Șefa Inspecției Judiciare răspunde, în premieră, criticilor: „Există o incapacitate a unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”. Ce spune despre sesizările clasate

Șefa inspecției Judiciare Roxana Petcu oferă detalii despre activitatea instituției pe care o conduce, în contextul afirmațiilor președintelui Nicușor, care a vehiculat, în urma discuțiilor cu magistrații de la Cotroceni, că numirile în funcții de conducere în instanțe s-ar face în baza anumitor interese. Roxana Petcu subliniază că aceste acuzații sunt lipsite de „un minim de argumente” și formulate de magistrați care „s-au considerat mai presus de lege”.

Roxana Petcu menționează că Inspecția Judiciară acordă o atenție aparte faptelor de amânare a pronunțării pe durate mari de timp și de tergiversare a urmăririi penale. Aceste activități sunt atent monitorizate și sancționate subliniază șefa Inspecției Judiciare, ca replică la acuzațiile vehiculate de magistrați în ședința de la Cotroceni cu Nicușor Dan.

„Cele mai frecvente motive pentru care sunt exercitate acțiuni disciplinare vizează încălcări ale dispozițiilor legale privind soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil: încălcări ale termenului de redactare a hotărârilor judecătorești, amânarea pronunțării pe durate mari de timp, tergiversarea urmăririi penale”, precizează Roxana Petcu pentru Juridice.ro.

„Incapacitatea unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei”

Potrivit șefei Inspecției Judiciare, magistrații care comit astfel de nereguli manifestă, în general, o incapacitatea de adaptare la rigorile funcției.

„Dacă ar fi să identificăm și cauzele unor astfel de încălcări, am întâlnit, în practică, diverse situații, pornind de la incapacitatea unor magistrați de a se adapta rigorilor profesiei, mai ales în instanțe ori unități de parchet cu volum foarte ridicat de activitate și până la dezinteresul ori mai bine zis ignorarea, de către magistrat, a faptului că în spatele oricărui dosar sunt oameni”, explică președinta Inspecției Judiciare.

„Profesia și demnitatea de magistrat nu sunt privilegii”

Mai mult, Roxana Petcu atrage atenția că acești judecători își utilizează funcția pe care o dețin ca pe un privilegiu, în detrimentul asumării unei conștiințe sociale.

„[…] profesia și demnitatea de magistrat nu sunt privilegii, ci, dimpotrivă, calități care ar trebui să creeze o înaltă conștiință profesională și socială”, afirmă Roxana Petcu.

„Un număr foarte mare de sesizări sunt clasate sau respinse”

Sesizările la adresa judecătorilor sunt atent verificate de Inspecția Judiciară, iar cazurile unde se constată încălcări sunt supuse sancțiunilor discplinare.

Multe dintre aceste sesizări vizează însă soluția dată de judecători în dosare, iar în majoritatea cazurilor această situație nu se confirmă.

„Un număr foarte mare de sesizări sunt clasate sau respinse, fie pentru că nu se confirmă situația de fapt, fie pentru că faptele reclamate nu întrunesc elementele unei abateri disciplinare. Doar cazurile în care se constată încălcări clare, repetate sau cu impact semnificativ asupra actului de justiție ajung în faza acțiunii disciplinare”, declară șefa Inspecției Judiciare.

Printre responsabilitățile instituției se numără și protejarea magistraților de acuzațiile nefondate. Menționăm, în acest context, cazul șefei Curții de Apel București, Liana Arsenia, care a fost nevoită să demonstreze că publicația Recorder nu i-a cerut un drept la replică formulat punctual pe acuzațiile pe care i le-a adus.

„Activitatea disciplinară trebuie privită ca un mecanism de echilibru: pe de o parte, garantează responsabilitatea profesională, iar pe de altă parte, protejează magistrații împotriva acuzațiilor nefondate, care sunt frecvente, dar atent verificate”, spune președinta IJ.

„Este trist că interese private meschine au fost mai zgomotoase decât opiniile profesioniștilor”

Petcu a comentat tulburările recente din domeniul justiției, despre care spune că au fost generate de „interese private meschine” ale unor magistrați care s-au considerat mai presus de lege.

Amintim că președintele Nicușor Dan a susținut o întâlnire cu magistrații în luna decembrie anul trecut, în care unii s-au plâns de modul de funcționare al Inspecției Judiciare.

„Este trist că interese private meschine au fost mai zgomotoase decât opiniile profesioniștilor. Zilele acestea, tot ca urmare a zgomotului făcut de magistrați și foști magistrați care s-au considerat mai presus de lege, asistăm la un nou val de critici la adresa Inspecției Judiciare fără minime argumente”, menționează Roxana Petcu.

„România va fi cu adevărat o democrație consolidată când argumentul juridic va fi cel luat în seamă”

Aceasta a subliniat că într-un stat democratic primează argumentul juridic, ci nu „tânguirile și neîmplinirile celor fie prea slabi”, „pe temeiul unor victimizări închipuite”. Intervenția politicului în actul de justiție a fost propusă chiar de președintele Nicușor Dan care a propus un referendum pe justiție, după ședința cu magistrații susținută la Cotroceni, în luna decembrie.

„România va fi cu adevărat o democrație consolidată când argumentul juridic va fi cel luat în seamă, iar nu tânguirile și neîmplinirile celor fie prea slabi, în fond, pentru activitatea de magistrat, fie interesați să își construiască o carieră fără parcurgerea tuturor etapelor firești, fără depunerea de eforturi consistente, doar pe temeiul unor victimizări închipuite”, afirmă Petcu.

„Avem, magistrați care insistă cu teorii ale conspirației ori cu scenarii de persecuție”

Roxana Petcu, președinta Inspecției Judiciare, precizează că există și magistrați incapabili să-și asume că au manifestat un comportament lipsit de profesionalism.

În schimb aceștia adoptă poziția de victimă. În acest sens, cazul judecătoarei Panioglu, una dintre „eroinele Recorder”, este unul relevant. Aceasta a adoptat un comportament indecvat în sala de judecată și a fost dată în judecată pentru neplata întreținerii.

„Avem, însă, și magistrați ale căror orgolii îi împiedică să realizeze că nu au avut un comportament profesional corespunzător și care insistă ad nauseam cu teorii ale conspirației ori cu scenarii de persecuție. Din păcate, este clar că acești magistrați nu doresc decât poziția socială pe care cred că au obținut-o prin această funcție fără să fi reușit să acceadă și în plan personal la nivelul pe care funcția o cere. Vestea bună este că acești magistrați, deși zgomotoși, sunt, totuși, puțini la număr”, conchide Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare.

FOTO: Mediafax

Recomandarea autorului: