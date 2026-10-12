Zi lungă pentru Călin Georgescu. Este așteptat la Tribunal, Curtea de Apel și DIICOT. Cum arată „agenda” de luni a fostului candidat la alegerile prezidențiale

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din anul 2024 va fi scos, luni, din arestul central al Poliției Capitalei pentru a fi escortat la Tribunalul București, DIICOT și Curtea de Apel București, în cadrul dosarelor sale penale aflate pe rol sau în curs de instrumentare.

Luni, Tribunalul București va lua în discuție, la ora 9.00, o cerere a apărătorilor lui Georgescu prin care se solicită înlocuirea măsurii arestării preventive din dosarul de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și constituirea unui grup infracțional organizat cu una mai blândă precum arestul la domiciliu sau chiar controlul judiciar.

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Tot luni, Călin Georgescu are termen la Curtea de Apel București în dosarul penal în care, este judecat alături de mercenarul Horațiu Potra și alte persoane pentru instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, în formă tentată. Dosarul are termenul stabilit pentru ora 12.

Cu toate acestea, începând cu ora 9.00, Călin Georgescu ar trebuie să fie prezent și la DIICOT, unde anchetatorii care îl cercetează în dosarul de înșelăciune continuă perchezițiile informatice în cazul dispozitivelor electronice ridicate de la vila fostului candidat din Mogoșoaia.

Motivele arestării lui Călin Georgescu

Cei trei judecători de la Curtea de Apel București care au fost în completul care a decis arestarea lui Călin Georgescu la contestație pentru 30 de zile au avut opinii diferite. Doi dintre ei au decis încarcerarea fostului candidat la prezidențiale și au motivat, printre altele, că ”există suspiciunea rezonabilă că inculpații au săvârșit faptele” și că Georgescu s-ar fi pregătit să plece din țară.

Pe de altă parte, judecătoarea care a făcut opinie separată – și a spus că măsura controlului judiciar este suficientă – a susținut că nu este destul de bine conturată existența unui grup infracțional și acuzația de înșelăciune ar putea fi, de fapt, o relație comercială reală. Inițial, judecătorul de drepturi și libertăți decisese eliberarea lui Călin Georgescu și punerea sa sub control judiciar. Gândul a obținut documentul de la Curtea de Apel București și prezintă concluziile.

Practic, Călin Georgescu este acuzat de procurorii DIICOT de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat. Prejudiciul în acest caz s-ar ridica la 1,1 milioane euro.

Ce spune Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT

Omul de afaceri buzoian Răzvan Leu, cel care a formulat în ianuarie 2024 plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT în care este vizat Călin Georgescu, a transmis, într-o declarație de presă, că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i-ar fi fost promisă o finanțare externă de 6 milioane de euro. Leu afirmă că a avut ”încredere deplină” în fostul candidat la alegerile prezidențiale și susține că banii depuși drept garanție nu i-au mai fost restituiți.

Omul de afaceri spune că povestea a început în 2021, când l-a cunoscut pe Călin Georgescu și a decis să aibă încredere în planurile de afaceri care i-ar fi fost prezentate.

În centrul întregii afaceri se află o finanțare externă de aproximativ șase milioane de euro. Răzvan Leu susține că societatea care urma să îi ofere finanțarea i-ar fi fost recomandată și prezentată ca fiind de încredere de Călin Georgescu și de persoane din cercul său de afaceri. Pentru obținerea banilor, omul de afaceri afirmă că a depus o garanție de 1,1 milioane de euro. Creditul nu s-ar mai fi concretizat, iar Leu susține că nici banii depuși drept garanție nu s-au mai întors la el.

Pottrivit unor surse Gândul, afaceristul Leu i-a fost prezentat lui Rusen de către Călin Georgescu. Călin Georgescu i l-a prezent lui Leu pe Rusen ca fiind un potent om de afaceri cu conexiuni si posibilități pentru dezvoltarea unor afaceri.

”Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare”, afirmă omul de afaceri.

Ulterior, susține acesta, ar fi primit ordine de plată falsificate și alte documente prin care i s-ar fi indicat că banii urmau să îi fie restituiți. Omul de afaceri spune că a încercat mai mulți ani să își recupereze banii fără să apeleze la justiție, însă demersurile sale nu ar fi avut rezultat.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.

În momentul în care a ieșit pe poarta casei și i-a văzut pe susținători, Georgescu a vrut să își ridice în aer mâinile încătușate – la fel cum a făcut și în urmă cu o săptămână, atunci când a ieșit din sediul DIICOT, după ce a fost reținut pentru 24 de ore – însă, de data aceasta, polițiștii care îl țineau de brațe i-au împiedicat gestul.