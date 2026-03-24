Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump

Administrația prezidențială a publicat primele imagini oficiale cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, de la summitul Primei Doamne a SUA, Melania Trump, desfășurat în perioada 24-25 martie, la Washington.

Mirabela Grădinaru a fost suprinsă într-o serie de ipostaze la summitul „Pregătind viitorul împreună”, de la Washington, iar fotografiile au apărut și pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

Imaginile o arată pe concubina președintelui Nicușor Dan alături de delegația României, din care fac parte vicepreședinta UiPath, Andrada Morar, și Robert Bezea, directorul executiv al Edge Institute România.

Mirabela Grădinaru a susținut un discurs la summit

Prima zi a summitului dedicat educației copiilor în era digitală a inclus un atelier de lucru, în cadrul căruia Mirabela Grădinaru a ținut un discurs. Partenera liderului de la Cotroceni și-a manifestat recunoștința față de invitația Melaniei Trump și a reiterat angajamentul României de a contribui la proiectul educativ.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate”, a declarat Mirabela Grădinaru în prima zi a evenimentului de la Washington.

Premieră istorică. Prima Doamnă a SUA găzduiește reprezentanți din 45 de țări

Conform unui comunicat al Casei Albe, acest summit marchează prima ocazie din istorie în care o primă doamnă a Statelor Unite găzduiește reprezentanți din 45 de țări la reședința prezidențială într-o singură zi.

„Fostering the Future Together („Pregătind viitorul împreună” n.r.) este o coaliție globală de țări care și-au unit forțele pentru a le oferi copiilor mai multe șanse prin educație și tehnologie”, a declarat Casa Albă.

Melania Trump a anunțat summit-ul în luna septembrie a anului trecut, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite.

Brigitte Macron va susține un discurs în a doua zi a summitului

Palatul Elysée a anunțat, marți că și prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, va participa miercuri la o reuniune organizată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, la Casa Albă, pe tema „bunăstării copiilor în era digitală”.

Soția lui Emmanuel Macron, care pleacă marți spre Washington, „va face parte dintre personalitățile care vor lua cuvântul în cadrul acestei reuniuni”, a declarat președinția franceză pentru AFP.

FOTO: Presidency.ro

Recomandarea autorului: