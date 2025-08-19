Prima pagină » Știri politice » Afacerea microbuzelor școlare la suprapreț. Dragoș Pîslaru anunță trei ANCHETE în curs de derulare

Olga Borșcevschi
19 aug. 2025, 15:09, Știri politice
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat, marți, că așteaptă, la sfârșitul lunii august, un prim raport din partea șefului Corpului de control al MIPE cu privire la achiziția de microbuze școlare electrice. „Investigațiile sunt în curs de derulare”, a adăugat ministrul.

Verificările au fost solicitate de Dragoș Pîslaru după ce presa a relatat că în județele Iași și Prahova microbuzele ar fi fost achiziționate la suprapreț.

„În acest moment există nu doar o investigație, ci trei. (…) Două investigații sunt automate, oarecum, în sensul că Ministerul Educației, prin departamentul lor de PNRR, s-a autosesizat, pentru că există o procedură europeană. (…) În același timp, MIPE, în calitate de coordonator național, iarăși ca procedură automată, (…) s-a sesizat tot pe zona de PNRR. Direcția Generală PNRR s-a sesizat având în vedere că există o cheltuială care e făcută din fondul PNRR. Aceste două sesizări automate vin, evident, legat de procedura clasică de sistem de management și control pe fonduri europene”, a explicat Pîslaru, într-o conferință de presă, la Palatul Victoria.

Ministrul a explicat și motivația de a trimite Corpul de Control.

„Există posibilitatea ca, pe zona de legalitate, pașii înlănțuiți, unul câte unul, să țină de perspectiva legalității. Dar există întrebări cu privire la oportunitate, rezonabilitate și alte lucruri care sunt legate de folosirea banilor europeni și sunt legate de obiectivele unor posibile închete ale Parchetului European. În timp ce strângem cureaua și facem economii în toate părțile, cel puțin din primele informații furnizate public, chiar de mass media, rezultă că discutăm aici de niște sume care, la prima vedere, parcă sunt mai mari decât ar fi un cost rezonabil pentru astfel de microbuz. Corpul de Control și această închetă pe care o va face la ordinul pe care l-am dat, nu este o anchetă de a judeca situația, ci de a verifica dacă există rezonabilitate sau, invers, dacă există suspiciune pentru a transmite mai departe aceste informații către parchetul european și poate alte organe abilitate în funcție de aceste rezultate”, a adăugat Pîslaru.

El a confirmat că ancheta Corpului de Control este în derulare. Celelalte două proceduri au ca termen de derulare trei luni.

Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX  

