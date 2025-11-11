Nicușor Dan – jucător pune bocancul pe gâtul Parchetului. Pentru că poate. Plângerea CSM e moartă în fașă!

Doamna Oana Gheorghiu e incompatibilă. La pătrat. Mai întâi, că e incompatibilă cu funcția de vicepremier o spune Carmen Uscatu, partenera de asociație “Dăruiește viață” despre ea.

„Ne scriu sponsorii!”, spune doamna Uscatu, sponsori care nu vor să fie susceptibili că ar avea de-a face cu vreun trafic de influență ținând cont de scaunul pe care șade acum Oana Gheorghiu la Palatul Victoria. Pentru că e într-un fel de șpagat. Adică și la asociație și la vârful Guvernului.

Gheorghiu zice că nu e adevărat pentru că s-a autosuspendat din funcția executivă și din Consiliul Director al Asociației „Dăruiește Viață” înainte de preluarea funcției de viceprim-ministru. Autosuspendarea, suspendarea, nu atrag după sine ruperea totală a legăturii cu asociația. Înseamnă că poți să revii oricând pe aceeași poziție în asociație, iar în perioada în care ești vicepremier – te interesează, nu? – ca asociației să-i meargă bine ca să ai la ce să te întorci. Adică la binele dinaintea numirii în Executiv.

Apoi, doamna Gheorghiu mai e o dată incompatibilă, măcar sub raport moral vizavi de motivația care a stat la baza numirii sale în calitatea de viceprim-ministru. Pentru că Oana Gheorghiu, în calitate de vicepremier uns recent la vârful Guvernului, nu a fost adusă în echipa lui Ilie Bolojan ca să se ocupe de magistratură și problemele salariale ale puterii judecătorești.

Doamna a fost aleasă, din ce știm, să se ocupe de reformă înțelegând prin asta digitalizare și debirocratizare, “cu credința că împreună cu echipa domnului Ilie Bolojan vom putea simplifica viața cetățeanului” (extras din primul mesaj video al Oanei Gheorghiu către cetățeni).

Și uite că a simplificat-o, complicând-o și mai tare. Când vrei să pari deștept în toate, de la atâtea scântei de inteligență poți să dai foc la Palat. Cu declarația pe care a făcut-o despre magistrați, salariile și pensiile lor.

Asta fix când alții din Coaliție se dau de ceasul morții să găsească nișa de comunicare prin care să îi aducă pe magistrați la masa unei negocieri serioase și urgente ca să nu pierdem zeci de miliarde din PNRR. Și fix când toate instanțele și parchetele patriei, ba chiar și avocați, au făcut scut, zilele trecute, în fața atacurilor protestatarilor uniți împotriva ICCJ și a președintei Lia Savonea sub binecunoscutul slogan Corupția ucide!, ca și cum magistrații ar fi inamicul poporului și trebuie linșați.

Bravo, doamna Oana Gheorghiu! Ați pus gaz pe foc atâta cât să flambați o întreagă societate și așa adusă la disperare, alimentând prejudecăți fără bun augur într-o democrație care se vrea a fi și consolidată la un moment dat.

În această situație, judecătorii și procurorii s-au simțit lezați grav în independența lor de afirmațiile ONG-istei, care a declarat că, prin veniturile lor, pensionarii speciali (cu trimitere la magistrați!) “iau bani de la gura unui copil care se culcă flămând, de la bugetul unui spital care nu are medicamente”.

Consiliul Superior al Magistraturii a percutat imediat făcând plângere penală Oanei Gheorghiu sub acuzația de instigare la violență, ură și discriminare.

„Oana Gheorghiu și-a început mandatul luând la țintă statul de drept”, a subliniat CSM-ul. Așa e. Greșeală de nepermis. Nu era treaba ei să își dea cu părerea, ca politician, despre starea nației în contrast cu salariile sau pensiile magistraților. Unu la mână, pentru că subiectul e greu, complex, și necesită o aplicație de forceps în urma căruia să se nască un nou proiect de lege cu care premierul Bolojan să meargă la asumare în Parlament și care să nu mai pice la CCR.

Doi la mână, pentru că acum Parchetul Înaltei Curți e pus în situația de a face față unei provocări. Deschiderea urmăririi penale in rem pentru faptele reclamate de CSM la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, în condițiile în care chiar ei fac parte din categoria celor discriminați de vicepremierul ONG-ist care incită la ură.

E cam greu să ceri obiectivitate procurorilor în acest caz. Înțelegerea diferenței dintre obiectiv și subiectiv într-o astfel de situație devine crucială, pentru că ochiul societății este extrem de vigilent și va sancționa orice mișcare greșită.

Demersul CSM, chiar dacă discutabil, pentru că în tot acest scandal este clar că avem de-a face mai degrabă cu un conflict instituțional între puterile executivă și judecătorească decât cu un delict de opinie, e mort în fașă! De ce? Pentru că președintele României, Nicușor Dan-jucător a ieșit cu o declarație tranșantă: NU VOI SEMNA CEREREA DE URMĂRIRE PENALĂ!

După care, cu un aer solomonic și situându-se deasupra atribuțiilor pe care le are, a explicat că doamna Gheorghiu nu poate fi urmărită penal pentru o opinie, că CSM a exagerat, dar și că pensiile magistraților au devenit subiect de campanie politică, iar magistrații au devenit un fel de „vinovaţi de serviciu”, ceea ce „nu e în regulă”.

Așa fiind, povestea ia sfârșit înainte de a începe. Pentru că, se știe, conform legislației, pentru a începe urmărirea penală a unui membru al Guvernului care nu este și membru al Parlamentului, la solicitarea Procurorului General al României, doar Președintele României poate să dea OK-ul! Altcineva NU.

Și Nicușor oricum este obișnuit cu viața comodă și lipsa de responsabilitate. Pentru că nici ca primar general nu a semnat mai nimic și sute de decizii și dosare zăceau pe masa lui de mare edil până ce și-a atins ținta prezidențială. Dacă până acum a fost bine că NU A SEMNAT, de ce să lase el Justiția să își îndeplinească atribuțiile când poate pune STOP cum vor mușchii lui mici la intersecția dintre puterea Executivă și judecătorească? Așa că a pus STOP!

P.S. Dincolo de acest război judiciar finalizat înainte de a începe între CSM și vicepremierul ONG-ist Oana Gheorghiu, cea mai importantă chestiune de urmărit este forma finală a celui de-al doilea proiect pe legea privind pensiile magistraților, care se discută zilele acestea la foc continuu în ședința de Guvern. Sare în aer și a doua asumare?

În ce o privește pe doamna Gheorghiu, o fi deșteaptă, o fi bine intenționată, dar gura bate fundul. Sau scaunul de sub fund. Și bine ar fi să plece înapoi la “Dăruiește viață” decât să stea la “Dăruiește scandal”.

AUTORUL RECOMANDĂ: