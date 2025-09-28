Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Parchetul General ar trebui să deschidă o anchetă in rem vizând modul în care CCR a decis anularea alegerilor”

28 sept. 2025, 11:57, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu spune, în cea mai recentă „pastilă” a sa, că «Parchetul General ar trebui să deschidă o anchetă in rem vizând modul în care CCR a decis anularea alegerilor»…

„Pe Cristoiublog.ro, sub semnătura lui Dumitru Ungureanu, Washington DC, a apărut articolul intitulat «România: cum imaginea de stat de drept poate fi lovită `nuclear tactic`». Practic, din articol se conturează teza cu care eu sunt de acord, pentru că nu e doar teză, e și axiomă, că anularea alegerilor, decisă de CCR, a constituit una dintre cele mai grave lovituri, dacă nu cea mai gravă, dată statului de drept, imaginii României în lume. Autorul spune, și eu sunt de acord, că dacă Federația Rusă a vrut să dea o lovitură năucitoare României, aceasta s-a petrecut prin decizia CCR, o decizie unică în istoria României și în istoria democrațiilor. Nu există, până la ora actuală, o țară din lume, nici măcar din lumea a treia care să fi anulat alegerile. Vă reamintesc, în decembrie 1937, când s-a conturat victoria Gărzii de Fier în alegeri, Carol al II-lea nu a anulat alegerile, nu i-a trecut prin cap, deoarece avea o minimă conștiință a minimei democrații în România. Deși, ulterior și acum, nevolnicul de la Cotroceni se zbate să ne convingă că a fost un lucru bun, deși propaganda europeană, propaganda marilor puteri, propaganda partidelor așa-zis pro-europene se strofoacă să ne convingă că această decizie a salvat democrația, că României i-a trecut glonțul pe lângă ureche. Eu susțin, așa cum susține și autorul, așa cum susțin alți și alți, poate, milioane de români, că această anulare a alegerilor a fost o lovitură cumplită pentru imaginea României în lume. O țară care anulează alegeri, nici măcar nu anularea turului întâi, ci anularea întregului proces electoral, este o o țară cu imagine dezastruoasă, dar cred că și cu o situație social-morală dezastruoasă, pentru că anularea alegerilor a pus la îndoială dreptul cetățeanului de după 1989 de a vota.

De fapt, cea mai mare problemă a României de acum nu reprezintă nici deficitul bugetar, nici alegerile… dacă în Moldova vor învinge sau nu vor învinge, forțele pro-europene (…), ci faptul că românii și-au pierdut încrederea în puterea lor de a face ceva prin vot. Este o o stare de spirit cu consecințe incalculabile pentru sănătatea națiunii. În momentul în care cetățeanul își de seama că nu mai are nici măcar puterea votului, pentru că putere a libertății de expresie deja nu mai are, atunci eu nu spun că iese în stradă, că nu iese, dar atunci unitatea națiunii, solidaritatea cetățeanului cu țara, disponibilitatea cetățeanului de a sări când poate e în primejdie se reduc. Deci, eu cred, pentru că autorul de concluzie la această demonstrație spune că ar trebui ca Parchetul să declanșeze o anchetă in rem pentru a vedea condițiile în care CCR a luat această decizie… a fost sau n-a fost influențată din interior sau din afară? Au fost interesați sau co-interesați cei de la Curtea Constituțională? Pentru că este neapărat nevoie de a de a afla dedesubturile acestei decizii incredibile prin care nouă oameni, nouă cetățeni, au dispus de, până la urmă, de soarta României!, a spus Ion Cristoiu.

