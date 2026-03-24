Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
Administrația prezidențială a publicat primele imagini oficiale cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, de la summitul Primei Doamne a SUA, Melania Trump, desfășurat în perioada 24-25 martie, la Washington.

Mirabela Grădinaru a fost suprinsă într-o serie de ipostaze la summitul „Pregătind viitorul împreună”, de la Washington, iar fotografiile au apărut și pe site-ul oficial al Administrației Prezidențiale.

Imaginile o arată pe concubina președintelui Nicușor Dan alături de delegația României, din care fac parte vicepreședinta UiPath, Andrada Morar, și Robert Bezea, directorul executiv al Edge Institute România.

Mirabela Grădinaru a susținut un discurs la summit

Prima zi a summitului dedicat educației copiilor în era digitală a inclus un atelier de lucru, în cadrul căruia Mirabela Grădinaru a ținut un discurs. Partenera liderului de la Cotroceni și-a manifestat recunoștința față de invitația Melaniei Trump și a reiterat angajamentul României de a contribui la proiectul educativ.

„În primul rând, doresc să-mi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă a Statelor Unite, doamna Melania Trump. Consider că această inițiativă este una extrem de valoroasă, care generează impuls, vizibilitate și dinamismul atât de necesar în acest domeniu. În același timp, este esențial să adoptăm o abordare integrată, care să asigure o legătură mai strânsă între educație și inovare și tehnologie.

Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă Melania Trump și cu toți cei prezenți la această masă, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține rezultate tangibile în promovarea educației digitale pentru copiii din întreaga lume. Nu vă voi reține prea mult astăzi, întrucât mâine vom împărtăși opiniile noastre mai detaliate”, a declarat Mirabela Grădinaru în prima zi a evenimentului de la Washington.

Premieră istorică. Prima Doamnă a SUA găzduiește reprezentanți din 45 de țări

Conform unui comunicat al Casei Albe, acest summit marchează prima ocazie din istorie în care o primă doamnă a Statelor Unite găzduiește reprezentanți din 45 de țări la reședința prezidențială într-o singură zi.

„Fostering the Future Together („Pregătind viitorul împreună” n.r.) este o coaliție globală de țări care și-au unit forțele pentru a le oferi copiilor mai multe șanse prin educație și tehnologie”, a declarat Casa Albă.

Melania Trump a anunțat summit-ul în luna septembrie a anului trecut, în marja celei de-a 80-a Adunări Generale a Națiunilor Unite.

Brigitte Macron va susține un discurs în a doua zi a summitului

Palatul Elysée a anunțat, marți că și prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, va participa miercuri la o reuniune organizată de prima doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, la Casa Albă, pe tema „bunăstării copiilor în era digitală”.

Soția lui Emmanuel Macron, care pleacă marți spre Washington, „va face parte dintre personalitățile care vor lua cuvântul în cadrul acestei reuniuni”, a declarat președinția franceză pentru AFP.

Citește și

FLASH NEWS Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
21:35
Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”
FLASH NEWS Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
21:18
Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
FLASH NEWS Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
19:13
Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
REACȚIE Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
16:18
Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
ULTIMA ORĂ Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă
15:48
Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă
ULTIMA ORĂ Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
15:14
Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Ce AVERE au de împărțit Codruța Filip și Valentin Sanfira. Ce bunuri dețin cei doi, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Click
Cât costă o supă de cocoș de curte cu găluște la restaurantul lui Dani Oțil
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
De asta l-a părăsit Codruța Filip pe Valentin Sanfira?! 😲 'N-aș ierta NICIODATĂ infidelitatea și violența'
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Seneca și Nero: cum a ajuns un filosof să fie condamnat de propriul discipol
HOROSCOP Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
23:00
Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
RĂZBOI Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran
22:59
Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran
ACUZAȚII Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
22:56
Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
EVENIMENT Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
22:31
Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
TURISM Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
22:15
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 

