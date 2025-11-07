Prima pagină » Știri politice » Ionuț Moșteanu își recunoaște EȘECUL în relațiile dintre Franța și România, în domeniul Apărării: „Au fost greșeli. Multe vorbe, puține fapte”

Ruxandra Radulescu
07 nov. 2025, 08:41, Știri politice
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi seara, la Digi24, că există o ruptură între Franța și România, în ceea ce privește securitatea militară. Moșteanu a precizat că nu trupele franceze nu vor veni pe teritoriul țării noastre, pentru a suplimenta plecarea militarilor americani. Mai mult, ministrul a recunoscut că, din partea României, „au fost multe vorbe, puține fapte”.

Ionuț Moșteanu a menționat că soldații francezi nu o să-i înlocuiască pe cei americani în România.

„Nu mă aștept să vină francezii cu trupe suplimentare acum. Nici ei nu sunt în cel mai bun moment”, a spus ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, la postul Digi24.

Ionuț Moșteanu, despre relațiile dintre România și Franța: „Noi trebuie să facem mai mulți pași către dânșii”

Oficialul român a recunoscut, totodată, că țara noastră a făcut mai multe „greșeli” în ceea ce privește relațiile diplomatice cu Franța și că România a făcut „greșeli”.

„Au fost greșeli. Totul se adună. Cred că noi trebuie să facem mai mulți pași către dânșii. Au fost multe vorbe, puține fapte”, a concluzionat Moșteanu, fără să vrea să ofere detalii la modul concret.

Solidaritatea „strategică” Franța – România pe flancul NATO, sub semnul întrebării

Franţa şi România vor să demonstreze ”solidaritatea strategică” a NATO împotriva Rusiei prin vastul exerciţiu ”Dacian Fall”, relatează AFP.

Un pod plutitor motorizat îşi desfăşoară rampele pe mal şi îmbarcă blindate franceze şi camioane româneşti, pentru a traversa râul Mureş, în România.

O brigadă multinaţională formată şi înarmată de Franţa împreună cu contingente belgian, luxemburtghez şi spaniol îşi multiplică – în perioada 20 octombrie-13 noiembrie – manevrele, tirurile de artilerie şi cu tancul – cu muniţie reală – şi împreună cu unităţi române în vederea validării capacităţii armatei franceze de a se mobiliza rapid şi a se desfăşura în caz de criză.

Parisul desfăşoară începând din 2022, de la invazia la scară mare a Ucrainei, aproape 1.500 de militari în Romnia, în cadrul unui batalion avansat.

Acest batalion urmează să fie ridicat la nivel de brigadă – adică 5.000 de oameni -, o consolidare rapidă pe care Dacian Fall vizează să o valideze în Alianţa Nord-Atlantică.

”Trebuie să ne demonstrăm capacitatea de a ne integra într-o divizie NATO, atât la nivel de proceduri, cât şi de difuzarea ordinelor”, declară generalul Maxime Do Tran, comandantul celei de 7-a Brigăzi Blindate desfăşurată la Dacian Fall.

Naţiunile-cadru din fiecare dintre cele opt ţări de pe flancul de est al NATO – ca de exemplu Franţa în estul României – urmează să-şi demonstreze, la rândul lor această capacitate.

Acest exerciţiu are totodată o funcţie de ”semnalare” a ”solidarităţii strategice” în cadrul Alianţei, precizează comandantul.

În mai multe localităţi din România, exerciţiile se succed conform ”planurilor reale de apărare NATO”, subliniază el.

