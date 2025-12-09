Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: Alarmă de gradul zero: Nicușor Dan a plecat în Franța fără Mamițica!

Ion Cristoiu: Alarmă de gradul zero: Nicușor Dan a plecat în Franța fără Mamițica!

09 dec. 2025, 11:25, Pastila lui Cristoiu

În cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre vizita lui Nicușor Dan în Franța.

„În jurnalul meu video de luni seara, am tras un semnal de alarmă în privința vizitei lui Nicușor Dan în Franța. Din câte se știe, Nicușor Dan se află în Franța într-o vizită de 2 zile. Astăzi urmează să fie primit cu pomponism tipic lui Emmanuel Macron și francezilor de acești cocoșei galici și urmează, mai mult ca sigur, să semneze. Se va angaja în a cumpăra cu nemiluita armament de la francezi. Am spus, însă, că orice plecare a lui Nicușor Dan, orice vizită în străinătate, deoarece el este un năpârstoc în materie de politică externă. A și recunoscut înainte de a se duce la reuniunea B6 nu știa nimic despre relațiile noastre cu principalele puteri europene și că a trebuit să învețe. (…) Deci, este total nepregătit pe politică externă, cu excepția câtorva indicații pe care le are”, a spus Ion Cristoiu.

„Deja el a și început vizita în Franța cu a spune prostii”

„În cazul Franței, pericolul de a spune și a face tot felul de năzbâtii, periculos pentru destinul românesc, sporește. În primul rând, pentru că el e un fel de guvernator al României pus de Franța. E cu studiile în Franța și bănuiesc și cu niște legături pe care, probabil, le vom afla după mult timp după ce va pleca el din funcția de președinte. Nicușor Dan e în stare să semneze și ceea ce i-ar cere o ospătăriță din Place Pigalle, pentru că el este fascinat de Franța. Cum să nu fie fascinat de Emmanuel Macron.

Nu în ultimul rând, Nicușor Dan va beneficia sau deja beneficiază de pomponismul franțuzesc, protocol de monarhie republicană. Una din victime a fost Maia Sandu din Orhei, care s-a văzut acolo între Ludovici pe pereți (…). Vă amintesc că un alt nepoțel, Ilie Bolojan, primit pe covorul roșu, era mort de fericire. Cu atât mai mult Nicușor Dan, în cazul lui apare posibilitatea să fie influențat de chestiile alea, pompoanele, presa, covorul roșu. El fiind infantil, îl dau gata chestiile astea exterioare.

Deja el a și început vizita în Franța cu a spune prostii. Într-un interviu dat ziarului Le Monde le-a spus că drona nu a fost doborâtă, deoarece noi o așteptam să vină dinspre Odessa și ea a venit pe altă parte. Ne face pulbere, așa, ca stat care ne apărăm, vezi Doamne, de un atac rusesc. Ne-a explicat, din nou, cum e cu alegerile și a spus iar o năzbâtie. (…) Domnule președinte, în România, Serviciul de informații este la SRI. Informațiile sunt la SRI, dar sunt și contrainformații. El nici nu știe ce servicii avem. El crede că avem SRI și SRC. Dacă a început să spună atâtea prostii, îți dai seama câteva va semna astăzi”, a conchis publicistul.

Autorul recomandă:

Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București

Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!

Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României”

Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile

Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu”

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București
11:22, 08 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nicușor Dan: Marele învins la alegerile de la București
VIDEO Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!
10:49, 07 Dec 2025
Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României”
10:41, 06 Dec 2025
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României”
VIDEO Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
11:42, 05 Dec 2025
Ion Cristoiu: Alegerile pe București ne arată că sondajele sunt o afacere mai bănoasă decât videochaturile
VIDEO Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers”
10:51, 04 Dec 2025
Ion Cristoiu: „Salariul minim va crește în Ucraina în 2026. La fel și cheltuielile pentru sănătate și educație. La noi e invers”
VIDEO Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu”
11:59, 03 Dec 2025
Ion Cristoiu: „De ce tace Nicușor Dan în criza apei? Ca s-o salveze pe USR-ista Diana Buzoianu”
Mediafax
Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion? Estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”
Cancan.ro
Cum se simte Dan Petrescu acum. Familia a apelat și la un VRACI!
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Exit-poll-urile și sondajele au eșuat masiv în București. „E fără precedent. Am avut trei case de sondare care au manipulat”
Mediafax
Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Un spion rus care plănuia un atentat cu bombă în Europa a ajuns la închisoare după o „glumă” a partenerei
Cancan.ro
Delia nu a mai cântat, scandalul a explodat! S-a semnalat și o dispariție misterioasă. Românii din Diaspora fac acuzații dure și își vor banii înapoi!
Ce se întâmplă doctore
Cum a început declinul gemenelor Indiggo după ce au părăsit România? Cu ce se ocupau Gabriela și Mihaela în SUA, înainte de a avea probleme cu legea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Descopera.ro
Ce spune ȘTIINȚA despre oamenii care ADORĂ sensurile giratorii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Modul în care conduci ar putea prezice declinul cognitiv
APĂRARE Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
13:57
Cât costă formarea a 10.000 de voluntari militari și ce salarii se dau în armată
ULTIMA ORĂ 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
13:51
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
13:49
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
HOROSCOP Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
13:49
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
ULTIMA ORĂ În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
13:44
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
LIVE 🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico
13:39
🚨 Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul”. „Rusia este într-o poziție puternică de negociere”, spune Trump pentru Politico

Cele mai noi