Ion Cristoiu: O dezvăluire ce-ar fi trebuit să zguduie România: Miliardele împrumutate prin SAFE sînt cheltuite pe șest

Ion Cristoiu, scriitor și publicist

Ion Cristoiu: O dezvăluire ce-ar fi trebuit să zguduie România. În cea mai recentă Pastilă editorială a sa, gazetarul Ion Cristoiu vorbește despre miliardele împrumutate prin SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei), care „sunt cheltuite pe șest".

„Întreaga presă a reluat declarația lui Sorin Grândeanu de la Târgoviște, potrivit căreia organizațiile filialele PSD din zona respectivă au votat pentru ca Ilie Bolozan să nu mai fie premier.

Însă puține site-uri, printre care se numără și Gândul, au scos în evidență o parte, o dezvăluire senzațională a lui Sorin Grândeanu din cazul, în cadrul conferinței de presă pe care a ținut-o la Târgoviște, și anume domnia sa a declarat că el, al 3-lea om în stat, liderul PSD, liderul partidului care asigură stabilitatea parlamentară a coaliției, nu a fost informat în legătură cu celebrul program numit SAFE și a folosit prilejul acestei dezvăluiri pentru a spune că, după domnia sa și, evident, și după PSD, e ceva în neregulă cu felul în care sunt cheltuiți banii primiți prin acest program. Reamintesc că România, la porunca Bruxelles-ului, s-a împrumutat cu 16 miliarde de euro pentru o așa-numită înarmare sau dezvoltare a industriei de apărare din România.

Câți bani a împrumutat România pentru apărare

Statele membre ale Uniunii Europene au fost invitate să se împrumute în cadrul unui program măreț lansat de președintele Comisiei Europene și anume: trebuie să ne pregătim de război cu Rusia – țările membre ale Uniunii Europene nu s-au înarmat și trebuie să dezvolte o industrie de apărare proprie, drept pentru care li se asigură un împrumut pe termen lung, cu o dobândă mai mică, dar, oricum, împrumut. Unele dintre cele mai multe state membre ale Uniunii Europene nu s-au grăbit să se împrumute, pentru că și așa au multe împrumuturi.

Ca sumă, pe primul loc s-a situat Polonia, dar președintele Poloniei a respins această înțelegere, iar pe locul doi, România. România, repet, a împrumutat 16 miliarde de euro pentru investiții în industria de apărare, cum s-a anunțat în spațiul public, în presă, îndeosebi în presa independentă, stârnind multe semne de întrebare în legătură cu cheltuirea acestor bani.

Adică s-a pus întrebarea dramatică dacă acești bani vor intra în dezvoltarea industriei de apărare a României, ceea ce ar fi o chestiune extraordinară, pentru că industria de apărare, în orice țară, este un motor de dezvoltare economică, sau vor fi folosiți pentru a cumpăra armament de prisos, armament de mâna a doua de la marile puteri, de la Franța și de la Germania.

La vremea respectivă, Sorin Grindeanu și alți lideri PSD nu ne-au spus nimic despre acest program. A rămas această suspiciune, dacă nu mă înșel, și cei de la AUR au declarat asta, dar nici pe ei, nici pe jurnaliștii independenți nu i-a luat nimeni în seamă, spunându-se că sunt din opoziție sau independenți.

Iată că acum vine cineva de la putere și, în cadrul acestui divorț dintre PSD și Ilie Bolojan, în cadrul acestei campanii de răsturnare a lui Ilie Bolojan, un om, o personalitate de autoritate, Sorin Grindeanu, ne spune că nu știe nimic despre ce se întâmplă cu acești bani, că, în afară de 4 miliarde din 16, care merg în mobilitate militară și se construiesc autostrăzi – și aici tot militare, între noi fie vorba – restul de 12 miliarde nu știe unde merg. S-a aflat că România a încheiat un acord de cooperare militară cu Ucraina, în cadrul căruia noi vom da peste 200 de milioane de euro Ucrainei ca să ne dea un fel de know-how în materie de drone.

Chiar din aseară am citit că directorul Rheinmetall din Germania a spus că este o glumă, că ucrainenii nu sunt specialiști în drone.

Și iată că ne-a forțat Comisia Europeană să producem drone, nu proprii, ci în cooperare cu Ucraina. Iată, deci, o dezvăluire care ar fi trebuit să zguduie România.”, a declarat Cristoiu.

Recomandarea video

Mediafax
Atac terestru în Iran? Armata SUA caută companii care pot furniza rapid buncăre prefabricate
Digi24
Momentul în care o dronă ucraineană lovește locomotiva unui tren care transporta provizii pentru armata rusă
Cancan.ro
Andreea Popescu, mesaj TRANȘANT după ce Rareș Cojoc a luat o nouă medalie de aur: '4 ani de terapie'
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu noua iubită a milionarului care a avut o relație cu Mădălina Ghenea
Adevarul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse din imobiliarele spaniole
Mediafax
Agenția Națională pentru Sport anunță o mare performanță: România cucerește templul dansului sportiv mondial
Click
Câți bani trebuie să scoți din buzunar dacă vrei să-ți cânte la nuntă Valentin Sanfira. Tarifele în funcție de program
Digi24
Zilele devin mai lungi pe Pământ, iar de vină ar putea fi oamenii. Care sunt riscurile
Cancan.ro
Cine va câștiga Survivor 2026? Am întrebat Inteligența Artificială. Ce nume ne-a dat și de ce
Ce se întâmplă doctore
Loredana Groza în costum de baie, la 55 de ani! Imagini de senzație din vacanță! Și-a încântat fanii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Un brăilean a mers până în Siberia cu… un Volkswagen Bora
Descopera.ro
Psihologii explică de ce te simți mai bine atunci când ți se anulează planurile
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Cât de periculos poate fi un împărat imprevizibil?
ULTIMA ORĂ Grindeanu spune că România este în drum spre faliment: „Nu guvernezi pentru tabele care arată ca un dosar de insolvență pentru țară”
14:57
Grindeanu spune că România este în drum spre faliment: „Nu guvernezi pentru tabele care arată ca un dosar de insolvență pentru țară”
UTILE Atenție șoferi. Modificări la plata amenzilor. Ce trebuie să faci pentru reducerea perioadei de suspendare
14:39
Atenție șoferi. Modificări la plata amenzilor. Ce trebuie să faci pentru reducerea perioadei de suspendare
ULTIMA ORĂ Europarlamentarul Victor Negrescu vrea ca „locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene”
14:33
Europarlamentarul Victor Negrescu vrea ca „locuirea să fie o prioritate reală a Uniunii Europene”
INEDIT Ce nebunie a făcut o americancă pentru un loc de muncă, în mileniul trei. Angajatorii au fost șocați
14:32
Ce nebunie a făcut o americancă pentru un loc de muncă, în mileniul trei. Angajatorii au fost șocați
VIDEO Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute
14:24
Un „monstru” de peste 2 metri a fost scos de un pescar din râul Târnava Mare. Bătălia cu somnul uriaș a durat zeci de minute
FLASH NEWS Vicepremierul Tanczos Barna şi primarul Emil Boc au alergat la maratonul din Cluj cu alţi 9.000 de sportivi
14:10
Vicepremierul Tanczos Barna şi primarul Emil Boc au alergat la maratonul din Cluj cu alţi 9.000 de sportivi

