la apartamentul nr. 14, iar numitul Moraru Marius Teodor mi-a specificat că de azi sunt proprietar şi pot să îl mobilez.

Eu l-am crezut, aşa că am început să mobilez apartamentul cheltuind aproximativ 20.000 euro. Pot face dovada cu facturile de achiziţie”, s-a confesat păgubitul anchetatorilor.

Vina pe ENEL și gaze pentru a evita împroprietărirea clienților

„Mai adaug faptul că la aproximativ o lună după ce am încheiat promisiunea de vânzare-cumpărare, am fost sunat de Moraru Marius Teodor care mi-a comunicat faptul că dacă doresc un loc de parcare, la demisol sau suprateran, trebuie să achit în acel moment suma integrală, lucru cu care eu nu a fost de acord, amintindu-i acestuia ce mi-a spus cu ceva timp în urmă, că nu voi plăti nimic pentru el timp de un an.

După ce au trecut termenele prevăzute în promiunea bilaterală de vânzare-cumpărare, l-am sunat pe Moraru Marius Teodor pentru a-l întreba când perfectăm contractul de vânzare-cumpărare însă acesta mă tot amâna pe diferite motive (nu are aprobarea de la gaze ori aprobarea de la ENEL).

Ultima dată am discutat la telefon anul trecut înainte de sărbători, iar acesta mi-a dat termen 12 ianuarie să revin atunci cu un apel pentru a putea stabili data încheierii contractului.

Am revenit cu apel în data de 13.01.2026 însă numărul nu mai este alocat. Ieri, în data de 05.02.2026, în urma vizionării reportajului transmis la televizor, cu privire la neregulile semnalate de alte persoane cu privire la apartamentele din complexul Oxy Residence am luat hotărârea să formulez plângere penală….”, și-a încheiat mărturia păgubitul.

El cere acum înapoi 60.200 de euro reprezentând 40.200 de euro suma achitată pentru apartament și 20.000 de euro pentru mobila achiziționată.

Ca de la un agent de vânzări la altul

O altă persoană care ar fi fost păgubită în cadrul operațiunilor financiare de la Oxy Residence 2 este agentul de vânzări în construcții al unei firme. Bărbatul a povestit interacțiunea sa cu cel care se recomanda ca fiind dezvoltatorul proiectului Oxy și traseul până la plângerea penală depusă.

În acest caz, se pare că firma care construia complexul rezidențial nu și-ar fi onorat obligațiile contractuale pentru furnizarea de betoane.

„Îmi desfăşor activitatea în cadrul societăţii din anul 2016, în calitate de agent vânzări în lucrări de construcţie, ocupându-mă cu furnizarea agregatelor şi betoanelor.

În anul 2017 l-am cunoscut pe numitul Ioan Căruntu pe un şantier situat în Șos. București-Măgurele, în calitate dezvoltator al unui imobil P+5E+M în zonă.

Am făcut un contract cu acesta de furnizare beton, iar modalitatea de plată a fost ca. după turnare. să se factureze şi să se achite.

Menţionez că contractul a fost încheiat cu societatea S.C. TRADE & CONSTRUCT DEVELOPMENT, pe o perioadă de aproximativ 2 ani, din câte îmi amintesc.

Din câte cunosc, administratorul societăţii este numita Mariana Lungu (avocat în cadrul Baroului București – n.r.).

La momentul respectiv nu au fost probleme cu plăţile, acestea fiind efectuate la timp.

În anul 2021 am fost contactat de Ioan Căruntu, care mi-a comunicat că urmează să înceapă un nou proiect P+6E în zona Şos. Bucureşti-Măgurele, nr. 82W, Sector 5, şi că ar dori să reluăm colaborarea, fiind încheiat un contract de furnizare beton cu societatea S.C. TRADE & CONSTRUCT DEVELOPMENT, modalitatea de plată fiind aceeaşi, după turnare se factura şi se achita”, a povestit martorul anchetatorilor.

Plăți lipsă, dezvoltator plecat în lume

Bărbatul a povestit mai departe modalitățile în care Căruntu și firma dezvoltatoare a Oxy Residence a mai efectuat o serie de plăți până la data la care Căruntu nu a mai fost de găsit.

„(….) În data de 27.11.2024 a fost ultima plată efectuată de către S.C. TECHNO EXPERIENCE CONSTRUCT S.R.L., conform fişei analitice partener, rămânând un rest de plată de 190.997,50 lei.

Am observat că nu au mai fost efectuate plăţi şi am luat legătura cu Ioan Căruntu şi prin intermediul aplicaţiei de mesagerie WhatsApp, care mi-a invocat diverse motive, precum că urmează să ia un credit de la un IFN, însă îi lipsesc avizele de la BNR şi SRI sau că urmează să încaseze plăţi din vânzări.

Până la momentul prezent nu au mai fost efectuate plăţi, iar din ce ştiu numitul Ioan Căruntu nu se mai află în ţară şi am încercat să iau legătura cu numita Mariana Lungu, care mi-a comunicat că este foarte ocupată, urmând să mă contacteze ea, lucru care nu s-a mai întâmplat.

Ansamblul rezidenţial se numeşte Oxy Residence 2, fiind compus din 6 blocuri şi este situat în Mun. Bucureşti, Şos. Bucureşti-Măgurele, nr. 82W, Sector 5, iar de vânzările apartamentelor s-a ocupat agentul de vânzări Marius Teodor Moraru, prin și în numele societăţii TOP&CONSTRUCT DEZVOLTARE S.R.L”, a mai arătat martorul la audieri.

Patron asistat de mamă în afacerile imobiliare

„Mai precizez faptul că pe parcursul colaborării cu Ioan Căruntu, acesta a fost însoţit de mama acestuia, Adriana Căruntu, cu care eu ţineam legătura cât el era în concediu, iar toate comenzile de beton erau date prin intermediul aplicaţiei de mesagerie Whatsapp de către inginerul de proiect.

Totodată, mai menţionez că Lungu și cei doi Căruntu împărţeau acelaşi birou, situat pe şantierul din Măgurele.

M-am prezentat la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 5 ca urmare a informaţiilor apărute în spaţiul public cu privire la constructorul Oxy Residence 2 care a dispărut, iar din câte am aflat imobilele e posibil să fi fost revândute de mai multe ori”, a mai avut de spus martorul.

Acesta a cerut organelor de anchetă să se constituie parte civilă în procesul penal cu suma neachitată de firma constructoare, respectiv de 190.997,50 de lei.

De 13 ori „dusă cu preșul” de dezvoltator

Una dintre clientele de bună credință a povestit de asemenea anchetatorilor cum a fost „dusă cu preșul” de Marius Teodor Moraru femeia explicând cum ani de zile a „cerșit” finalizarea contractului de vânzare cumpărare a unui studio de 45.000 de euro pentru care a plătit încă de la început suma integrală.

„Am aflat despre proiectul Oxy Residence 2 online, publicat pe site-uri de imobiliare și din dorința de a investi niște bani pe care îi economisisem, am contactat numărul de telefon din anunț, respectiv agentul imobiliar care se ocupa de promovarea anunțului, pe nume Florentina Rizescu.

Am luat legătura cu aceasta și am stabilit să ne întâlnim la adresa complexului imobiliar din mun. București, șos. București-Măgurele, nr. 82 W, sector 5. Ajunși la fața locului, l-am cunoscut pe numitul Moraru Marius Teodor, care s-a recomandat a fi deținătorul proiectului imobiliar împreună cu alți parteneri. Împreună cu mine, s-a deplasat la adresă și tatăl meu.

Moraru Marius Teodor ne-a prezentat complexul și variantele disponibile de apartamente. Acesta a făcut să pară proiectul ca fiind unul interesant/atractiv, cu 6 blocuri, case și diverse facilități.

Cu această ocazie, inclusiv agenta imobiliară a precizat că este un proiect foarte bun, inclusiv că ea, ori nepotul, au achiziționat apartament aici.

Referitor la condițiile financiare, arăt faptul că prețul afișat pe site pentru un apartament tip studio (2 camere) era de 52.000 euro, însă dacă se achita integral, prețul era de 45.000 euro.

M-am hotărât să achiziționez un apartament tip studio, cu plata integrală în avans, eu insistând pentru achiziționarea unui apartament din blocurile deja ridicate (blocul 1 sau blocul 2), pentru a avea o oarecare siguranță legată de achiziție.

Inițial, am refuzat să închei promisiunea la notarul propus de dezvoltator, însă la insistențele acestuia, care mi-a învederat faptul că notarul respectiv deține evidența apartamentelor vândute, am acceptat să mergem la notarul menționat de el, pe nume XXXX XXXX XXXX.

Am cerut inițial, un draft al promisiunii bilaterale de vânzare cumpărare pentru a-l verifica. Mi s-a părut în regulă și am observat chiar că se stipula că în cazul nerespectării termenului, dezvoltatorul se obligă să restituie dublul sumei achitate.

În data de 27 ianuarie 2023, am fost și am încheiat promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare cu reprezentantul dezvoltatorului TOP Construct Dezvoltare S.R.L., Moraru Marius Teodor, la BNP XXXXX XXXXX XXXXX.

În aceeași zi, am achitat o primă tranșă de bani, 146.000 lei prin transfer bancar în contul societății Top Construct Dezvoltare SRL, deschis la Banca Transilvania.

A doua tranșă am achitat-o prin depunere în numerar în contul societății, în data de 2 februarie 2023, în valoare de 73.861 lei, achitând în total echivalentul în lei a 45.000 euro.

La momentul respectiv, am întrebat de ce nu se încheie contract de vânzare cumpărare din moment ce am achitat integral, însă mi s-a spus că aceasta este procedura obișnuită.

A fost prevăzut în promisiunea-bilaterală termenul 29 septembrie 2023, cu prelungire automată până în 31.12.2023, iar ulterior cu prelungire doar prin act adițional.

În intervalul august 2023-noiembrie 2025, i-am solicitat lui Moraru Marius Teodor, în repetate rânduri (13 ori), potrivit mesajelor WhatsApp pe care le voi pune la dispoziția organelor de urmărire penală, să-mi comunice când îmi va fi predat apartamentul, care sunt motivele pentru care nu s-a finalizat, iar acesta de fiecare dată m-a liniștit și mi-a oferit explicații pertinente de natură a înlătura orice suspiciune. Astfel, acesta îmi spunea că întâmpină probleme, fie cu furnizorii, fie cu forța de muncă.

În tot acest interval, domnul Moraru mi-a zis inclusiv că în șantier a fost un incident și, din acest motiv, accesul pe șantier nu se mai poate face decât cu permisiunea lui. La un moment dat, acesta mi-a dat inclusiv cheile de la apartament pentru a facilita accesul în vederea mobilării apartamentului”, sunt cele povestite de investitoare anchetatorilor PICCJ.

Din complex în închisoare

Curtea de Apel București a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Marius Teodor Moraru, în dosarul fraudelor Oxy Residence, dar decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța supremă.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală.

În baza art. 226 C. proc.pen., art.202 alin.1 şi alin.4 lit.3 C.proc.pen. şi art.223 alin.1 lit.a C.proc.pen., dispune arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului Moraru Marius Teodor, respectiv de la 14.08.2026 până la 12.09.2026, inclusiv.

În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 13.08.2026, ora 22.10”, se arată în minuta deciziei de joi seară a CAB.

În cazul dezvoltatorului priectului imobiliar Oxy Residence, Ionuț Căruntu, fugit din țară încă de la începutul anului, magistratul CAB a stabilit disjungerea dosarului de propunere si judecarea propunerii arestării față de acesta la un moment ulterior.

În cazul judecării unor persoane în lipsă procedura de citare devine mai anevoioasă pentru îndeplinirea sa legală, iar judecata în astfel de cazuri este îngreunată.

PICCJ „în vizită” la Oxy Residence

Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și polițiștii au făcut, în 12 august, 19 percheziții într-un dosar privind presupuse înșelăciuni imobiliare și spălarea banilor.

Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în prezent se ridică la aproximativ 16 milioane de lei. Descinderile s-au desfășurat în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova.

Au fost puse în aplicare 14 mandate în București, două în Ilfov, unul în Giurgiu și două în Prahova. Gândul a atras atenția în urmă cu câteva luni asupra acestui caz.

După audieri maraton de peste 24 de ore, anchetatorii i-au reținut pe cei doi artizani ai afacerii, dezvoltatorul Ionuț Căruntu și apropiatul acestuia Marius Teodor Moraru și au pus sub control judiciar alte două persoane.

Avocată cu ștate vechi, la cârma firmei din spatele Oxy

Anchetatorii PICCJ au descoperit după demararea cercetărilor că persoana care administrează societatea Top & Construct Dezvoltare, cea care a dezvoltat proiectul Oxy Residence 2, are calitatea de avocat în Baroul București din anul 2000.

Ancheta vizează persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, precum și mai multe persoane juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare.

Totodată, anchetatorii efectuează verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor documente necesare completării probatoriului. S-au căutat înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate.

Apartamente promise mai multor cumpărători

Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.

Lucrările la spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi încasat avansuri de la cumpărători, iar ulterior banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane. Sumele ar fi fost apoi retrase în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.

Prejudiciul estimat până la acest moment, aproximativ 16 milioane de lei

În funcție de rezultatul perchezițiilor și de probele administrate în dosar, procurorul urmează să dispună măsurile legale care se impun.

Parchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu destinat descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei și subliniază că aceasta nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

Jurnaliștii de la Gândul au atras atenția în urmă cu câteva luni asupra acestui subiect, AICI. Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, care are o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că și-ar fi păcălit clienții, cărora nu le mai predă apartamentele de pe Șoseaua București – Măgurele, din Sectorul 5.

Mai mult, dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 este acuzat că ar fi vândut locuințe de două ori – o schemă consacrată deja de alți dezvoltatori mai mari. Clienții Oxy se plâng că nu mai dau de administratori, iar la unul dintre blocuri nu ar exista nici măcar electricitate.