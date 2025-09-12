Prima pagină » Justiție » Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro

Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro

12 sept. 2025, 18:01, Justiție
Familiile tinerilor români luaţi de ape în timpul unei viituri în Italia, în 2024, cer despăgubiri de milioane de euro

Familiile celor 3 tineri români morţi după ce au fost luaţi de o viitură produsă pe râul Natisone, în regiunea Udine, din nord-estul Italiei, au cerut în instanţă despăgubiri de 3,7 milioane de euro de la Ministerul italian de Interne şi de la Agenţia Regională de Coordonare a Sănătăţii.

Sumele cerute reprezintă, potrivit avocatului familiilor celor 3 tineri, prejudiciile financiare şi morale create după decesul Biancăi Doroş, Patriziei Cormos şi al lui Cristian Molnar.

Ce acuzații aduce avocatul italian al familiilor celor 3 tineri

Avocatul italian Maurizio Stefanizzi a intentat o acţiune civilă în cadrul procesului penal împotriva celor 3 pompieri şi a operatorului medical Sores, care sunt acuzaţi că au întârziat aproape o oră intervenţia pentru salvarea românilor din mijlocul puhoaielor, relatează rainews.it. Potrivit avocatului, prejudiciul implică răspunderea solidară a funcţionarului public şi a instituţiei din care fac parte – pentru pompieri este Ministerul de Interne, iar pentru asistenta medicală Sores este Agenţia regională de coordonare a sănătăţii (ARCS).

„Suferinţa părinţilor a fost amplificată de agonia prelungită. Tinerii au murit înecaţi după ce au aşteptat mai mult de 40 de minute ajutorul, iar familiile au trăit aceste momente interminabile de suferinţă aproape în direct la televizor. Acest lucru le-a provocat traume psihologice şi mai profunde”, potrivit avocatului Stefanizzi, citat de rainews.it.

Daune totale de 3,7 milioane de euro pentru agonia celor 3 tineri

Sursa citată informează că pentru familia Cormos s-a solicitat o sumă totală de 1.269.000 euro, pentru familia Doros 1,2 milioane de euro şi pentru familia Molnar 1.243.000 de euro, așadar o sumă totală de 3.700.000 euro. Potrivit aceleiaşi surse, procesul este programat pentru 17 noiembrie în faţa judecătorului Mauro Qualizza, care va judeca singur.

În 31 mai 2024, Patrizia Cormos, Bianca Doroş şi Cristian Molnar şi-au pierdut viaţa, după ce au fost luaţi de o viitură bruscă pe râul Natisone. Tinerii se aflau pe malul apei, în localitatea Premariacco, din nord-estul Italiei. Ei îşi parcaseră maşina pe un drum din apropiere şi merseseră pe malul apei, sub Podul Roman. Însă, nivelul apei a început să crească brusc, în câteva minute tinerii fiind înconjuraţi de ape. Atunci, Patrizia a sunat la 112, cerând ajutor. Pompierii au ajuns la ei abia după cel puțin jumătate de oră de la primul apel, deși tânăra mai apelase de două ori, trimiţând operatorului datele cu locul în care se aflau. Un alt apel a fost făcut şi de două persoane aflate într-o zonă sigură.

Îmbrățișarea care a impresionat toată Italia

Tinerii au fost înconjuraţi complet de ape și s-au îmbrăţişat, gest care a impresionat toată Italia. Însă, în momentul sosirii echipelor de pompieri şi a elicopterului, nu au mai putut fi salvaţi, din cauza curenţilor extrem de puternici şi a debitului crescut al râului, care a crescut de la 20 de metri cubi pe secundă la 135 de metri cubi pe secundă într-un timp foarte scurt. Cei trei tineri români au pierit înghiţiţi de ape.

Trupurile neînsufleţite ale fetelor au fost găsite după două zile, aval de mica plajă unde fuseseră luate de viitură, sub podul Orsaria. Trupul lui Cristian Molnar a fost găsit aproape o lună mai târziu, sub o stâncă, în interiorul unui tunel acoperit cu crengi.

