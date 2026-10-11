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Proteste în Belgia pentru eliberarea lui Călin Georgescu. Zeci de români și-au exprimat solidaritatea față de fostul prezidențiabil: „Căline, Bruxellesul e cu tine”

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Susținătorii lui Călin Georgescu din Belgia au protestat duminică 11 octombrie în fața Ambasadei României și au cerut eliberarea fostului candidat la prezidențiale, arestat preventiv în dosarul de înșelăciune în formă continuată.

Zeci de români și-au exprimat solidaritatea cu fostul candidat la prezidențiale, Călin Georgescu într-o manifestație, desfășurată la Bruxelles.

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Protestatarii au venit cu pancarte pe care scria: „Free Călin Georgescu” și au scandat: „Uniți cu toți, să-i scăpăm de hoți”, „Călin Georgescu este președinte”, „Căline, Bruxellesul e cu tine”, „Căline, Căline este cu tine”, „Ați arestat un om nevinovat”, „Ați arestat un om nevinovat”.

Organizatorii protestului acuză că autoritățile din România au subminat democrația prin arestarea lui Georgescu și anularea alegerilor din noiembrie 2024.

Noul mesaj al lui Călin Georgescu pentru susținători

Călin Georgescu a transmis, duminică seară, pe Facebook, un nou mesaj pentru susținătorii săi. Fostul candidat la președinție, aflat în Arestul central al Capitalei, le-a mulțumit celor care îl susțin și i-a îndemnat la rugăciune.

Mesajul a fost transmis chiar în momentele în care zeci de oameni scandau în fața Arestului central: „Și noi suntem Călin Georgescu!”, în cea de-a 13 noapte de proteste la București.

„Dragii mei din țară și de pretutindeni,
Vă mulțumesc! Deși nu vă văd, pe unii vă aud, iar pe alții vă simt. Și, în fiecare zi, copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit”, este o parte a mesajului transmis de Georgescu. 

Jurnalistul Robert Turcescu, printre cele 200 de persoane, prezente la protestul din Capitală

Aproximativ 200 de susținători ai lui Călin Georgescu s-au strâns în fața Arestului Central, din Capitală în această seară. Printre cei prezenți s-a aflat și jurnalistul Robert Turcescu, care a scandat alături de manifestanți: „Călin Georgescu este președinte”.

Oamenii și-au exprimat sprijinul față de fostul candidat la prezidențiale și au strigat : “Și noi suntem Călin Georgescu” și ”Zi de zi, aici vom fi”.

VIDEO: Beuca Dumitru @Facebook

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