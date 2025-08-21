Ambasada SUA, precizări despre solicitarea vizelor începând din 2 septembrie. Care sunt condițiile pentru scutirea de INTERVIU

Din 2 septembrie 2025, regulile pentru solicitarea vizelor se schimbă, transmite Ambasada SUA. Modificările vizează în special condițiile pentru scutirea de interviu a celor care vor să obțină viza pentru America. Reprezentanța diplomatică avertizează, însă, că rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite totuşi un interviu, dacă se consideră necesar.
Potrivit Ambasadei SUA, dacă viza B1/B2 anterioară a expirat în ultimele 12 luni, începând cu data de 2 septembrie, se poate solicita o nouă viză prin curierat.
Condiţiile specifice pentru scutirea de interviu sunt ca solicitantul:
„Vă rugăm să reţineţi: chiar dacă aceste condiţii sunt îndeplinite, rămâne la latitudinea membrilor Serviciului consular să solicite, în continuare, un interviu”, a mai transmis Ambasada SUA la Bucureşti.
Foto:Shutterstock
AUTORUL RECOMANDĂ: