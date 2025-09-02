Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » România a ratat azi șansa de a se salva: Demisia lui Ilie Bolojan!

România a ratat azi șansa de a se salva: Demisia lui Ilie Bolojan!

02 sept. 2025, 16:08, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu, în cel mai nou reportaj din seria „Pastila lui Cristoiu”, vorbește despre scenariul demisiei lui Ilie Bolojan din funcția de premier.

„Luni, 1 septembrie, la emisiunea lui Ionuț Cristache de pe site-ul Gândul, am dezbătut o chestiune ….dacă Ilie Bolojan demisionează. Totul a pornit de la o informație pe surse. Ilie Bolojan a spus că dacă nu se aplică așa zisa reformă,  tăierile, el demisionează. „Aoleu, au zis unii, ce ne facem? Nu mai avem premier. Căutați-vă alt premier. Parcă era Nicolae Ceaușescu la 17 decembrie 1989. „Căutați-vă alt secretar general!”. I-am liniștit pe spectatorii lui Ionuț Cristache că nu demisionează. Un om care demisionează în România e un om dispărut. Era mai rău pe vremuri când un om era trimis în gulag, gata! Și am spus -Nicolae CIUCĂ – candidat la prezidențiale, general, șef PNL,  premier, șef al senatului – GATA, NU  MAI E NIMIC! Marcel CIOLACU – șef PSD, premier, candidat prezidențial, conferințe de presă – A DISPĂRUT! Pentru că românii nu au civilizația în inimă a personalității în sine.  CHURCHILL trecuse în opoziție pentru că era în opoziție. A trecut Ciolacu în opoziție…..oh, a venit Marcel Ciolacu. Credeți că vreo fătucă de la Gândul zice „A venit  CRISTOIU, ăla care a făcut știri? Dar dacă eram director la GÂNDUL, imediat săreau „A venit ȘEFUL” – Cultul Șefului. Cum să demisioneze? Ești nebun? Îl dau afară de la PNL, gruparea lui Rareș Bogdan abia așteaptă, și într-o săptămână, îl înhață și DNA și DIICOT, că așa e la noi. Și iată că astăzi a avut loc o reuniune la Cotroceni unde Nicușor Dan i-a convocat pe lideri din elicopter. Îl văd pe Nicușor Dan mergând cu elicopterul. Rușii îi afectează GPS din cap, nu din elicopter. Azi s-a anunțat că Bolojan demisionează. Au pornit USR-iștii, Drulă: Oh, vai, nu demisionați.   Erau unii să plângă: Domnu tovarăș secretar, nu demisionați, cui ne lăsați? Imediat a venit presa: Aoleu, dacă demisionează, ce ? Nu se găsesc premieri?  Ohooo. La Viena, prințese ca gunoiul. După părerea mea, România a ratat azi un moment benefic – ca el să demisioneze. Eram sigură că nu. Această salvare a României e demisia lui Bolojan. El e un socotitor marginal. El e cu tăierea.  Cât de deștept să fii să tai? Tăiem! Trebuie să vină un premier care să înțeleagă că REFORMĂ = REFORMĂ, plan, strategie, nu tăieri de socotitor mărginit. Așa că  România a ratat un moment benefic, demisia lui Ilie Bolojan”.

Mediafax
