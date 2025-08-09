Pastila lui Ion Cristoiu: „Câștigător incontestabil al întâlnirii dintre Trump și Putin: Beniamin Netanyahu”

Scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit la „Pastila lui Cristoiu” despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, de săptămâna viitoare, din 15 august. El a comentat faptul că, cel care câștigă nu va fi nici Donald Trump și nici Vladimir Putin, cu atât mai puțin Zelenski, ci cel care va ieși câștigător va fi Beniamin Netanyahu.

„Într-o postare anterioară, consideram drept un mare eveniment plantar anunțul că Donald Trump și Vladimir Putin urmează să se întâlnescă. O întâlnire la nivel înalt, istorică. Am spus că este un anunț istoric, am spus că e doar un anunț pentru că el a pus capăt unei curse către dezastru, către apocalipsă, pentru că s-a dat un ultimatum Rusiei, până pe 8 august să înceteze războiul. Acest gen de politică cu ultimatumuri nu merge și nu a mers în istorie. Pentru că dacă Rusia se conforma era o chestiune umilitoare, la fel de umilitoare ca ajungerea nemților la Moscova în 1941. Are loc întâlnirea și a fost o salvare a lui Trump, pentru că trebuia să transpună practic amenințarea. Știa și el că acest ultimatum e o prostie și e periculos. Va avea loc o întâlnire în Alaska și din acest moment întreaga atenție este îndreptată către această întâlnire. Câștigător este Netanyahu. Cabinetul israelian a anunțat decizia de ocupare a Fâșiei Gaza. Am înțeles că palestinienii vor fi alungați. Prin această decizie, Netanyahu se pregătește pentru un loc în istoria Israelului. Avem deja o reacție a lui Zelenski, că el nu renunță la teritorii, imediat s-au imobilizat și nașii lui din Occident. La această întâlnire se va decide, rămâne să vedem dacă Ucraina acceptă sau nu. DAcă Ucraina nu acceptă, America nu o va mai ajuta, Ucraina va fi ajutată de România. Acum românii vor putea merge și până la Kiev”, a spus publicistul.