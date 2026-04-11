Ion Cristoiu: Cum îl șantajează Ilie Bolojan pe Nicușor Dan prin intermediul Rețelei

Cum îl șantajează Ilie Bolojan pe Nicușor Dan prin intermediul Rețelei

Cine a urmărit scandalul numirii procurorilor, ca să zicem așa, reacției violente, isterice, spumante, băloase ale rețelei eu înțeleg ceea ce Crin Antonescu numea, haita, dar mie nu-mi place termenul că e pamfletar, rețeaua este vorba de un păienjeniș bine alcătuit de pe vremea lui Traian Băsescu și care a sprijinit mult formarea și dezvoltarea acestei rețele. Deci un păienjeniș de jurnaliști, analiști, formatori de opiniile până în ghilimele, ONG-iști dătător cu gura turnători, consilieri care repet au alcătuit o rețea pe vremea…sprijinit acest proces de Traian Băsescu pe care credea că va folosi și a folosit această rețea un timp pentru interesele sale.

După asta, când el era pe ducă din punerea mandatului rețeaua l-a tocat de nu s-a văzut, începând cu fratele cu Elena Udrea cu dosarul de informator, acuma rețelei i-a căzut cu tronc Traian Băsescu, pentru că în obsesia sa de a nu fi considerat trimis la pensie de poporul român, Traian Băsescu intervine, răspunde oricărei solicitări de la mini televiziuni care pentru a se pronunța și se pronunță despre toate. Bun, această rețea a făcut, a reacționat violent la lista de procurori de șefi de parchete care a fost aprobată de Nicușor Dan. Și desigur, urmărind repet cu mai multă sau mai puțin atenție, urmărind acest scandal, vom fi observat noi toți o țesătură. Nicușor Dan este acuzat nu că a impus o listă de procurori aleși de el, ceea ce și este este și că a semnat o listă trimisă de Radu Marinescu, ministrul justiției, deci de PSD.

Lasă la o parte faptul că imaginea unui președinte căruia i se trimite de către ministrul PSD-ist al justiției o listă făcută împreună cu Grindeanu, cu Olguța Vasilescu și președintele nu numai că o aprobă, o transformă în numiri prin decret, dar o și apără că ați văzut la doamna Chiriac a vor Cristina Chiriac a vorbit mai mult, nici soțul ei nu a apărat-o atât de mult. Bun, dincolo de ridicolul acestei chestiuni, noi să observăm că țelul scandalului este punerea la zid a lui Nicușor Dan ca fiind PSD-ist, că e sub influența PSD. Și o să spuneți bine și care e problema? Păi nu problema este că această etichetare, această campanie gen Nicușor Dan este al PSD, e sub influența PSD, așa cum Trump este acuza că e sub influența lui Putin, dacă ați observat, urmează acum vom vedea, încep dacă el e cu adevărat al PSD sau nu.

În momentul în care va trebui să-l sacrifice pe Ilie Bolojan în bătălia cu PSD și după asta a venit așa-zisa Societate Timișoara care a cerut să-l apere pe Ilie Bolojan s-a făcut mare caz că în vinerea patimilor Nicușor Dan a fost de partea a fost cu nu știu ca fotografia o mănăstire, mă rog, autoritățile locale erau PSD-iste. De ce asta? Pentru că, de fapt, chiar și războiul așa-zis, un război cu procurorii este undeva manipulat din umbră de Ilie Bolojan. Deci, Ilie Bolojan a apelat la ajutorul rețelei pentru ca Nicușor Dan să se opună plecării sale din funcția de premier, așa cum cere PSD-ul. Deci, într-un fel, băieții s-au demascat. De fapt, nu atât chestiunea procurorilor i-a deranjat, cât posibilitatea ca Nicușor Dan să fie de acord cu…de fapt, nu trebuie să fie de acord.

N-are ce să facă dacă e criză de guvern și PSD-ul pleacă, să nu renunțe la Ilie Bolojan. De fapt, apărarea supraviețuirea lui Ilie Bolojan ca premier.