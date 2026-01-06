Prima pagină » Justiție » Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție

Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție

06 ian. 2026, 19:07, Justiție
Recorder se ceartă cu Curtea de Apel București: judecătorii spun că jurnaliștii că n-au cerut punct de vedere pe acuzațiile punctuale făcute, Recorder susține că a cerut interviu pe problemele din Justiție

Scandalul din Justiție continuă, cu un schimb de acuzații între jurnaliștii de la Recorder și curtea de Apel București. Publicația contestă cele prezentate de instanță în comunicatul oficial, transmis luni, 5 ianuarie, și menționează că a cerut un interviu filmat cu președinta CAB, Lia Arsenie. De asemenea, Recorder pretinde că ar cunoaște mai bine legea decât magistrații Curții de Apel, și susține că argumentele referitoare la prescrierea faptelor în dosarul Vanghelie, ar fi eronate.

Jurnaliștii Recorder au avut o reacție virulentă la comunicatul de presă transmis de Curtea de Apel București, în care instanța a argumentat fiecare punct al acuzațiilor prezentate în documentarul „Justiție Capturată”.

Recorder a solicitat un interviu cu președinta CAB cu doar trei săptămâni înainte de difuzarea documentarului

Publicația arată că a transmis solicitări pentru interviuri filmate, președintei CAB, Liana Arsenie, vicepreședintei Adriana Pencea și vicepreședintei Sabina Adomniței, la data de 18.11. 2025, cu aproximativ trei săptămâni înainte de difuzarea controversatului documentar, la data de 9.12.2025.

Este important de menționat că judecătorilor Curții de Apel sau ÎCCJ nu li s-a transmis, însă, că jurnaliștii realizează un documentar „Justiție capturată”, în care se fac acuzații grave la adresa lor. De asemenea, 80% din film prezintă acuzații punctuale, specifice, care vizează persoane din Curtea de Apel București și ÎCCJ.

Acest aspect a ieșit la iveală după ce judecătorul Cristian Dănileț, susținător USR/Rezist, a publicat în decembrie 2025, solicitarea jurnaliștilor către Curtea de Apel București.

Și site-ul Recorder a publicat răspunsul primit din partea Curții de Apel București, la trei zile după trimiterea cererii.

În documentul prezentat chiar de Recorder, CAB explică cum judecătoarele nu pot oferi interviuri  „având în vedere volumul de activitate al instanței”, însă își exprimă disponibilitatea pe viitor.

Recorder vs. CAB în dosarul Vanghelie

În ceea ce privește dosarul Vanghelie, Recorder contrazice afirmațiile Curții de Apel București și se leagă de un aspect semantic, ci nu factual.

Mai exact, jurnaliștii susțin că dosarul de corupție nu era prescris în 2021, când a ajuns la CAB, deoarece regula în ceea ce privește prescrierea faptelor în cazul infracțiunilor de luare de mită a fost modificată în 2025.

În realitate, sentința definitivă din dosar a fost emisă în martie 2025 și astfel s-a ținut cont de reglementările legislative în vigoare, așa cum este menționat și în comunicatul CAB. Comunicatul oficial al instanței menționează că faptele au fost prescrise în 2017, pe vremea când dosarul se afla pe rol a Tribunalul București.

„Dosarul în care printre inculpaţi s-a aflat și inculpatul M. Vanghelie – faptele reținute în sarcina inculpatului erau deja prescrise încă din anul 2017, conform deciziei penale nr. 386/A/19.03.2025”

Având în vedere acest aspect acuzațiile Recorder cu privire la schimbarea completului în dosar devin irelevante, întrucât „nicio modificare de complet nu putea „grăbi”, „întârzia” sau „evita” o soluție care era deja determinată juridic”.

Cazul judecătorului Laurențiu Beșu, fost ofițer la „doi și-un sfert”

Referitor la cazul judectărorului Laurențiu Beșu, jurnaliștii Recorder menționează că instanța CAB „nu face nicio referire la motivele profesionale pentru care a decis încetarea delegării judecătorului Laurențiu Beșu”.

Curtea de Apel specifică în comunicatul oficial că instanța „a adoptat o soluție legală, menită să corecteze un viciu de competență și să prevină riscul prescripției, nu să îl genereze„.

Amintim că potrivit portalului justiției, judecătorul Laurențiu Beșu a fost în trecut ofițer de poliție judiciară și a activat în serviciul secret al Ministerului de Interne – DGIPI.


Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri?
05:00
Celebrul dosar „Cocaină la Marea Neagră” zace de 5 ani în camera preliminară. De ce se „tergiversează” marile cazuri de corupție, criminalitate organizată și trafic de droguri?
FLASH NEWS Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB
23:33
Curtea de Apel prezintă dovezile care desființează acuzațiile din documentarul Recorder. Dosarul Vanghelie era deja prescris când a ajuns la CAB
FLASH NEWS Curtea de Apel București amână procesul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru 16 ianuarie. Ce acuzații le sunt aduse
12:24, 05 Jan 2026
Curtea de Apel București amână procesul judecătorilor CCR, Dacian Dragoș și Mihai Busuioc, pentru 16 ianuarie. Ce acuzații le sunt aduse
LIVE Ce s-a întâmplat cu Maduro după ce a fost adus în SUA. Azi președintele Venezuelei, mâine prizonier în Brooklyn
15:26, 04 Jan 2026
Ce s-a întâmplat cu Maduro după ce a fost adus în SUA. Azi președintele Venezuelei, mâine prizonier în Brooklyn
EXCLUSIV Motivul surprinzător pentru care s-ar fi plâns Horațiu Potra de presiuni asupra sa în penitenciar. „Asta nu înseamnă ca e vorba de vreun abuz”
05:30, 02 Jan 2026
Motivul surprinzător pentru care s-ar fi plâns Horațiu Potra de presiuni asupra sa în penitenciar. „Asta nu înseamnă ca e vorba de vreun abuz”
FLASH NEWS CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”
10:47, 31 Dec 2025
CSM:” Încheiem 2025 cu atacuri la adresa Justiției, ambalate sub eticheta „reformei”. Lozincile au înlocuit soluțiile”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Digi24
VIDEO Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina
Cancan.ro
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Prosport.ro
De ce nu a mai plecat Andreea Bălan în vacanță de Revelion pentru prima dată în 10 ani!
Adevarul
De ce România finanțează Ucraina în criză economică – explicația simplă a unui politolog
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Click
Orașul din Europa care a fost invadat de români. 8 din 10 turiști sunt din țara noastră: „E scris în limba română peste tot”
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Cancan.ro
Georgiana Lobonț s-a pozat în costum de baie și fanii ei au încremenit când au văzut cum arată: 'Iartă-mă că întreb. Ești vie?'
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
O maimuță misterioasă de acum 7 milioane de ani ar putea fi cel mai vechi hominid biped
VIDEO Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”
19:48
Trump îi ia peste picior pe Macron și dezvăluie discuțiile din negocierile pe tarifele la medicamente: „Orice vrei tu, Donald, te rog să nu spui populației, te implor”
NEWS ALERT Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate
19:06
Germania critică sugestia lui Medvedev privind posibila răpire a cancelarului Merz, după modelul Maduro, dar exclude măsuri suplimentare de securitate
SPORT Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United
19:02
Louis Munteanu, mesaj pentru patronul de la CFR Cluj după ce a semnat cu DC United
DEZVĂLUIRI Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei
17:39
Trump regretă că SUA a ucis mulți soldați cubanezi în atacul asupra Venezuelei
Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază
17:22
Nicușor Dan negociază „la pachet” numirile în fruntea serviciilor de informații cu marile parchete. Ministrul Justiției declanșează în curând procedura de numire. Prioritățile lui Dan: SRI și DNA. Ce temeri are președintele și cu cine negociază
FLASH NEWS Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier
16:54
Cum face Nicușor Dan un referendum neprevăzut în Constituție? Trimite magistraților buletine de vot prin curier

Cele mai noi

Trimite acest link pe