Călin Georgescu critică dur bugetul lui Bolojan: ”Când nu ai dat bani la Educație și Sănătate și la restul ai dat instant, nu ai nicio valoare morală”

Călin Georgescu a declarat la Metropola TV că guvernul a făcut o greșeală majoră în ceea ce privește bugetul, având în vedere că educația și sănătatea sunt domeniile cu cele mai puține fonduri.

Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a subliniat că subfinanțarea unor sectoare precum educația și sănătatea duce la distrugerea societății române.

„Este o luptă mizerabilă să vezi cât dai la educație și la sănătate; înseamnă că valorile morale sunt praf. Dacă tu, la educație și la sănătate, te zbați câți bani să dai, dar celorlalți le dai instant, fără să existe niciun fel de dezbatere, înseamnă că totul este praf și pulbere din punctul de vedere al valorilor morale.