Ion Cristoiu: Nu mă interesează alegerile de azi. Nici ca simplu cetățean, nici ca jurnalist!

Publicistul Ion Cristoiu spune, în cea mai nouă pastilă a sa, că nu îl interesează să meargă azi la votare și explică și de ce. „Din 1990, și am trăit numeroase alegeri prezidențiale, parlamentare, locale, adică pe București. Este pentru prima dată când alegerile care se desfășoară azi nu mă interesează. Nu mă interesează, în primul rând, în calitatea mea de simplu cetățean. Și așa cum am anunțat, nu merg la vot și nu voi mai merge la vreun vot de acum încolo, pentru că anularea alegerilor, scoaterea lui Călin Georgescu la masa verde, mânăriile dintre cele două tururi la alegerile prezidențiale, când, practic, nu a fost campanie electorală, ci hăituirea unuia dintre candidați în favoarea lui Nicușor Dan sau campania electorală chiar pentru București, cu implicarea masivă, anticonstituțională a președintelui României, deci toate acestea sunt, pentru mine, ca simplu cetățean, argumente că votul meu nu contează și în consecință, nu mă duc la vot”, își începe scriitorul pastila sa.

„Argumente că, la fel ca în comunism, participarea la vot a cetățenilor este o farsă sinistră, un mijloc prin care o clică aflată la putere se autolegitimează printr-un așa-zis vot. Mult mai important, nu mă interesează ca journalist. Din 1990, în ziua votului, primul meu gând, după ce m-am trezit a fost să văd prezența, să văd dacă transpiră, ici, colo, în redacții sau pe site-uri, un anumit rezultat, am urmărit toată ziua evoluția, am comentat, am așteptat sondajele de la ieșirea de la urne și apoi numărarea votului. Astăzi, ca jurnalist, nu mă interesează alegerile. Nu numai că nu mă duc la vot, ca simplu cetățean, dar nu mă interesează nici ca jurnalist. Îmi este absolut indiferent cine va câștiga, îmi este absolut indiferent cum se desfășoară votul. De ce? Pentru că, aceste alegeri pe București au loc așa cum au avut loc și alegerile anulate de anul trecut, așa cum au avut loc și alegerile prezidențiale, în interiorul unui teren de fotbal pe care joacă o singură echipă, așa zisa echipă proeuropeană este favorita marilor puteri protectoare, este favorită a Europei, nu neapărat și a Americii, și, în consecință, în cadrul acestui vot, nu se poate ༀ nimic altceva decât să iasă învingător cine trebuie. Nicușor Dan, în cea mai cumplită nesimțire, anticonstituțională, ne-a și anunțat pe cine să votăm. A spus să votăm un occidental și totodată acest occidental trebuie să fie și antimafia. Nu are niciun rost să vă spun pe cine ne-a indicat să votăm, eu nu vreau să-i dau numele pentru că vreau să respect, spre deosebire de Nicușor Dan și de useriști, procedura, care spune că, în ziua votului, într-un spațiu mediatic să nu dai nume. Dar e limpede, Nicușor Dan ne-a îndemnat să votăm pe cel pe care ne-a îndemnat până acum în campania electorală, pariind în continuare pe un anumit candidat, dar încălcând constituția. Pentru că e clar că având în vedere că același lucru ni l-a spus și în campanie și chiar în prezența candidatului, ne-a spus pe cine să votăm. Deci este greu de presupus că Nicușor Dan, care are în spate sistemul, nu ar ști că deja se știe alesul. Ca simplu cetățean și ca jurnalist, nu mă interesează aceste alegeri”, a mai spus scriitorul.