PNL face noi numiri în cadrul comisiilor parlamentare, iar prima pe listă se află deputata Andreea-Petronela Cîmpianu, racolată recent de la partidul Dianei Șoșoacă. Cîmăpianu îl va înloui pe Mircea Fechet în cadrul Comisiei pentru afaceri europene. Deși PNL susține vehement că SOS, alături de POT și AUR, reprezintă un partid extremist, liberalii nu se sfiesc să îi primească cu brațele deschise de dizidenții partidelor naționaliste.

Mircea Fechet rămâne însă membru al Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, respectiv al Comisiei pentru mediu și echilibru ecologic.

PNL schimbă și alți membri ai comisiilor parlamentare

Deputatul Sorin Năcuță îl va înlocui, în cadrul Comisiei petru politică economică și privatizare, pe colegul său Răzvan-Olimpiu Cedar care, la rândul său, a fos numit în locul deputatului Eduard-Tatian Mititelu. Acesta din urmă rămâne însă membru al Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor.