Au transformat un garaj prăfuit într-o casă de vis. Cum arată „bijuteria” după renovarea spectaculoasă

21 ian. 2026, 18:58, Magazin
Un cuplu din Marea Britanie, care a cumpărat clădirile unei vechi reprezentanțe Land Rover, a transformat un garaj într-o casă de vis.

Niamh Coop și soțul ei, Brandon, au lucrat zi-noapte pentru a renova garajul lăsat de izbeliște timp de zece ani, scrie thesun.co.uk.

A fost vorba de renovarea „celei mai urâte case pe care ar fi găsit-o” și au cumpărat garajul în perioada în care Niamh era însărcinată în nouă luni.

Acum, vechiul imobil cuprinde 5 dormitoare și propria saună și un loc de joacă „ascuns” – precum și o curte uriașă unde pot fi parcate 50 de mașini.

Proprietatea spațioasă se află pe o proprietate industrială din Derbyshire și toată „distracția” a costat 330.000 lire sterline.

Niamh, creatoare de conținut în vârstă de 30 de ani, a spus că inițial nu a vrut să cumpere proprietatea și a crezut că soțul ei, Brandon, de 28 de ani, este „nebun”, deoarece vede potențial într-o asemenea „ruină”.

Cum arată noul garaj: Doar cu numele!

Noul „garaj” este acum o proprietate impunătoare, cu un spațiu de vis. Niamh spune că a proiectat o baie de poveste cu saună, un loc de joacă pentru fiica ei, un living și un spațiu unde soțul poate juca în tihnă jocurile sale video.

Planuri mari pentru proprietate

Costul proprietăților cu 5 dormitoare variază puternic în Derbyshire, între 650.000 – 2,5 milioane lire sterline.

Cuplul a cheltuit circa 90.000 lire pe renovări, pentru spațiul interior de 140 mp, economisind însă 230.000 lire.

Cei doi britanici speră acum să aducă afacerea cu dube transformate în minirulote în curtea casei lor.

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)

