Ion Cristoiu: „Recunoașterea statului palestinian sau Cucurigismul lui Emmanuel MACRON”

În cea mai recentă analiză, publicată marți, 23 septembrie, Ion Cristoiu a comentat discursul susținut de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Adunarea Generală a ONU de la New York, acolo unde liderul de la Elysee a anunțat recunoașterea statului palestinian.

Cristoiu consideră că gestul lui Macron nu este altceva decât un act de imagine, pe care l-a catalogat ironic drept „cucurigism”.

În opinia reputatului jurnalist, avem de-a face cu o formă de politică de paradă, lipsită de consecințe reale.

Cristoiu: „Cocoșul galic care se urcă pe grămada de gunoi”

Dar, înainte de toate, jurnalistul a criticat presa din România, despre care afirmă că a preluat fără discernământ articolele din publicațiile străine despre subiectul Macron. „Multe site-uri românești publică materiale din New York Times sau Le Monde, dar le semnează cu numele lor. Titlu și apoi semnătură și scrie jurnalist, senior editor. Și tu zici, «Băi, el l-a scris?». Nu, el n-a făcut altceva, nici măcar n-a tradus. Trebuie să dai în titlu, acolo, potrivit New York Times două puncte…. E o escrocherie care exprimă, încă o dată, decăderea cumplită a presei românești”, atrage atenția Ion Cristoiu.

Referitor la discursul președintelui Franței, jurnalistul afirmă:

„Știrea care bântuie este că președintele Franței, de la tribună, a anunțat recunoașterea statului palestinian de către Franța. Și vor mai fi și alte țări. Eu v-am spus că Emmanuel Macron este întruchiparea cocoșului galic, care este tot cocoș. Adică, ce face cocoșul? Se urcă pe o grămadă de gunoi și face cucurigu și dă din aripi și zici, bă gata! Pleacă, e rachetă! Nu. După ce a zis, a făcut el cucurigul de vreo câteva ore, așa, cum face Macron, a pleștit aripile, a coborât de pe groapa aia de gunoi și a început să ciugulească din bălegar grăunțele. Ăsta este Emmanuel Macron. Tot ceea ce face el este cucurigism”.

Analistul atrage atenția că recunoașterea simbolică a statului palestinian nu poate opri politica expansionistă a Israelului și nici nu schimbă situația din teren.

În concluzie, Cristoiu vede anunțul lui Macron mai degrabă ca pe un gest teatral decât ca pe o schimbare reală în politica internațională:

„Este o prostie recunoașterea statului palestinian… Franța a fost inițiatoare și vor urma și alții. Este vrea o sancționare sau o replică la invadarea Gaza de israelieni? Cucerește Gaza, da? Dincolo, în Cisiordania, unde, vezi, Doamne, ar fi statul palestinian, că e și în Fâșia Gaza, se înființează pe bandă rulantă colonii israeliene. Și oricând poate fi cucerită, pentru că acea Cisiordania sub conducerea lui Abbas ăsta, care este un corupt, un din ăla, de mult depășit de evenimente, dar nu de bani, cred”.