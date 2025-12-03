Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu”

Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu”

03 dec. 2025, 11:59, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu” / Sursa FOTO: screenshot video

Criza apei din Prahova și Dâmbovița, care de aproape o săptămână afectează peste 100.000 de oameni, este subiectul ultimei pastile jurnalistice publicată de Ion Cristoiu. Reputatul om de presă critică dur modul în care autoritățile centrale au gestionat situația și oferă o explicație pentru absența oricărei poziții publice din partea președintelui Nicușor Dan.

Cristoiu spune că această criză a apei „poate fi prezentată din trei unghiuri de vedere”.

Ce spun comunicatele de presă

„Primul este cel al comunicatelor oficiale, care în esență spun următoarele – de aproape o săptămână, zeci de localități din Prahova și Dâmbovița, localități însumând 100.000 de oameni, nu mai beneficiază de apă. Nu apă potabilă, apă, pur și simplu! Sunt afectați cetățenii, cei care stau în case, instituții și, iată, a început să fie afectată și furnizarea cu energie electrică, în urma afectării unor instalații de la Brazi”, afirmă Ion Cristoiu, care numește ceea ce se întâmplă într-un singur cuvânt: „Dezastru!”.

Al doilea unghi avut în vedere privește gravitatea reală a lipsei apei într-o zonă locuită de atât de mulți oameni, unde regăsim blocuri, instituții, firme, pensiuni, restaurante. Aici, toată activitatea este paralizată, arată Ion Cristoiu:

„Un alt unghi de vedere este cel uman și nu-ți trebuie nițică fantezie ca să-ți dai seama ce înseamnă a nu avea apă în ziua de azi. Poate că acum, nu știu, 100-200 de ani, aveau puțuri, dar acum sunt blocuri, instituții. Dependența vieții cotidiene de apă este o realitate.

Dezastrului uman i se adaugă dezastrul economic, pentru că în această zonă sunt pensiuni, restaurante, instituții. Toate acestea sunt paralizate pentru că și ele funcționează cu apă”.

În fine, al treilea unghi de vedere este cel politic, care implică „reacția autorităților”. Pe aceasta, Ion Cristoiu o numește „dezastruoasă și tipic românească”.

„Reacția celor care conduc România a fost, este și va fi dezastruoasă, adică tipică.

„Nicușor Dan, capo di tutti i capi”

Domnul președinte al României, după ce ne-a explicat de Ziua Națională a României că suntem, locuim într-o țară coruptă, fără sistem de sănătate, o țară pe care o conduce el, în timp ce, invitate, neamuri proaste au înfulecat sarmale, fripturi, au băut, au borât, că așa este. Deci, în timp ce Nicușor Dan a scris pe rețele sociale despre solidaritatea sa cu victimele inundațiilor din Asia, n-a zis un rând despre criza de apă din România.

De ce n-a scris? Pentru că Nicușor Dan este «capo di tutti i capi» al regimului USR-ist din România. Și principala responsabilă de acest dezastru este ministresa, ca așa zice ea, Mediului, Diana Buzoianu, sub autoritatea și cu aprobarea căreia au început lucrările la Paltinu.

Dacă Nicușor Dan ar spune ceva, trebuie să se pronunțe în legătură cu responsabilitatea.

Este limpede că asistăm la o criză tipic românească, postdecembristă, și un dezastru pentru care nimeni nu răspunde.

După părerea mea, principala răspunzătoare este ministresa Mediului, ea trebuie să demisioneze. Pentru că, din momentul în care ea a dat aprobare să se facă acolo lucrări, și la Apele Române a schimbat conducerea, din acel moment ea răspunde de toate consecințele pozitive și negative.

Ar trebui să demisioneze, dar eu nu cred că va demisiona”, a conchis Ion Cristoiu.

