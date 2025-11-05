Prima pagină » Justiție » Percheziții de amploare în dosarul medicilor FALȘI. Inculpații ar fi obținut diplome fictive în Republica Moldova

Ruxandra Radulescu
05 nov. 2025, 08:23, Justiție
Procurorii Parchetului General și polițiștii IGPR au făcut 14 percheziții în București și mai multe județe, într-un dosar privind obținerea unor specializări medicale fictive în Republica Moldova. Mai mulți medici sunt suspectați că au depus diplome false pentru recunoașterea titlurilor în România.

Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, împreună cu ofițeri ai Direcţiei de Investigații Criminale din IGPR, au efectuat miercuri 14 percheziții domiciliare la sediul unei instituții publice și la locuințele unor persoane fizice din București și mai multe județe.

Cercetările vizează un grup de medici suspectați că au obținut în mod fraudulos recunoașterea în România a unor titluri de medic specialist, prezentând diplome emise de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău. Printre specializările vizate se numără medicina de urgență, ortodonția, chirurgia plastică, estetica, imagistica medicală, chirurgia dento-alveolară și parodontologia.

Potrivit anchetatorilor, există indicii că studiile de rezidențiat declarate nu au avut loc în realitate, deși acestea presupuneau prezența fizică obligatorie la bazele clinice universitare din Republica Moldova. În timpul așa-ziselor cursuri, medicii ar fi lucrat cu normă întreagă în România.

Dosarul este instrumentat pentru infracțiunile de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii. În cauză au fost emise 12 mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate la sediul Parchetului General.

