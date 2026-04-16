Ion Cristoiu: De ce îi iau un interviu lui Călin Georgescu astă seară de la 20 la 21 la Realitatea Plus

Ion Cristoiu, interviu în direct cu Călin Georgescu

Așa după cum unii vor fi observat, urmărind fie postul Realitatea Plus, fie jurnalele mele video, în seara aceasta în seara de joi, 16/04/2026 voi avea un interviu în direct de la ora 20:00 la ora 21:00 cu domnul Călin Georgescu. Desigur, Realitatea Plus, care găzduiește acest interviu într-o ediție specială, nu greșit spus ediție specială, deoarece eu colaborez la Realitatea ca analist, ca un comentator, nu fac interviuri, deci acest interviu nu se înscrie în cadrele unei emisiuni tipice de interviu și nici măcar unei emisiuni pe care eu, ca moderator, aș avea-o la Realitatea Plus sau la un alt post de televiziune și este chiar o ediție specială, ca o emisiune ieșită din comun. Desigur, postul de televiziune Realitatea PLUS face publicitatea acestui interviu folosind din plin mijloacele gazetărește ale altei țări, ale creșterii tensiunii care să ducă la un rating cât mai mare.

Se face, normal, zic așa, din acest interviu, așa un interviu al secolului și un interviu care va, nu știu, zgudui scena noastră politică. Eu, obișnuit din decenii cu emisiuni cu interviuri, nu, niciodată nu anunț sau nu semnalez că ceea ce voi face eu nu știu, într-un interviu, într-un articol, într-o carte sau preluând conducerea unei instituții de presă va fi așa o uriașă lovitură și un moment istoric. Așa sunt eu mai modest, însă aș vrea să mă explic. Pentru că e neapărat nevoie de o explicație de ce un interviu cu domnul Călin Georgescu, de ce în direct, de ce ediție specială sau, ca să mă exprim în termeni folosiți de mine când mă refer la diferite personalități publice, trebuie să explic ce m-a apucat. Pe 29/01/2025 pe jurnalul meu video am luat un am avut un dialog înregistrat cu domnul Călin Georgescu despre lumea de astăzi.

Acest dialog s-a înscris, a ținut de o preocupare a mea, valabilă și acum, valabilă pentru lumea de astăzi. România nu e o, cum să zic o țară izolată, undeva în afara sistemului sau. Universul e cunoscut de om, în afara sistemului solar și pe care să nu atingă poate doar furtunile galactice. Ea este în Europa, în această lume și această lume este într-o uriașă tulburare. N-aș putea să spun dacă este revoluție, dacă este reformă. Oricum este o reașezare a lumii, o resetare a lumii, impusă și de Donald Trump, dar după părerea impusă. Este foarte important ca noi, românii, să știm ce se întâmplă pe planul mondial, pentru că de ceea ce se întâmplă depinde până la urmă și destinul nostru este foarte important pentru a putea compara ceea ce știm noi cu deciziile pe care le iau conducătorii României.

Și sub aceste am luat interviu în 29 ianuarie. De atunci a trecut un an și patru luni, mulți știu ce s-a întâmplat în lume și vreau la un an și patru luni se fac un dialog cu domnul Călin Georgescu despre ce s-a întâmplat în aceste16 luni, câte din profețiile domniei sale de atunci s-au îndeplinit, ce lucruri au apărut noi, în ce direcție merge lumea? Domnia st îmi spunea că este o bătălie Americii împotriva expansiunii chineze, dacă s-a îndeplinit sau nu această profeție. Fac acest interviu și pentru că domnul Călin Georgescu este una dintre persoanele publice, înțelegând, jurnaliștii, politicieni din România, cu expertiză excepțională în materie de viziune asupra lumii de azi. Deci, eu cred că aceste întrebări pentru care mă pregătesc, ca de obicei, cu atât interior va fi un eveniment intelectual, nu politic, nu moral, pentru că va fi și un dialog de idei.