Top 10 obiecte din locuință care devin rapid un „magnet” pentru microbi și praf. La ce să fii atent

Iată top 10 obiecte din locuință care pot deveni un real „magnet” pentru microbi, praf și alte microparticule. Chiar și în condițiile în care faci curățenie și menții ordinea, pot exista obiecte care sunt folosite zilnic și care devin un mediu propice pentru dezvoltarea microbilor. Iată la ce să fii atent.

Primul obiect pe listă este telecomanda. Este unul dintre cele mai utilizate obiecte din casă și poate să acumuleze o multitudine de bacterii, în timp. Ar fi ideal ca telecomanda să fie ștearsă de 2-3 ori pe săptămână cu șervețele dezinfectante.

Alt obiect care devine un real „magnet” pentru microbi reprezintă telefonul mobil. Asigură-te că ștergi ecranul și husa.

Tastatura și mouse-ul sunt alte elemente des folosite care pot acumula microbi și praf. De aceea, ar fi indicat ca aceste obiecte colectoare de praf și firimituri, precum și de bacterii, să fie curățate ocazional.

Periuțele de dinți și bureții de vase pot colecta microbi

Alte obiecte care colectează microbi sunt mânerele mobilierului, precum și bureții da vase și chiuveta de bucătărie. Specialiștii atrag atenția asupra bureților de vase și susțin că aceștia ar trebui schimbați chiar săptămânal. Pot fi înlocuiți și cu peria de vase. De altfel, chiuveta de bucătărie poate deveni un mediu propice pentru dezvoltarea bacteriilor, motiv pentru care ar fi ideal să fie curățată corespunzător și des.

Alte obiecte care pot colecta microbi sunt: mânerul de la frigider, sacoșele refolosibile pentru cumpărături, periuțele de dinți și vasele animalelor de companie, arată casa-gradina.ro.

Periuțele de dinți ar trebui schimbate la fiecare 3 luni sau după o răceală.

Vasele animalelor de companie trebuie să fie curățate zilnic cu apă caldă și detergent.

Sursă foto: colaj Gandul/Shutterstock