Fiul și nepotul lui Horațiu Potra au fost eliberați. Mercenarul rămâne după gratii

Ruxandra Radulescu
19 ian. 2026, 15:43, Justiție
Înalta Curte de Casație și Justiție a decis luni 19 ianuarie înlocuirea măsurii arestului preventiv  cu arestul la domiciliu în cazul lui Dorian și Alexandru Cosmin Potra, fiul și nepotul lui Horațiu Potra. Potrivit aceleiași decizii, mercenarul Horațiu Potra rămâne arest preventiv. Decizia instanței este definitivă.

Horațiu Potra, un fost membru al Legiunii Străine franceze, a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie 2025, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova.

Ce acuzații i se aduc lui Horațiu Potra

Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, operațiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept și instigare publică.

Acuzațiile au fost formulate în contextul în care, potrivit procurorilor, Călin Georgescu ar fi cerut organizarea unui prostest care urma să aibă loc în data de 8 decembrie 2024 în fața Catedralei Mântuirii Neamului.

Protestatarii aveau să fie folosiți drept „masă de manevră pentru realizarea acțiunilor subversive”, iar protestul urma să fie deturnat prin violențe.

