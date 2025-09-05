O femeie a fost prinsă de jandarmi când tăia cu un cuțit sistemele de alarmă și frânele unei TROTINETE electrice de închiriat

O femeie a fost prinsă de jandarmi când tăia frânele și sistemele de alarmă de la o trotinetă electrică de închiriat. Incidentul s-a petrecut în Centrul Vechi al Capitalei, joi, în jurul orei 22:30. Potrivit Antena 3 CNN, femeia a fost condusă la secția de poliție, fiind acuzată pentru vandalism și distrugere.

„Seara trecută, în jurul orei 22:30, un echipaj de jandarmi a intervenit pe o stradă din Centrul Bucureștiului, unde o femeie a fost surprinsă în timp ce tăia cu un cuţit sistemele de alarmă şi frânare ale unei trotinete electrice de închiriat”, informează Jandarmeria.

9 din 10 accidente cu trotinete electrice se datorează vitezei și nerespectării regulilor de circulație

Capitala României este tot mai aglomerată de trotinetele electrice de închiriat, iar șoferii și pietonii neatenți ajung să fie implicați în accidente grave. În ultimul an, accidentele cu trotinete au cauzat cinci decese, 25 de persoane rănite grave și 110 de persoane cu răni ușoare. Dintre persoanele accidentate cu trotinete până în iunie 2025, 40 sunt minori.

9 din 10 accidente au fost produse din viteză neadaptată, nerespectarea regulilor de circulație, nerespectarea priorității și neasigurarea la schimbarea direcției sau circulației pe sens opus. Potrivit legii, cei care aleg să se deplaseze cu trotinetele trebuie să ia la cunoștință că este interzisă circulația în tandem și pe trotuar, iar purtarea căștii de protecție este obligatorie.

Titi Aur: În România este cel mai rău

În marile orașe, cum este Bucureștiul, acest tip de transport alternativ, util pentru multe persoane, și prietenos cu mediul, nu este absolut deloc controlat. Se circulă peste tot, pe trotuare, pe mijlocul drumului, pe mijlocul intersecțiilor, se trece masiv pe roșu, iar viteza „legală” de 25 de kilometri la oră este deseori depășită. Practic, vorbim despre o adevărată debandadă.

„În România, legea spune că pentru a circula cu trotineta trebuie să ai 14 ani. Asta este singura condiție pe care trebuie să o îndeplinești și nu trebuie să ai niciun fel de pregătire”, spune Titi Aur, expert în conducere defensivă.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Debandada trotinetelor, pericol MORTAL. Experiment Gândul, după decesul bucureștencei lovite de trotinetă: Câți trec pe roșu, la prânz, pe Calea Victoriei/Titi Aur: „În România nu există control”