Astăzi este ziua lui Călin Georgescu. Câți ani face și ce își dorește de ziua lui

Călin Georgescu, fostul candidat la președinția României, împlinește azi, 26 martie, vârsta de 64 de ani. Întrebat cu o seară înainte, la Metropola TV, ce anume și-ar dori cu ocazia zilei de naștere, Georgescu a mărturisit că familia îi este îndeajuns.

Întrebat de moderatorul emisiunii de la Metropola TV, cu o seară înainte, ce și-ar dori cu ocazia zilei de naștere, Călin Georgescu a oferit un răpuns încărcat de spiritualitate și a declarat că familia este lucrul cel mai de preț.

„Am tot ce îmi trebuie. Familia mea, îl am pe Dumnezeu și nu am ce să îi cer. Știți ce îmi doresc? Să-I mulțumesc pentru viața mea, pentru tot ce mi se întâmplă, asta este ce îmi doresc.

Sunt un om mulțumit”, a afirmat Călin Georgescu pentru sursa citată.

Călin Georgescu propune naționalizarea ca soluție la criza economică

În cadrul aceleiași emisiuni, Călin Georgescu a propus o soluție la criza economică actuală. Acesta este de părere că toate resursele țării ar trebui să intre în proprietatea cetățenilor.

Călin Georgescu consideră că naționalizarea resurselor României ar genera o independență economică și ar duce la ieșirea din criză, întrucât cetățenii ar fi primii beneficiari.

„Independența se obține când toate resursele țării, toate bogățiile, intră în proprietatea românilor și sunt administrate democratic, prin democrație participativă. Nu chemi poporul român o dată la 4 ani să-i dai ceva, ci îl chemi zilnic; el trebuie să participe la binele cetății.

Naționalizarea înseamnă să aduci toate resursele țării în proprietatea poporului român, pentru că acesta trebuie să beneficieze de ele. Nu altcineva, nu străinii. În momentul acesta beneficiază străinii”, a precizat Călin Georgescu.

