Prima pagină » Justiție » Zi lungă pentru Călin Georgescu. Este așteptat la Tribunal, Curtea de Apel și DIICOT. Cum arată „agenda” de luni a fostului candidat la alegerile prezidențiale

Zi lungă pentru Călin Georgescu. Este așteptat la Tribunal, Curtea de Apel și DIICOT. Cum arată „agenda” de luni a fostului candidat la alegerile prezidențiale

Catalin Lupasteanu
Zi lungă pentru Călin Georgescu. Este așteptat la Tribunal, Curtea de Apel și DIICOT. Cum arată „agenda” de luni a fostului candidat la alegerile prezidențiale
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024 va fi scos, luni, din arestul central al Poliției Capitalei pentru a fi escortat la Tribunalul București, DIICOT și Curtea de Apel București, în cadrul dosarelor sale penale aflate pe rol sau în curs de instrumentare.

Luni, Tribunalul București va lua în discuție, la ora 9.00, o cerere a apărătorilor lui Georgescu prin care se solicită înlocuirea măsurii arestării preventive din dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat cu una mai blândă precum arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Tot luni, Călin Georgescu are termen la Curtea de Apel București în dosarul penal în care, este judecat alături de mercenarul Horațiu Potra și alte persoane pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată. Dosarul are termenul stabilit pentru ora 12.

Cu toate acestea, începând cu ora 9.00, Călin Georgescu ar trebuie să fie prezent și la DIICOT, unde anchetatorii care îl cercetează în dosarul de înșelăciune continuă perchezițiile informatice în cazul dispozitivelor electronice ridicate de la vila fostului candidat din Mogoșoaia.

Motivele arestării lui Călin Georgescu

Cei trei judecători de la Curtea de Apel București care au fost în completul care a decis arestarea lui Călin Georgescu la contestație pentru 30 de zile au avut opinii diferite. Doi dintre ei au decis încarcerarea fostului candidat la prezidențiale și au motivat, printre altele, că ”există suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele” și că Georgescu s-ar fi pregătit să plece din țară.

Pe de altă parte, judecătoarea care a făcut opinie separată – și a spus că măsura controlului judiciar este suficientă – a susținut că nu este destul de bine conturată existența unui grup infracțional și acuzația de înșelăciune ar putea fi, de fapt, o relație comercială reală. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți decisese eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar. Gândul a obținut documentul de la Curtea de Apel București și prezintă concluziile.

Practic, Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 1,1 milioane euro.

Ce spune Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a transmis, într-o declarație de presă, că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu afirmă că a avut ”încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

Omul de afaceri spune că povestea a început în 2021, când l-a cunoscut pe Călin Georgescu și a decis să aibă încredere în planurile de afaceri care i-ar fi fost prezentate.

În centrul întregii afaceri se află o finanțare externă de aproximativ șase milioane de euro. Răzvan Leu susține că societatea care urma să îi ofere finanțarea i-ar fi fost recomandată și prezentată ca fiind de încredere de Călin Georgescu și de persoane din cercul său de afaceri. Pentru obținerea banilor, omul de afaceri afirmă că a depus o garanție de 1,1 milioane de euro. Creditul nu s-ar mai fi concretizat, iar Leu susține că nici banii depuși drept garanție nu s-au mai întors la el.

Pottrivit unor surse Gândul, afaceristul Leu i-a fost prezentat lui Rusen de către Călin Georgescu. Călin Georgescu i l-a prezent lui Leu pe Rusen ca fiind un potent om de afaceri cu conexiuni si posibilități pentru dezvoltarea unor afaceri.

”Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare”, afirmă omul de afaceri.

Ulterior, susține acesta, ar fi primit ordine de plată falsificate și alte documente prin care i s-ar fi indicat că banii urmau să îi fie restituiți. Omul de afaceri spune că a încercat mai mulți ani să își recupereze banii fără să apeleze la justiție, însă demersurile sale nu ar fi avut rezultat.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
16:34
Procurorul Recorder spulberă proiectul de dezincriminare a consumului de droguri, depus de senatoarea Stoiciu
SCANDALOS VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”
22:43, 10 Oct 2026
VIDEO | Un bucureștean și-a lăsat mașina la soare, pe plaja de la Cap Aurora. Imaginile au devenit virale, iar internauții nu l-au iertat: „Fițe, impresii, tupeu. Vine și amenda, nu durează mult”
FLASH NEWS Peste 50.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii. Ce îi urează susținătorii
19:59, 10 Oct 2026
Peste 50.000 de like-uri și mii de comentarii de încurajare pentru Călin Georgescu, la primul mesaj transmis de după gratii. Ce îi urează susținătorii
SCANDAL 101 publicații din Franța au dat în judecată Facebook și cer despăgubiri de 1,4 miliarde de euro. În România, Gândul a denunțat abuzurile giganților tech
22:13, 09 Oct 2026
101 publicații din Franța au dat în judecată Facebook și cer despăgubiri de 1,4 miliarde de euro. În România, Gândul a denunțat abuzurile giganților tech
JUSTIȚIE Cât costă, „la negru”, promovarea unui examen de ofițer militar. Un bărbat este anchetat de DNA pentru trafic de influență
18:00, 09 Oct 2026
Cât costă, „la negru”, promovarea unui examen de ofițer militar. Un bărbat este anchetat de DNA pentru trafic de influență
NEWS ALERT Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată în dosarul finanțării campaniei electorale pentru Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă
16:08, 09 Oct 2026
Bogdan Peșchir a fost trimis în judecată în dosarul finanțării campaniei electorale pentru Călin Georgescu. Ce pedeapsă riscă
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Mediafax
RUSIA a bombardat o CENTRALĂ ELECTRICĂ din Harkov, după ce Trump a anunțat armistițiu ENERGETIC
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Câți bani au primit Marcel și Armina, din partea Antenei 1, pentru cele doar 11 zile la Insula Iubirii
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
O țară are atât de puțini copii încât își închide școlile. Se întâmplă în Europa
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
ACTUALITATE 12 Octombrie, calendarul zilei: Daniela Gyorfi și Hugh Jackman împlinesc 58 de ani. Ziua Orașului Oradea
07:15
12 Octombrie, calendarul zilei: Daniela Gyorfi și Hugh Jackman împlinesc 58 de ani. Ziua Orașului Oradea
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
06:30
Începe săptămâna de foc pentru Luca Niculescu. Premierul desemnat vrea să depună joi programul de guvernare și lista de miniștri la Parlament. Ce condiții au pus partidele la negocieri. Doar AUR are o poziție clară în acest moment
ANALIZĂ Lecția poloneză. Cum a reușit Polonia să devină liderul economic, militar și geopolitic al Europei centrale și de Est. România se zbate în irelevanță
06:00
Lecția poloneză. Cum a reușit Polonia să devină liderul economic, militar și geopolitic al Europei centrale și de Est. România se zbate în irelevanță
EXCLUSIV Am aflat cât valorează viața unui cetățean pentru statul român. Unei femei bolnave de cancer i-a fost refuzat un medicament pe motiv că depășește „limitele rezonabile.” Care e suma pe care CNAS refuză să o deconteze pentru salvarea unei vieți
05:00
Am aflat cât valorează viața unui cetățean pentru statul român. Unei femei bolnave de cancer i-a fost refuzat un medicament pe motiv că depășește „limitele rezonabile.” Care e suma pe care CNAS refuză să o deconteze pentru salvarea unei vieți
VIDEO Momente de coșmar la bordul unui avion. Un incendiu a izbucnit în cabină. Aeronava a aterizat forțat în India
23:10
Momente de coșmar la bordul unui avion. Un incendiu a izbucnit în cabină. Aeronava a aterizat forțat în India
VIDEO Rareș Bogdan, pregătit să renunțe la Bruxelles pentru a face parte din Cabinetul Luca Niculescu. Europarlamentarul susține că cel puțin 25 de parlamentari PNL sunt hotărâți să voteze pentru învestirea noului Guvern
22:29
Rareș Bogdan, pregătit să renunțe la Bruxelles pentru a face parte din Cabinetul Luca Niculescu. Europarlamentarul susține că cel puțin 25 de parlamentari PNL sunt hotărâți să voteze pentru învestirea noului Guvern

Cele mai noi

Trimite acest link pe