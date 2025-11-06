Cine e țintă în dosarul Rețeaua Corupților. Paza bună nu trece primejdia rea!

Informații halucinante ies la iveală din dosarul cu praf de stele, a se citi o serie de generali rezerviști implicați, pe care DNA îl instrumentează la structura din Iași. Deocamdată, acesta e începutul.

Totul a pornit de la puii din ograda VANBET SRL a lui Fănel Bogoș. Individul s-a supărat așa de tare pe directorul executiv de la DSVSA Vaslui că l-a vrut OUT din funcție. Și a băgat la înaintare, se zice, o sumă colosală doar ca să își vadă visul împlinit.

Mai mult, conform datelor culese până acum de procurori, s-a pus în funcțiune un întreg angrenaj de pile și traficanți de influență pentru a se ajunge la premierul Ilie Bolojan. Rețeaua asta cu chip infracțional e formată și din personaje mai puțin cunoscute publicului și din altele, notorii, care sunt prinse acum în pânza de păianjen a DNA.

Dar ce este până acum foarte interesant? Faptul că ținta, în acest dosar, pare a fi Ilie Bolojan. Capul de cerb din panoplia vânătorilor DNA. Stenogramele între persoanele care ticluiau cum să comită traficul de influență dovedesc cumva acest lucru. Din discuțiile care au avut loc între acești mafioți de mahala vasluiană apar nume grele ale momentului. Precum Călin Georgescu. Sau Codruța Kovesi.

Sau generali în rezervă, precum și un fost procuror care a lucrat chiar în PICCJ și la DNA, Vasile Doană. De Georgescu aflăm că unul, Costi Hanț, i-a dat aripi să plece la slujbă în Austria, că voia să facă cu el o firmă de consultanță pe probleme financiare, dar și ce plan ar fi fost deja antamat pentru bunăstarea unuia sau altuia.

O madamă, Laura Iusein, piesa feminină din arealul influenței, ar fi trecut chiar la amenințări voalate către Ponea, directorul din DSVSA Vaslui, rostindu-i numele Kovesi ca tun care va bubui direct în el mai devreme sau mai târziu. Facem un Jihad de nu se poate! – e una din afirmațiile din stenograme.

Fănel însă era supărat pe madam Iusein, pe care o considera o impostoare care a zis că îl rezolvă cu probleme lui cu DSVSA și nu a făcut nimic. Nu se știe până acum dacă Iusein a apelat-o sau nu pe Doamna de Fier din stenograme, alias Kovesi.

Mă întreb, însă, dacă Laura Codruța Kovesi va fi audiată în acest dosar. Eu zic că nu. Aș pune și pariu, dar nu le am cu rămășagurile.

Alte celebrități pomenite în dosar, în stenograme, de un personaj apropiat serviciilor secrete l-au liniștit pe Fănel explicându-i cum îl poate ajuta prin facilitarea accesului la cercul de influență pe care îl au, ca să îi protejeze interesele. Și uite așa apar în discuție alde Sorin Grindeanu, Paul Stănescu și chiar… Nicușor Dan cu care urma să se ia masa la Cotroceni. Sună aberant, nu?

De balamuc. Să cred că îl vor audia procurorii și pe Nicușor, președintele abramburit prin palatul prezidențial? Și aici răspunsul meu este NU. Sigur că, până acum, adăugând la acest cerc vicios al corupției numele unor generali din SIE sau SRI, pare că lumea a luat-o razna și că toți se cred buricul pământului în trista noastră țărișoară cu și mai tristele ei metode de supraviețuire în avalanșa unui deficit care ne-a trosnit tuturora existența în moalele capului.

Sigur, pentru ca balanța să aibă ambele talere cu politicieni de marcă plină, nu doar PSD-iști sunt pomeniți în discuții și în planul de salvare a lui Fănel de monstrul de la DSVSA Vaslui, ci și PNL-iști.

În afara capului de listă Bolojan, mai e și Rareș Bogdan care ar fi făcut, personal, joncțiunea directă cu premierul. Când anume, nu se știe. Deocamdată. Și ce să vezi, în aceleași stenograme de seriale latino-americane apare vorba, hoopa, de un V.

Care ar fi, zic unii cunoscători de dosar, chiar Voineag, șeful DNA, pe care l-ar fi vrut rețeaua influencerilor corupători eliminat din funcție mai rapid. Așa o fi? Cert e că orice șef de DNA se poate supăra rău când aude astfel de informații de la colegii subordonați și mai abitir pune DNA-ul la treabă pe o astfel de speță. Ceea ce pare că s-a și întâmplat. Se merge la rupere. Ori totul, ori nimic. Ori la bal, ori la spital!

În dosar sunt vehiculate nume de generali în rezervă SIE, precum Nicolae Iana, sau SRI. Apare și numele lui Pahonțu, șeful SPP. Și al lui Vasile Doană, fost procuror și fost șef în MAI la o direcție. Ca maeștri de ceremonii. Nu se știe cu certitudine care ar fi fost implicarea lor, dar sunt indicii că unii dintre ei s-ar fi agitat – relațional vorbind – în jocurile electorale făcute la alegerile de anul trecut.

Asta n-ar fi o surpriză. Serviciile au avut întotdeauna în mână atuuri cu care să bată orice careu politic sau full de ași din politică de-a lungul timpului. Și au făcut jocuri și în magistratură. Destule. Cu oameni de-ai lor sau șantajabili. Așa că nu e cazul să ne mai mirăm. Vremea Coldiștilor nu a apus.

Unul dintre cele mai suculente episoade din dosar este legat de întrevederea care ar fi avut loc la premierul Ilie Bolojan. Rețeaua ar fi ajuns la sediul din Modrogan. Totuși, premierul nu a confirmat decât 15 minute la Guvern în care nu s-a bătut palma pentru nimic.

Complicat. Pe cine să credem? Pentru asta vor trebui aduse dovezi serioase că Ilie Bolojan ar fi fost „contaminat” de rețeaua infracțională. Cine are dreptate oare? Bolojan sau DNA? Acesta pare a fi călcâiul lui Ahile, aici pare că ar fi target-ul.

Pentru că la Cotroceni nu se poate. Porțile sunt închise, iar, în spatele lor, cel ce numește șefii marilor parchete, PICCJ sau DNA, e acolo. Și așteaptă momentul. Un moment care va suprinde pe mulți.

Până atunci, Fănel Bogoș, marele jucător de pe piața avicolă românească, cel care a ucis un cal torturându-l și care a numărat în timp nu mai puțin de șapte ordonanțe de suspendare a activității firmei pe care o conduce din partea DSVSA Vaslui, nu doarme liniștit.

Pentru că, uite, a pregătit pentru rotisor o grămadă de „găini” și „cocoși” care au vrut să-l ajute să-i ia capul unui director de la Sănătatea Veterinară din județ. Toți se află acum la fezandat pe mâna lui V din DNA!

Din păcate, ca o concluzie, tabloul acesta pe care încă se amestecă nuanțele de gri și negru dovedește încă o dată în ce societate smolită trăim. În care corupția la înalt nivel e transpartinică și murdărește totul de sus în jos. Și de la Dreapta la Stânga, politic vorbind. Cu un aer suveranist pe alocuri, ca să fie tabloul complet!

A se lua totul sub rezerva prezumției de nevinovăție. Până ce apele Justiției vor curăța ceea ce e de curățat.

