Călin Georgescu, previziuni sumbre: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. Va fi foamete de alimente și energie

Ruxandra Radulescu

Călin Georgescu este de părere că actuala criză energetică va avea un impact dezastruos asupra Uniunii Europene, întrucât nu va fi capabilă să gestioneze consecințele acestei situații dificile.

„Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. 100%. Va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu mai este capabilă să gestioneze situația. Europa, astăzi, este într-o situație foarte jalnică; este la pământ”, a declarat Călin Georgescu la Metropola TV.

Consiliul Economic și Social a avizat negativ ordonanța Guvernului, privind prețurile la carburanți. Ordonanţa de urgenţă va fi adoptată în şedinţa ordinară de joi a Guvernului, potrivit unei informări transmise de Executiv.

“În urma discuţiilor de astăzi (miercuri – n.r.) în cadrul Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social, Ministerul Finanţelor va opera nişte modificări pe care le va anunţa în această seară”, se arată în informare.

Miercuri a avut loc şi o şedinţă a Consiliului Economic şi Social. CES a dat miercuri aviz nefavorabil pe proiectul de OUG. Din 37 voturi exprimate, 34 de voturi au fost nefavorabile, 2 favorabile cu observații și 1 vot a fost favorabil. Avizul CES e obligatoriu, dar are doar rol consultativ.

Tot miercuri, confederaţiile sindicale reprezentative au anunţat că nu vor participa la reuniunea Consiliului Naţional Tripartit de Dialog Social (CNT-DS), acuzând Guvernul că mimează consultarea partenerilor sociali în contextul crizei energetice şi că nu acordă timp real pentru dezbaterea măsurilor, potrivit unui comunicat comun.

