Sediul AUR din Sectorul 4 al Capitalei a fost vandalizat sâmbătă. Pereții exteriori și geamurile au fost stropite cu vopsea. Este al doilea act de vandalism asupra unui sediu al formațiunii politice suveraniste, după cel de la finalul lunii octombrie. Ambele atacuri sunt semnalate în Capitală, în contextul în care au survenit la un interval de mai puțin de o lună distanță.

Incidentul se produce la doar două săptămâni după ce chiar sediul central al partidului Alianța pentru Unirea Românilor a fost vandalizat, în noaptea de 29-30 octombrie. La acel moment, autorii faptei au scris mesaje agresive cu graffiti de culoare neagră și roșie, în plus fiind însoțite de tag-uri precum simbolul anarhiei. Pe fațada clădirii au fost desenate cu spray mai multe mesaje critice la adresa Alianței pentru Unirea Românilor.

„Sediul AUR sector 4 a fost vandalizat. Așa înțeleg unii să facă politică … Distrug, mint, manipulează recurg la violență verbală, dar vor să conducă o Națiune. Orice ar fi, noi nu abdicăm de la lupta noastră pentru România. Dumnezeu nu doarme și va veni și vremea noastră!”, a comentat Ovidiu Zară, consilier general AUR la Primăria București.

Sediul AUR din sectorul 4 a fost aproape distrus

Oamenii legii au fost chemați pentru a lua probe de pe camerele de luat vederi de la fața locului. Actul de vandalism a lăsat urme vizibile. În opinia lui Ovidiu Zară, agresiunea ar putea veni din partea rivalilor politici.

„Nu au fost sparte geamurile. A fost aruncată o găleată de vopsea. Se pare că a avut loc în cursul zilei de ieri. N-am ajuns la sediu pentru că am fost ocupat cu campania electorală a Ancăi Alexandrescu. Am fost sesizați. A venit și poliția și a făcut fotografii, însă e dureros să vezi că anumiți actori politici acționează în acest fel. (…) Eu fac apel la decență și sper să înțeleagă toți actorii politici că trebuie să ne confruntăm cu idei, nu cu acte de vandalism. Noi mergem pe drumul nostru. Nimeni nu ne va putea îndepărta de la valorile în care noi credem, cu orice risc”, a mai declarat Ovidiu Zară, consilier general AUR, la postul Realitatea PLUS.

‘Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune’

Reprezentanții AUR condamnă ferm incidentul și remarcă faptul că astfel de acțiuni reprezintă „infracțiuni, nu acte de curaj”. Liderii formațiunii care conduce în ultimele sondaje de opinie avertizează că astfel de acțiuni pot degenera și îi acuză implicit pe adversarii politică că „incită la ură” împotriva AUR.

„Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, mai precizează AUR, în mesajul postat pe pagina de Facebook.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Sile Pușcaș: „Ștampila de „regele gunoaielor” a apărut după ce am apărut lângă Simion. S-a încercat ca imaginea mea să fie DENIGRATĂ”

George Simion acuză „teroare politică” în România: „Nu mai e loc pentru opoziție. AUR e țintit de actuala putere”