Ion Cristoiu: Cum se încearcă transformarea Mirabelei Grădinaru din Tovarășă de viață în Tovarășă de Putere a lui Nicușor Dan

În ultima pastilă jurnalistică, Ion Cristoiu arată cum se încearcă transformarea Mirabelei Grădinaru din „Tovarășă de viață” în „Tovarășă de Putere” a președintelui Nicușor Dan. Partenera liderului de la Cotroceni este subiectul central al unui comunicat oficial al administrației prezidențiale.

„Pe site-ul președinției a fost postat un comunicat oficial în care suntem anunțați că Mirabela Grădinaru va participa alături, citez, de reprezentanți din 45 de țări la summit-ul găzduit de Prima Doamnă a SUA, Melania Trump, intitulat Summitul Coaliției Globale Pregătim Viitorul Împreună, ce se va desfășura la Washington pe durata a două zile, 24-25 martie 2026”, remarcă Ion Cristoiu.

Care este „ambiția «Sistemului»”

Mai departe, reputatul om de presă arată care este „ambiția «Sistemului»” și, în acest sens, dezvăluie planul pus la cale.

„Am înțeles, potrivit comunicatului, că Mirabela Grădinaru, care este tovarășa de viață a președintelui României, Nicușor Dan, a fost invitată de către Melania Trump. În alte împrejurări și în alte locuri din lume ar fi o știre mondenă. Nu chiar foarte importantă. În împrejurările românești de azi este știrea numărul 1, pentru că ea confirmă o ambiție… nu a președintului Nicușor, dar a «Sistemului», de a da Mirabelei Grădinaru o anvergură internațională.

Vă reamintesc că Mirabela Grădinaru, declarată, da, în chip ilegal, că nu avem lege, drept Prima Doamnă a României, conduce/organizează la Cotroceni, cu banii administrației prezidențiale, o serie de manifestări.

În vizita din Polonia a președintelui Nicușor Dan, a fost prezentă și Mirabela Grădinaru, dar nu atât ca tovarășă de protocol, cum sunt soțiile, în marea majoritate. În cazul soției lui Nicușor Dan, ea a avut o activitate proprie, consemnată chiar de către Nicușor Dan și de administrația prezidențială”.

„La ora actuală, românii sunt foarte atenți la gesturile, vizitele în SUA și, evident că, fiind vorba de Melania Trump, fiind vorba de familia Trump, românii vor urmări cu atenție această vizită. Depinde și cum o va acoperi presa din România, dar oricum ambiția este de a se transforma într-un moment oficial vizita tovarășei.

Implicarea domniei sale în viața, în politica externă a României începe să se contureze ca un plan de transformare a Mirabelei Grădinaru într-o personalitate publică”, mai susține Ion Cristoiu.