28 aug. 2025, 20:38, Justiție
FOTO - Captură video

Din 27 august, cetățeanul turc care a tras cu pistolul de șase ori în Centrul Vechi este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de complicitate la tentativă de omor calificat (cu premeditare), complicitate la nerespectarea regimului armelor și munițiilor, complicitate la uz de armă fără drept și complicitate la tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit comunicatului publicat de Compartimentul de informare și relații publice din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, alți doi inculpați sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de favorizare a făptuitorului.

Procurorii au stabilit că cetățeanul turc, în vârstă de 29 ani, a fost complice după ce l-a sprijinit pe autorul arestat anterior, care pe 13 august 2025, la ora 04:30, a tras un foc de armă cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția unor agenți de pază ai unui local din Centrul Vechi. Complicele i-a pis la dispoziție mijloace materiale și logistice necesare comiterii faptei și pentru a se sustrage de la răspunderea penală. L-a sprijinit material și moral, asigurându-i mijloacele necesare pentru comiterea unei noi fapte.

Pe 20 august 2025, la ora 02:00, autorul a tras șase focuri de armă, cu un pistol letal deținut fără drept, în direcția tavanului și a persoanelor aflate pe terasa aceluiași local. Complicele a beneficiat de sprijinul a doi inculpați, cetățeni turci cu vârste cuprinse între 27 și 30 de ani, care au acționat pentru a împiedica tragerea sa la răspunderea penală și îngreunarea cercetării. Un inculpat i-a oferit complicelui acces într-o locuință vizată de percheziții, cu scopul de a sustrage probe relevante. El l-a sprijinit în încercarea de a părăsi țara.

Al doilea inculpat, audiat în calitate de martor, a ascuns informații despre complice și i-a transmis detalii privind declarațiile date. La rândul său, l-a sprijinit să părăsească România. Cei trei inculpați au fost reținuți pentru 24 de ore. Din 28 august 2025, cei trei sunt în arest preventiv pentru 30 de zile, potrivit comunicatului.

