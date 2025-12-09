Ion Cristoiu: Alarmă de gradul zero: Nicușor Dan a plecat în Franța fără Mamițica!

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita lui Nicușor Dan în Franța.

„În jurnalul meu video de luni seara, am tras un semnal de alarmă în privința vizitei lui Nicușor Dan în Franța. Din câte se știe, Nicușor Dan se află în Franța într-o vizită de 2 zile. Astăzi urmează să fie primit cu pomponism tipic lui Emmanuel Macron și francezilor de acești cocoșei galici și urmează, mai mult ca sigur, să semneze. Se va angaja în a cumpăra cu nemiluita armament de la francezi. Am spus, însă, că orice plecare a lui Nicușor Dan, orice vizită în străinătate, deoarece el este un năpârstoc în materie de politică externă. A și recunoscut înainte de a se duce la reuniunea B6 nu știa nimic despre relațiile noastre cu principalele puteri europene și că a trebuit să învețe. (…) Deci, este total nepregătit pe politică externă, cu excepția câtorva indicații pe care le are”, a spus Ion Cristoiu.

„Deja el a și început vizita în Franța cu a spune prostii”

„În cazul Franței, pericolul de a spune și a face tot felul de năzbâtii, periculos pentru destinul românesc, sporește. În primul rând, pentru că el e un fel de guvernator al României pus de Franța. E cu studiile în Franța și bănuiesc și cu niște legături pe care, probabil, le vom afla după mult timp după ce va pleca el din funcția de președinte. Nicușor Dan e în stare să semneze și ceea ce i-ar cere o ospătăriță din Place Pigalle, pentru că el este fascinat de Franța. Cum să nu fie fascinat de Emmanuel Macron.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan va beneficia sau deja beneficiază de pomponismul franțuzesc, protocol de monarhie republicană. Una din victime a fost Maia Sandu din Orhei, care s-a văzut acolo între Ludovici pe pereți (…). Vă amintesc că un alt nepoțel, Ilie Bolojan, primit pe covorul roșu, era mort de fericire. Cu atât mai mult Nicușor Dan, în cazul lui apare posibilitatea să fie influențat de chestiile alea, pompoanele, presa, covorul roșu. El fiind infantil, îl dau gata chestiile astea exterioare.

Deja el a și început vizita în Franța cu a spune prostii. Într-un interviu dat ziarului Le Monde le-a spus că drona nu a fost doborâtă, deoarece noi o așteptam să vină dinspre Odessa și ea a venit pe altă parte. Ne face pulbere, așa, ca stat care ne apărăm, vezi Doamne, de un atac rusesc. Ne-a explicat, din nou, cum e cu alegerile și a spus iar o năzbâtie. (…) Domnule președinte, în România, Serviciul de informații este la SRI. Informațiile sunt la SRI, dar sunt și contrainformații. El nici nu știe ce servicii avem. El crede că avem SRI și SRC. Dacă a început să spună atâtea prostii, îți dai seama câteva va semna astăzi”, a conchis publicistul.

