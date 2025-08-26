Prima pagină » Justiție » Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac

Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac

26 aug. 2025, 21:33, Justiție
Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac
FOTO - Caracter ilustrativ

Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost arestat pe autostrada Arad-Nădlac. Acesta ar fi coordonat atacul armat de pe 19 august, prin telefon.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost prins de polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale când încerca să fugă din țară, transmite Antena 3 CNN.

Cetățeanul turc este reținut și va fi predat procurorilor. Mehmet Erdogan, tânărul de cetățenie turcă care a tras cu pistolul în copertina unui restaurant din Centrul Vechi al Bucureștiului pe 19 august, dar și complicele  lui, un tânăr de 19 ani, cel care ar fi obținut arma, se află în custodia poliției.

Cel care a tras cu arma a fost supus unei expertize psihiatrice. El și complicele său au refuzat să coopereze la audieri.

Sursa Foto Ilustrativ: Shutterstock

Autorul recomandă:

Citește și

JUSTIȚIE Curtea de Conturi a sesizat organele de cercetare PENALĂ, după un audit la BTT, unde majoritar e statul român. Ce nereguli GRAVE au ieșit la iveală
12:55
Curtea de Conturi a sesizat organele de cercetare PENALĂ, după un audit la BTT, unde majoritar e statul român. Ce nereguli GRAVE au ieșit la iveală
EXCLUSIV Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
07:00
Reforma lui Bolojan a ajuns după gratii. Ministerul Justiției desființează ȘASE PUȘCĂRII. Culmea reformei, sute de cadre se vor pensiona la 40 de ani
EXCLUSIV PISTOLARUL din Centrul Vechi va fi supus expertizei psihiatrice. Mehmet Erdogan și complicele lui s-au prevalat, la audieri, de dreptul la tăcere
12:54, 25 Aug 2025
PISTOLARUL din Centrul Vechi va fi supus expertizei psihiatrice. Mehmet Erdogan și complicele lui s-au prevalat, la audieri, de dreptul la tăcere
JUSTIȚIE Posibil COMPLICE al turcului, care a deschis focul în Centrul Vechi, capturat de Poliția Română. Acesta i-ar fi dat arma atacatorului
11:12, 25 Aug 2025
Posibil COMPLICE al turcului, care a deschis focul în Centrul Vechi, capturat de Poliția Română. Acesta i-ar fi dat arma atacatorului
JUSTIȚIE Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”
18:19, 22 Aug 2025
Un bărbat a așteptat 43 de ani pentru a asista la execuția criminalului care i-a ucis soția / „Simt o ușurare că s-a făcut dreptate”
JUSTIȚIE Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
17:40, 22 Aug 2025
Parchetul General DESFIINȚEAZĂ speculațiile USR-ului, referitoare la Dosarul Nordis: „DIICOT nu a solicitat fonduri pentru efectuarea expertizelor”
Mediafax
Radu Mihaiu (USR) face publice salariile uriașe de la ANRE, ASF și ANCOM: 'Cifre obscene'
Digi24
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina
Cancan.ro
Felix Baumgartner a fost, de fapt, ucis? Răsturnare de situație, după ultima descoperire a anchetatorilor
Prosport.ro
FOTO. Fiica lui Ilie Năstase și a Amaliei Năstase s-a pozat la duș
Adevarul
Soțiile, amantele și rudele șefilor de la Kremlin vor avea de suferit. Uniunea Europeană le pregătește o lovitură dureroasă
Mediafax
Vești bune pentru o categorie de angajați. A fost semnat ordinul de ministru!
Click
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
Wowbiz
Concurenta care a făcut amor cu ispita de la „Insula Iubirii” în dormitor! A picat testul fidelității, la fel ca Ella Vișan
Antena 3
Un bărbat care a cumpărat o geacă din piele dintr-un second hand a aflat acasă că, de fapt, a pus mâna pe o comoară
Digi24
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia
Cancan.ro
Gafa anului la Insula Iubirii 2025 de la Antena 1! Detaliul rușinos observat sub fustița Mariei Avram
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Acum e unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România! În trecut a avut o altă meserie
observatornews.ro
Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
150 de mineri au fost prinși sub pământ, după un nou atac rusesc în Donețk! O persoană a murit
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Alimentare cu combustibil greșit: Este dauna acoperită de asigurarea RCA sau CASCO?
Descopera.ro
Astronomii au urmărit o EXPLOZIE COSMICĂ masivă de acum 12 miliarde de ani
Capital.ro
Putin, dărâmat din interior. Mișcarea de geniu pregătită de UE. Va lovi în elitele și amantele de la Kremlin
Evz.ro
Doliu în sportul românesc. Un fost mare campion și antrenor a murit
A1
Maria Avram, dărâmată după Bonfire-ul cu Oana Monea. Concurenta a sărit imediat în brațele ispitei: „Nu rămâne Oana cu el”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Teroare la un resort de 4 stele! Peste 100 de turiști, printre care un bebeluș de 15 luni și o femeie însărcinată, loviți de o toxiinfecție cu salmonella
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ la doctor: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția!
Descopera.ro
Ce este „otrovertul”, noul concept prin care poate fi descrisă o persoană?
VIDEO Cseke Attila: Pot să confirm că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri
22:12
Cseke Attila: Pot să confirm că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri
SPORT Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”
22:10
Ionuț Moșteanu, mesaj pentru Gigi Becali privind scandalul FCSB-Steaua: „Brandul Steaua e frumos și e al armatei”
EXTERNE Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA
22:00
Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu
VIDEO Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
21:46
Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13
POLITICĂ Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune
21:34
Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune