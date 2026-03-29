Ion Cristoiu: O dezvăluire ce-ar fi trebuit să zguduie România: Miliardele împrumutate prin SAFE sînt cheltuite pe șest

Ion Cristoiu: O dezvăluire ce-ar fi trebuit să zguduie România.

„Întreaga presă a reluat declarația lui Sorin Grândeanu de la Târgoviște, potrivit căreia organizațiile filialele PSD din zona respectivă au votat pentru ca Ilie Bolozan să nu mai fie premier.

Însă puține site-uri, printre care se numără și Gândul, au scos în evidență o parte, o dezvăluire senzațională a lui Sorin Grândeanu din cazul, în cadrul conferinței de presă pe care a ținut-o la Târgoviște, și anume domnia sa a declarat că el, al 3-lea om în stat, liderul PSD, liderul partidului care asigură stabilitatea parlamentară a coaliției, nu a fost informat în legătură cu celebrul program numit SAFE și a folosit prilejul acestei dezvăluiri pentru a spune că, după domnia sa și, evident, și după PSD, e ceva în neregulă cu felul în care sunt cheltuiți banii primiți prin acest program. Reamintesc că România, la porunca Bruxelles-ului, s-a împrumutat cu 16 miliarde de euro pentru o așa-numită înarmare sau dezvoltare a industriei de apărare din România.

Câți bani a împrumutat România pentru apărare

Statele membre ale Uniunii Europene au fost invitate să se împrumute în cadrul unui program măreț lansat de președintele Comisiei Europene și anume: trebuie să ne pregătim de război cu Rusia – țările membre ale Uniunii Europene nu s-au înarmat și trebuie să dezvolte o industrie de apărare proprie, drept pentru care li se asigură un împrumut pe termen lung, cu o dobândă mai mică, dar, oricum, împrumut. Unele dintre cele mai multe state membre ale Uniunii Europene nu s-au grăbit să se împrumute, pentru că și așa au multe împrumuturi.

Ca sumă, pe primul loc s-a situat Polonia, dar președintele Poloniei a respins această înțelegere, iar pe locul doi, România. România, repet, a împrumutat 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare, cum s-a anunțat în spațiul public, în presă, îndeosebi în presa independentă, stârnind multe semne de întrebare în legătură cu cheltuirea acestor bani.

Adică s-a pus întrebarea dramatică dacă acești bani vor intra în dezvoltarea industriei de apărare a României, ceea ce ar fi o chestiune extraordinară, pentru că industria de apărare, în orice țară, este un motor de dezvoltare economică, sau vor fi folosiți pentru a cumpăra armament de prisos, armament de mâna a doua de la marile puteri, de la Franța și de la Germania.

La vremea respectivă, Sorin Grindeanu și alți lideri PSD nu ne-au spus nimic despre acest program. A rămas această suspiciune, dacă nu mă înșel, și cei de la AUR au declarat asta, dar nici pe ei, nici pe jurnaliștii independenți nu i-a luat nimeni în seamă, spunându-se că sunt din opoziție sau independenți.

Iată că acum vine cineva de la putere și, în cadrul acestui divorț dintre PSD și Ilie Bolojan, în cadrul acestei campanii de răsturnare a lui Ilie Bolojan, un om, o personalitate de autoritate, Sorin Grindeanu, ne spune că nu știe nimic despre ce se întâmplă cu acești bani, că, în afară de 4 miliarde din 16, care merg în mobilitate militară și se construiesc autostrăzi – și aici tot militare, între noi fie vorba – restul de 12 miliarde nu știe unde merg. S-a aflat că România a încheiat un acord de cooperare militară cu Ucraina, în cadrul căruia noi vom da peste 200 de milioane de euro Ucrainei ca să ne dea un fel de know-how în materie de drone.

Chiar din aseară am citit că directorul Rheinmetall din Germania a spus că este o glumă, că ucrainenii nu sunt specialiști în drone.

Și iată că ne-a forțat Comisia Europeană să producem drone, nu proprii, ci în cooperare cu Ucraina. Iată, deci, o dezvăluire care ar fi trebuit să zguduie România.”, a declarat Cristoiu.