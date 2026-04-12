Ion Cristoiu: După eșecul de a Islamabad va veni pentru Donald Trump eșecul de la Budapesta?!

Publicistul Ion Cristoiu a vorbit în cea mai recentă pastilă a sa despre ce va face Donald Trump în cazul în care Victor Orban va înregistra un eșec la alegerile din Ungaria.

Negocierile dintre America și Iran de la Islamabad au eșuat. Delegația americană a plecat, a plecat și cea Iraniană, întrebarea este cine, care dintre cele două părți a fost înfrântă. După părerea mea, eșecul negocierilor arată că a fost înfrântă acum, aceste negocieri, partea Americană. Te-ai fi așteptat ca Iranul după atâtea zile de război, după ce Trump a declarat că armata e la pământ, marina e pe fundul mării și că ei, iranienii, nu mai au nicio șansă decât să se predea, iranienii nu s-au predat, au acceptat negocieri. SUA au zis nu ne interesează, ci au acceptat negocierile și judecând după ce a spus Trump până acum, în timpul negocierilor prestația iranienilor să fie cea a unor înfrânți care s-au predat condiționat.

Să zicem, faptul că au rămas pe poziții arată că nu numai că războiul continuă și că poate lua, cum să zic, dezvoltării primejdioase, chiar pentru pacea lumii, dar și că Iranul se simte, nu știu dacă și este tare pe poziție. Așadar, asistăm la o înfrângere a lui Trump în la Islamabad. Și având în vedere că astăzi au loc alegeri în Ungaria, alegeri în cadrul cărora administrația Trump, Donald Trump s-a pronunțat categoric, fățiș, spectaculos în favoarea lui Victor Orban, prezentându-l ca un luptător împotriva Uniunii Europene. Deci, având în vedere că astăzi au loc aceste alegeri și că există ipoteza unei victorii a înfrângeri lui Orban, se pune întrebarea dacă după Islamabad Donald Trump va fi înfrânt și la Budapesta. Evident, Victor Orban este un rebel al Uniunii Europene. N-aș spune că este un adversar și birocrații de la Bruxelles au avut mari bătăi de cap cu el.

Adversarul său este pro european. E un fel de Dacian Cioloș, ca să nu zic Nicușor Dan, că Nicușor Dan, mai are tresăriri de independență sau i le presupunem, Dacian Cioloș am putea să spunem sau Donald Tusc da, repet Dacian Cioloș însă, ceea ce era doar sugerată, o bătălie între Trump și Uniunea European, prestația administrației Trump în cazul acestor alegeri a transformat sugestia în asecțiune fost a Vance, a fost în la Budapesta și acolo a proclamat pe Victor Orban ca un luptător împotriva birocraților. Da, Uniunea Europeană, deci victoria sa ar fi o victorie împotriva Uniunii Europene. Șeful său. Ar fi o victorie a Uniunii Europene, chiar dacă nu a s-a implicat, să zicem, prin prezență directă Uniunea Europeană, marile puteri europene au sprijinit pe adversarul lui Donald Trump. Nu avem de-a face cu o confruntare între Putin și Uniunea Europeană.

Ion Cristoiu: Donald Trump pariază pe Victor Orban

Ce repet, între Trump fățiș, Donald Trump a pariat și pariază pe Victor Orban. Rămâne de văzut dacă și dacă acest pariu nu va fi pierdut și dacă astăzi Donald Tom nu va înregistra un nou și spectaculos eșec, după cel de la Islamabad.