Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Recunoașterea statului palestinian sau Cucurigismul lui Emmanuel MACRON”

Ion Cristoiu: „Recunoașterea statului palestinian sau Cucurigismul lui Emmanuel MACRON”

23 sept. 2025, 11:46, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Recunoașterea statului palestinian sau Cucurigismul lui Emmanuel MACRON”

În cea mai recentă analiză, publicată marți, 23 septembrie, Ion Cristoiu a comentat discursul susținut de președintele Franței, Emmanuel Macron, la Adunarea Generală a ONU de la New York, acolo unde liderul de la Elysee a anunțat recunoașterea statului palestinian.

Cristoiu consideră că gestul lui Macron nu este altceva decât un act de imagine, pe care l-a catalogat ironic drept „cucurigism”.

În opinia reputatului jurnalist, avem de-a face cu o formă de politică de paradă, lipsită de consecințe reale.

Cristoiu: „Cocoșul galic care se urcă pe grămada de gunoi”

Dar, înainte de toate, jurnalistul a criticat presa din România, despre care afirmă că a preluat fără discernământ articolele din publicațiile străine despre subiectul Macron. „Multe site-uri românești publică materiale din New York Times sau Le Monde, dar le semnează cu numele lor. Titlu și apoi semnătură și scrie jurnalist, senior editor. Și tu zici, «Băi, el l-a scris?». Nu, el n-a făcut altceva, nici măcar n-a tradus. Trebuie să dai în titlu, acolo, potrivit New York Times două puncte…. E o escrocherie care exprimă, încă o dată, decăderea cumplită a presei românești”, atrage atenția Ion Cristoiu.

Referitor la discursul președintelui Franței, jurnalistul afirmă:

„Știrea care bântuie este că președintele Franței, de la tribună, a anunțat recunoașterea statului palestinian de către Franța. Și vor mai fi și alte țări. Eu v-am spus că Emmanuel Macron este întruchiparea cocoșului galic, care este tot cocoș. Adică, ce face cocoșul? Se urcă pe o grămadă de gunoi și face cucurigu și dă din aripi și zici, bă gata! Pleacă, e rachetă! Nu. După ce a zis, a făcut el cucurigul de vreo câteva ore, așa, cum face Macron, a pleștit aripile, a coborât de pe groapa aia de gunoi și a început să ciugulească din bălegar grăunțele. Ăsta este Emmanuel Macron. Tot ceea ce face el este cucurigism”.

Analistul atrage atenția că recunoașterea simbolică a statului palestinian nu poate opri politica expansionistă a Israelului și nici nu schimbă situația din teren.

În concluzie, Cristoiu vede anunțul lui Macron mai degrabă ca pe un gest teatral decât ca pe o schimbare reală în politica internațională:

„Este o prostie recunoașterea statului palestinian… Franța a fost inițiatoare și vor urma și alții. Este vrea o sancționare sau o replică la invadarea Gaza de israelieni? Cucerește Gaza, da? Dincolo, în Cisiordania, unde, vezi, Doamne, ar fi statul palestinian, că e și în Fâșia Gaza, se înființează pe bandă rulantă colonii israeliene. Și oricând poate fi cucerită, pentru că acea Cisiordania sub conducerea lui Abbas ăsta, care este un corupt, un din ăla, de mult depășit de evenimente, dar nu de bani, cred”.

Citește și

VIDEO Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
11:27
Ion Cristoiu: „Premierul Ilie Bolojan șantajează CCR în chestiunea Legii privind pensiile magistraților”
VIDEO Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București
18:07, 21 Sep 2025
Ion Cristoiu: O știre care ar trebui să-i trezească pe ațipiții pentru totdeauna din PSD și PNL: USR a pus mâna și pe București
VIDEO Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”
11:26, 21 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Incredibil! Alegerile pe București au fost amânate sine die, pentru că PSD nu s-a decis în privința candidatului”
VIDEO Ion Cristoiu: „Reacția isterică a Occidentului e ceea ce-și dorește Vladimir Putin”
11:40, 20 Sep 2025
Ion Cristoiu: „Reacția isterică a Occidentului e ceea ce-și dorește Vladimir Putin”
Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea
11:47, 19 Sep 2025
Ion Cristoiu: În haosul guvernamental și pe fondul nevolniciei prezidențiale, USR cucerește pas cu pas Puterea
Ion Cristoiu: Am redus salariile profesorilor și bursele studenților pentru ca Zelenski să mărească salariile profesorilor ucraineni!
10:38, 18 Sep 2025
Ion Cristoiu: Am redus salariile profesorilor și bursele studenților pentru ca Zelenski să mărească salariile profesorilor ucraineni!
Mediafax
Solvent periculos găsit în ulei, lapte pentru bebeluși și unt. Greenpeace solicită interzicerea în UE a acestuia
Digi24
Caseta audio revine: chinezii au reușit să folosească banda ei drept suport de stocare cu o capacitate de miliarde de melodii
Cancan.ro
Dublă tragedie în Suceava! Cornelia a murit, la câteva zile după ce și mama ei s-a stins
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Orașul din România unde chiria a devenit un lux: garsonierele depășesc 400 de euro pe lună. Unde sunt cele mai mici chirii
Mediafax
Optimism moderat la Ministerul Muncii, înaintea deciziei CCR privind pensiile pentru magistrați
Click
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
Digi24
„Cazul Elodia” în varianta franceză. Un bărbat e acuzat de crimă, dar nu există nici cadavru, nici dovezi clare, nici martori
Cancan.ro
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră! Nu o să ghiciți cine este
observatornews.ro
O șoferiță a spulberat un bărbat de 47 de ani pe trecerea de pietoni, în Cluj. Femeia s-a ales cu dosar penal
StirileKanalD
Vladimir Putin, prima concesie în fața lui Donald Trump. Tratatul de dezarmare nucleară, prelungit cu un an
KanalD
A murit Eugen Ispas, fostul secretar general al Ministerului Transporturilor. O boală necruțătoare i-a adus sfârșitul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Merită să cumperi mașină SH din Germania? Cât costă drumul și ce taxe trebuie plătite
Descopera.ro
Este acesta locul în care a început civilizația pe Pământ?
Capital.ro
Fericire imensă pentru Elena Udrea și Adrian Alexandrov: Am așteptat atât de mult momentul ăsta! (VIDEO)
Evz.ro
Cea mai lungă eclipsă de soare a secolului. Avem șanse s-o prindem în viață
A1
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Gabriela Cristea a ajuns cu fiica ei la spital, chiar din timpul petrecerii de aniversare a celei mici. A lăsat invitații și a plecat de urgență. “Recuperarea este de lungă durată.”
RadioImpuls
A dus obsesia pentru perfecțiune la alt nivel. O femeie susține că și-a scos toate coastele ca să aibă o talie subțire: "Sunt la 15 zile după operație". Ce a făcut cu ele e de NECREZUT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Cum poți gestiona burnoutul atunci când nu poți lua o pauză
POLITICĂ Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
13:52
Procurorii din cadrul PÎCCJ cer RIDICAREA imunității parlamentare a Dianei Șoșoacă, din cauza dosarului în care e vizată de 11 acuzații grave
POLITICĂ Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
13:51
Aripa suveranistă din USR îndeamnă moldovenii să voteze pentru „un viitor european, cu șanse și prosperitate””
IMOBILIARE Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
13:35
Cât a ajuns chiria pentru un apartament cu 2 camere în CLUJ/Ce arată datele celui mai recent studiu de piață
POLITICĂ Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”
13:34
Oana Țoiu a ținut un discurs, cu public de data asta, la ONU: „Condamnăm cu fermitate comportamentul nesăbuit și periculos al Rusiei”
ACTUALITATE Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
13:29
Comisia Europeană cere EXPLICAȚII Guvernului Bolojan după tăierea salariilor de la ANCOM
VIDEO AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”
13:23
AVERTISMENTUL lui Alexandru Chirilă, la Pastila Financiară: „Titlurile de stat sunt singurul instrument cu potențial de randament real”