Șoferul camionului plin cu arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut. Deținea 18 rachete antitanc și 8 lansatoare de grenade

Bărbatul care conducea camionul plin de arme, oprit în Vama Albița, a fost reținut de DIICOT. Este acuzat că a aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel. Avea în camion 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone, potrivit comunicatului DIICOT.

”La data de 21 noiembrie 2025, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi au dispus reţinerea unui inculpat (cetăţean moldovean), în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, contrabandă calificată şi folosirea de acte nereale la autoritatea vamală”, se arată în comunicatul DIICOT.

Procurorii au stabilit că bărbatul era parte dintr-un grup infracţional transfrontalier, specializat în contrabandă cu arme şi muniţii. Destinaţia transportului era Israel.

”La data de 20.11.2025, în urma controlului vamal efectuat la intrarea în România (vama Albiţa) , inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor şi remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, 8 lansatoare de grenade anti-tanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană şi piese ale unei drone. Pentru a nu fi descoperite la control, în documentele care însoţeau transportul s-au făcut menţiuni nereale în sensul că încărcătura este constituită din deşeuri metalice. În acelaşi scop elementele de armament au fost ambalate în folii metalice, elemente textile şi amplasate în cutii de lemn”, scrie DIICOT

Urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi de la Tribunalului Iaşi. Propunerea este de arestare preventivă a inculpatului, pentru o perioadă de 30 de zile.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Cercetări în rem în cazul CAMIONULUI BOMBĂ depistat la Vama Albița

Alertă la granița României. Un camion încărcat cu ARMAMENT, oprit la Vama Albița. Transportul urma să ajungă într-o zonă de război