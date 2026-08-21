Dosarul Oxy Residence 2. Cum au profitat dezvoltatorii de explozia blocului din Rahova pentru a-și păcăli cumpărătorii

Explozia care a distrus anul trecut un bloc din cartierul bucureștean Rahova a devenit un pretext invocat de dezvoltatorii Oxy Residence 2 pentru a împiedica semnarea contractelor cu cumpărătorii apartamentelor.

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Acești au descoperit astfel, urmare interceptării telefoanelor protagoniștilor și a celorlalte investigații lista completă a motivelor pe care administratorul firmei, dezvoltatorul și interfețele acestuia le invocau adesea în discuțiile cu clienții pe ale căror acte evitau să le perfecteze notarial.

Gândul va prezenta în exclusivitate date ale cazului instrumentat sub bagheta anchetatorilor și în care un mandatar a fost deja arestat preventiv în vreme ce dezvoltatorul Ionuț Căruntu așteaptă judecarea în lipsă a propunerii arestării preventive în cazul său.

60 de păgubiți și un escroc de carieră

Anchetatorii PICCJ arată în dosarul aflat pe masa judecătorilor că Ioan Căruntu este principalul coordonator al proiectului OXY RESIDENCE 2 în cadrul căruia mai mult de 60 de persoane au fost prejudiciate prin încheierea unor promisiuni de vânzare cumpărare apartamente timp de 5 ani.

Aceștia arată că de la bun început nu ar fi existat intenția de a onora aceste promisiuni ci doar de a obține un folos material injust din partea persoanelor vătămate.

De la bun inceput, Ioan Căruntu – care a mai fost cercetat anterior și chiar condamnat anterior pentru infracțiuni economice ( evaziune fiscală, fals) comise tot împreună cu Marius Teodor Moraru au inițiat acest proiect prin intermediul unor societăți comerciale înființate pe numele unor persoane interpuse ( TOP CONSTRUCT, TRADE DEVELOPMENT) tocmai pentru a/și asigura de la bun început o vizibilitate cât mai redusă în cadrul proiectului în fața autorităților în cazul în care acestea ar fi fost sesizate.

Fiind audiate, toate persoanele implicate in proiect și care au participat la săvârșirea infracțiunilor ce fac obiectul cauzei l-au indicat drept persoana care a coordonat proiectul OXY RESIDENCE.

El este cel care i-a mobilizat pe Marius Teodor Moraru, Marian Lungu, Ioana Drăgan și alții să lucreze alături de el in acest proiect imobiliar.

„Mai menționăm faptul că luna decembrie 2025 a marcat schimbări majore de legislație în ceea ce privește domeniul imobiliar, fiind introdusa obligativitatea înscrierii in cartea funciară a promisiunilor bilaterale de vânzare cumpărare ( asa numita LEGE NORDIS ) ceea ce ar fi expus instant frauda Oxy Residence 2”, mai scriu anchetatorii PICCJ.

Mecanismul înșelăciunii

Anchetatorii parchetului instanței supreme mai notează că Marius Teodor Moraru „a fost principala interfață a proiectului OXY RESIDENCE 2, cel care a relaționat cu clienții, inducându-i și ulterior menținându-i în eroare prin prezentarea unor apartamente aproape finalizate și încheierea de promisiuni bilaterale in numele TOP CONSTRUCT, în calitate de „reprezentant vanzari „, fiind împuternicit de administratorul statutar Mariana Lungu”.

În realitate, se arată în dosarul de la instanță, apropiatul lui Căruntu, Moraru, „a acționat în principal la indicațiile acestuia pentru a identifica potențiali clienți care erau ulterior induși în eroare cu privire la disponibiliatea apartamentelor din proiectul OXY RESIDENCE 2”.

„Mecanismul era unul simplu: clienții vizionau apartamente aproape finalizate, unde lipseau câteva finisaje, li se promitea un termen de finalizare / predare de câteva luni, se incheia promisiune bilaterală, se dădea un avans substanțial de căteva zeci de mii de euro și …. gata”, explică anchetatorii.

Explozia din Rahova, pretextul perfect

”Dintr-o dată, apăreau problemele: furnizorii sunt neserioși, a apărut un litigiu, nu s-au finalizat branșamentele, dar se lucrează la ele, s-au înăsprit condițiile pentru racordarea la gaze din cauza exploziei din Rahova, samd.

Practic niste blocuri ridicate in 2021 si aproape finalizate nu au putut fi predate beneficiarilor până in decembrie 2025 si nici până în prezent nu există gaze sau curent electric”, explică anchetatorii PICCJ.

Apropiatul lui Căruntu ar fi dat dovadă de „foarte multă persuasiune pentru a-i convinge pe clienți că totul se va rezolva în curând și ca nu au de ce să/și facă griji”, mai scriu anhcetatorii care arată că inclusiv după semnalarea clară a problemelor acesta ar fi încercat din nou să inducă în eroare clienții.

„De asemenea, a mai reieșit că, după momentul revenirii în țară a încercat succesiv să contacteze persoanele vătămate pentru a le liniști și a le convinge că se va rezolva, într- o nouă incercare de inducere în eroare dar si de influențare a anchetei, având in vedere ca nu toate persoanele vătămate au depus încâ plângere”, au mai notat anchetatorii în dosarul de la Curtea de Apel București.

Una dintre păgubitele audiate de anchetatorii în timpul cercetărilor a povestit cum se refuza semnarea actelor de proprietate pe studioul plătit integral de aceasta folosindu-se acest motiv de actualitate.

„Ultima discuție referitoare la predarea apartamentului am avut-o cu Marius Teodor Moraru, în data de 19.11.2025. La acel moment m-a asigurat că se lucrează, însă întârzierile sunt cauzate de explozia din Rahova.

Tot atunci, mi-a trimis și o comunicare oficială referitoare la situația utilităților și mi-a promis că până în martie 2026 va rezolva și cu racordarea la utilități.

După acest moment, i-am dat un mesaj în data de 26.01.2026, însă acesta nu mi-a răspuns, motiv pentru care a 2-a zi, l-am apelat telefonic, însă am constatat că acesta are telefonul închis.

Am încercat să apelez toate numerele de contact ale dezvoltatorului Oxy Residence 2 și nici măcar notărița nu răspundea la numărul de telefon al biroului”, a povestit femeia care după mai mulți ani de la plată încă nu este proprietara casei cumpărate.

Dezvoltatorul a fost arestat preventiv… în lipsă

Curtea de Apel București a emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele lui Marius Teodor Moraru, în dosarul fraudelor Oxy Residence, dar decizia nu este definitivă și poate fi contestată la instanța supremă.

„Admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia de Urmărire Penală.

În baza art. 226 C. proc.pen., art.202 alin.1 şi alin.4 lit.3 C.proc.pen. şi art.223 alin.1 lit.a C.proc.pen., dispune arestarea preventivă pentru o durată de 30 de zile a inculpatului Moraru Marius Teodor, respectiv de la 14.08.2026 până la 12.09.2026, inclusiv.

În baza art. 275 alin. 2 C.proc.pen. cheltuielile judiciare avansate de stat rămân în sarcina acestuia. Cu drept de contestaţie în termen de 48 de ore de la pronunțare. Pronunţată în cameră de consiliu, azi 13.08.2026, ora 22.10”, se arată în minuta deciziei de joi seară a CAB.

În cazul dezvoltatorului priectului imobiliar Oxy Residence, Ionuț Căruntu, fugit din țară încă de la începutul anului, magistratul CAB a stabilit disjungerea dosarului de propunere si judecarea propunerii arestării față de acesta la un moment ulterior.

După audieri maraton de peste 24 de ore, anchetatorii i-au reținut pe cei doi artizani ai afacerii, dezvoltatorul Ionuț Căruntu și apropiatul acestuia Marius Teodor Moraru și au pus sub control judiciar alte două persoane.

Apartamente promise mai multor cumpărători

Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.

Lucrările la spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.

Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi încasat avansuri de la cumpărători, iar ulterior banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane. Sumele ar fi fost apoi retrase în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.

Cine este avocata din spatele țepei imobiliare

Anchetatorii PICCJ au descoperit după demararea cercetărilor că persoana care administrează societatea Top & Construct Dezvoltare, cea care a dezvoltat proiectul Oxy Residence 2, are calitatea de avocat în Baroul București din anul 2000.

Ancheta vizează persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, precum și mai multe persoane juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare.

Totodată, anchetatorii efectuează verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor documente necesare completării probatoriului. S-au căutat înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate.

Prejudiciul estimat până la acest moment, aproximativ 16 milioane de lei

În funcție de rezultatul perchezițiilor și de probele administrate în dosar, procurorul urmează să dispună măsurile legale care se impun.

Parchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu destinat descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei și subliniază că aceasta nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.

Jurnaliștii de la Gândul au atras atenția în urmă cu câteva luni asupra acestui subiect, AICI. Societatea Top & Construct Dezvoltare SRL, care are o cifră de afaceri de peste 13 milioane de euro, este acuzată că și-ar fi păcălit clienții, cărora nu le mai predă apartamentele de pe Șoseaua București – Măgurele, din Sectorul 5.

Mai mult, dezvoltatorul blocurilor Oxy Residence 1 și Oxy Residence 2 este acuzat că ar fi vândut locuințe de două ori – o schemă consacrată deja de alți dezvoltatori mai mari. Clienții Oxy se plâng că nu mai dau de administratori, iar la unul dintre blocuri nu ar exista nici măcar electricitate.