Explicațiile lui Dragoș Pîslaru cu privire la decontarea călătoriilor și locuința din Bruxelles: „Procedura de achiziție s-a terminat pe 5 august”

Ruxandra Radulescu
19 aug. 2025, 14:47, Actualitate
Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene, a vorbit, la sfârșitul ședinței de Guvern de marți, 19 august, pe tema călătoriilor decontate și a casei pe care ar deține-o în zona Bruxelles.

Pîslaru a precizat că locuința a fost achiziționată pe 5 august, iar decontarea cazărilor în capitala belgiană s-a făcut pentru o perioadă anterioară.

„Acea casă care apare în declarația de avere, în primul rând, nu este în Bruxelles. În al doilea rând, este o casă pentru care procedura de achiziție s-a terminat pe data de 5 august. Mai clar, ca să fie lucrurile pentru toată lumea clare, cheile și semnarea actului la notariat au fost făcute pe data de 5 august.

Deplasările care au apărut în spațiul media cu privire la faptul că aș fi avut unde să stau într-o casă proprietate personală, evident, toate aceste informații, deplasările au fost făcute înainte de data de 5 august și toate aceste informații sunt eronate”, spune Dragoș Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a precizat că pentru deplasările următoare, inclusiv pentru cele ce vor avea loc pe 1-2 septembrie, a cerut în mod expres, ca din pachetul care se decontează automat pe baza legislației pentru demnitari pentru deplasare să nu mai apară această rambursare sau decontare de cheltuieli de cazare.

„Acum, chiar dacă, atenție, nu voi locui în acea casă, pentru că sunt necesare, așa cum știți când cumperi ceva, ai nevoie să faci lucrări și așa mai departe, dar aceste lucruri sunt mai puțin relevante, voi cere în mod expres ca aceste cheltuieli de cazare să nu mai fie decontate”, încheie Pîslaru.

În spațiul public au apărut informații potrivit cărora cazarea ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost plătită din bani publici în vizitele sale la Bruxelles, deși are o casă acolo.

Ministerul Investițiilor Europene: „Domnia sa a achiziționat o casă în Flandra”

Reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene au oferit explicații, în exclusivitate, pentru Gândul, în urmă cu doat câteva zile și au precizat că ministrul nu deține o locuință în capitala Belgiei.

„Domnia sa a achiziționat recent o casă în Flandra, la care a avut acces efectiv începând cu data de 5 august 2025, odată cu finalizarea formalităților legale și predarea proprietății. Prin urmare, în perioada vizată de articol, ministrul nu avea în proprietate o locuință utilizabilă în Belgia”, se arată într-un drept la replică al Ministerului.

În ceea ce privește decontarea cazării, Ministerul susține că orice referire la faptul că aceasta s-a făcut „în condițiile în care ministrul deține o locuință în Bruxelles” este eronată.

„Toate cheltuielile de cazare aferente vizitelor oficiale anterioare au fost realizate strict în baza legislației și a procedurilor aplicabile deplasărilor externe ale membrilor Guvernului României.

Pentru reducerea costurilor suportate de bugetul public, ministrul Dragoș Pîslaru a ales, ori de câte ori a fost posibil, zboruri low-cost sau clasă economică. Toate deplasările oficiale s-au desfășurat în condiții de maximă prudență financiară, tocmai pentru a demonstra responsabilitate în utilizarea resurselor publice”, se mai arată în răspunsul Ministerului.

„Ministrul Dragoș Pîslaru a efectuat și deplasări în nume propriu, pentru care nu a solicitat și nu a beneficiat de nicio decontare”

MIPE a oferit inclusiv clarificări despre obiectivele deplasărilor lui Dragoș Pîslaru: „renegocierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), proces extrem de complex și esențial pentru protejarea investițiilor, discuțiile privind viitorul Politicii de Coeziune în contextul Cadrului Financiar Multianual 2028-2034, optimizarea absorbției fondurilor europene și îmbunătățirea eficienței mecanismelor de implementare”.

Ministerul mai adaugă că importanța acestor subiecte pentru România a necesitat prezența directă a lui Dragoș Pîslaru în întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei Europene și ai altor instituții europene relevante, precum și cu oficiali ai Reprezentanței Permanente a României la Bruxelles.

„Separat de aceste vizite oficiale, ministrul Dragoș Pîslaru a efectuat și deplasări în nume propriu, pentru care nu a solicitat și nu a beneficiat de nicio decontare. Toate cheltuielile aferente acestor vizite private au fost suportate integral din resurse personale.

Reiterăm că toate costurile deplasărilor oficiale sunt documentate, comunicate public și respectă cadrul legal. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene rămâne angajat în transparență, responsabilitate și utilizarea corectă a banului public, în interesul exclusiv al cetățenilor români”, conchid reprezentanții Ministerului.

