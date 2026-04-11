Ion Cristoiu: Cum îl șantajează Ilie Bolojan pe Nicușor Dan prin intermediul Rețelei

Cine a urmărit scandalul numirii procurorilor, ca să zicem așa, reacției violente, isterice, spumante, băloase ale rețelei eu înțeleg ceea ce Crin Antonescu numea, haita, dar mie nu-mi place termenul că e pamfletar, rețeaua este vorba de un păienjeniș bine alcătuit de pe vremea lui Traian Băsescu și care a sprijinit mult formarea și dezvoltarea acestei rețele. Deci un păienjeniș de jurnaliști, analiști, formatori de opiniile până în ghilimele, ONG-iști dătător cu gura turnători, consilieri care repet au alcătuit o rețea pe vremea…sprijinit acest proces de Traian Băsescu pe care credea că va folosi și a folosit această rețea un timp pentru interesele sale.

După asta, când el era pe ducă din punerea mandatului rețeaua l-a tocat de nu s-a văzut, începând cu fratele cu Elena Udrea cu dosarul de informator, acuma rețelei i-a căzut cu tronc Traian Băsescu, pentru că în obsesia sa de a nu fi considerat trimis la pensie de poporul român, Traian Băsescu intervine, răspunde oricărei solicitări de la mini televiziuni care pentru a se pronunța și se pronunță despre toate. Bun, această rețea a făcut, a reacționat violent la lista de procurori de șefi de parchete care a fost aprobată de Nicușor Dan. Și desigur, urmărind repet cu mai multă sau mai puțin atenție, urmărind acest scandal, vom fi observat noi toți o țesătură. Nicușor Dan este acuzat nu că a impus o listă de procurori aleși de el, ceea ce și este este și că a semnat o listă trimisă de Radu Marinescu, ministrul justiției, deci de PSD.

Lasă la o parte faptul că imaginea unui președinte căruia i se trimite de către ministrul PSD-ist al justiției o listă făcută împreună cu Grindeanu, cu Olguța Vasilescu și președintele nu numai că o aprobă, o transformă în numiri prin decret, dar o și apără că ați văzut la doamna Chiriac a vor Cristina Chiriac a vorbit mai mult, nici soțul ei nu a apărat-o atât de mult. Bun, dincolo de ridicolul acestei chestiuni, noi să observăm că țelul scandalului este punerea la zid a lui Nicușor Dan ca fiind PSD-ist, că e sub influența PSD. Și o să spuneți bine și care e problema? Păi nu problema este că această etichetare, această campanie gen Nicușor Dan este al PSD, e sub influența PSD, așa cum Trump este acuza că e sub influența lui Putin, dacă ați observat, urmează acum vom vedea, încep dacă el e cu adevărat al PSD sau nu.

În momentul în care va trebui să-l sacrifice pe Ilie Bolojan în bătălia cu PSD și după asta a venit așa-zisa Societate Timișoara care a cerut să-l apere pe Ilie Bolojan s-a făcut mare caz că în vinerea patimilor Nicușor Dan a fost de partea a fost cu nu știu ca fotografia o mănăstire, mă rog, autoritățile locale erau PSD-iste. De ce asta? Pentru că, de fapt, chiar și războiul așa-zis, un război cu procurorii este undeva manipulat din umbră de Ilie Bolojan. Deci, Ilie Bolojan a apelat la ajutorul rețelei pentru ca Nicușor Dan să se opună plecării sale din funcția de premier, așa cum cere PSD-ul. Deci, într-un fel, băieții s-au demascat. De fapt, nu atât chestiunea procurorilor i-a deranjat, cât posibilitatea ca Nicușor Dan să fie de acord cu…de fapt, nu trebuie să fie de acord.

N-are ce să facă dacă e criză de guvern și PSD-ul pleacă, să nu renunțe la Ilie Bolojan. De fapt, apărarea supraviețuirea lui Ilie Bolojan ca premier.

Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Cancan.ro
Cum arată acum Nadia Dănciulescu, la 14 ani după ce a fost transformată complet în Frumusețe pe Muchie de Cuțit de la Pro TV
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Adevarul
Viktor Orbán ar putea cere anularea alegerilor, în cazul unei victorii a opoziției. Analist român din Marea Britanie: „S-ar putea inspira de la noi”
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Click
Cine este tânărul din Constanța care a fost admis la Harvard, cu o bursă de peste 1.300.000 de dolari: „Un copil extraordinar”
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Cancan.ro
România, lovită de frig chiar înainte de Paște. Brumă și ninsori în noaptea de Înviere
Ce se întâmplă doctore
Rita Mureșan, complet schimbată după perioadele dificile prin care a trecut. Cum arată vedeta în prezent
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Descopera.ro
Te simți epuizat în 2026? 7 metode rapide care îți calmează creierul (susținute de știință)
