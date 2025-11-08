Ion Cristoiu: De ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?

În cea mai recentă pastilă video a sa, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu se întreabă „de ce noi, românii, trebuie să aflăm ce-au discutat Nicușor Dan și Volodomir Zelenski doar de la președintele Ucrainei?”.

„Relația României cu Ucraina și, evident, a președintelui României cu președintele Ucrainei sunt de o deosebită importanță, cel puțin pentru mine, deoarece e vorba de o relație în timpul unui război Rusia-Ucraina, pe fondul poziției Administrației Trump față de război din Ucraina și în contextul a ceea ce știu eu, de exemplu, despre Ucraina, care are, culmea pentru noi, pretenții imperiale, se consideră și ea o țară aproape ca Rusia, ca importanță în Europa, și mai ales ca supremație în această parte a lumii din care facem parte și noi cu Moldova. Deci, eu sunt aproape sigur că Volodimiri Zelenski consideră România și Moldova ca niște gubernii ale Ucrainei.

Și am văzut ieri știrea, pe toate site-urile sau pe unele site-uri, că domnul Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski. Știrea conținea câteva rânduri despre această convorbire, una foarte importantă. Și m-am dus, evident, să văd ce spune președintele României despre această convorbire telefonică și am citit următoarele: «Discuție substanțială»…

După asta e desenat un telefon, ca să știm noi că a avut loc la telefon. Nu putea să spună… «discuție substanțială la telefon»? Probabil că Nicușor Dan crede că se adresează unor infantili ca și el și, din când în când, face câte un deșenaș…

«(…) cu președintele Zeleni, astăzi, cu privire la situația actuală de securitate și la necesitatea intensificării eforturilor pentru a obține o pace durabilă și justă în (și ne dă drapelul Ucrainei-I.C.) Ucraina, care trebuie să câștige acest război (aici, părerea mea, trebuia să ne arate doi sau trei omuleți care se bat-I.C.), deoarece luptă pentru securitatea Europei în ansamblu și pentru valorile noastre comune. La nivel bilateral am convenit să continuăm să lucrăm pentru stabilirea unui parteneriat strategic. Ambele părți ne-am angajat să punem în aplicare o agendă pragmatică, orientată spre viitor și durabilă».

Când am citit ăsta, am avut impresia că e un comunicat în «Scânteia» din 1989 despre o primire la tovarășul Ceaușescu. Deci eu n-am înțeles de aici cine a inițiat discuția și dacă s-a discutat despre că Ucraina trebuie să câștige acest război, nu nțeleg de ce era nevoie de o discuție telefonică. (…) Adică nu văd, potrivit acestui comunicat, care a fost rostul unei discuții telefonice, că – potrivit lui Nicușor Dan – au fost bla-bla-uri”, a spus Ion Cristoiu.