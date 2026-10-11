A 13-a noapte de proteste la Arestul Central. Zeci de oameni scandează: “Și noi suntem Călin Georgescu”/”Zi de zi, aici vom fi”

Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central, duminică 11 octombrie, în a 13-a noapte de proteste. Oamenii au venit cu pancarte și strigă: “Și noi suntem Călin Georgescu” și ”Zi de zi, aici vom fi”.

Susținătorii lui Călin Georgescu și-au făcut apariția în fața Arestului Central al Capitalei, unde Călin Geogescu se află în arest preventiv în dosarul de înșelătorie în formă continuată.

Ca în fiecare seară, oamenii flutură drapelul național și cer eliberarea fostului candidat la prezidențiale. Pe una dintre pancartele uriașe aduse de protestatari apare un mesaj în limba engleză: „Free Georgescu” (n.r. – Eliberați-l pe Georgescu).

Jandarmii îi păzesc pe susținătorii lui Georgescu și se asigură că manifestația se desfășoară pașnic.

Călin Georgescu află luni dacă poate scăpa de arestul preventiv

Călin Georgescu are programată luni, 12 octombrie, o zi cu mai multe termene și proceduri judiciare. Fostul candidat la alegerile prezidențiale urmează să ajungă la Tribunalul București, unde se judecă cererea sa de înlocuire a arestului preventiv cu o măsură mai blândă, și la DIICOT, pentru noi proceduri în dosarul în care este cercetat pentru înșelăciune.

Tot luni este programat un termen la Curtea de Apel București în dosarul în care Georgescu, Horațiu Potra și alți 20 de inculpați sunt acuzați de acțiuni împotriva ordinii constituționale.

Călin Georgescu, arestat pentru 30 de zile

Călin Georgescu a fost arestat preventiv marți, 29 septembrie, pentru o perioadă de 30 de zile în dosarul DIICOT în care este acuzat de constituire a unui grup infracțional organizat și de înșelăciune cu consecințe extrem de grave în formă continuată. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat de acasă de polițiști și dus la arestul central, acolo unde era așteptat de zeci de protestatari.