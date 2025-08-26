Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Bucureștiului a fost ARESTAT pe autostrada Arad-Nădlac

Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost arestat pe autostrada Arad-Nădlac. Acesta ar fi coordonat atacul armat de pe 19 august, prin telefon.

Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost prins de polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale când încerca să fugă din țară, transmite Antena 3 CNN.

Cetățeanul turc este reținut și va fi predat procurorilor. Mehmet Erdogan, tânărul de cetățenie turcă care a tras cu pistolul în copertina unui restaurant din Centrul Vechi al Bucureștiului pe 19 august, dar și complicele lui, un tânăr de 19 ani, cel care ar fi obținut arma, se află în custodia poliției.

Cel care a tras cu arma a fost supus unei expertize psihiatrice. El și complicele său au refuzat să coopereze la audieri.

Sursa Foto Ilustrativ: Shutterstock

