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Un deputat AUR cere UDMR să clarifice dacă este fundație sau partid. Bogdan Velcescu susține că UDMR beneficiază de subvențiile alocate partidelor, deși este fundație

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Deputatul AUR Bogdan Velcescu a criticat statutul juridic al UDMR și susține că formațiunea ar trebui să clarifice dacă funcționează ca partid politic sau ca fundație etnică, în contextul în care reprezentanții UDMR s-au arătat preocupați de reglementarea activității fundațiilor, ONG-urilor și asociațiilor din România.

„Având în vedere apetența celor de la UDMR pentru a îmbunătăți bunul mers al lucrurilor în ceea ce privește fundațiile, ONG-urile, asociațiile, mi-aș dori să văd din partea UDMR-ului dorința și aceeași apetență pentru a se clarifica, din punct de vedere politic, dacă dumnealor sunt partid politic sau fundație etnică”, a declarat Bogdan Velcescu.

Velcescu: Să ia și ei bani de la subvenții, dar ca partid politic, nu ca ONG 

Deputatul susține că UDMR ar trebui să inițieze un proiect de lege prin care să se transforme oficial într-un partid politic și să renunțe la finanțarea de care beneficiază în prezent, pe care acesta o consideră specifică unei fundații, nu unui partid.

„În acest sens, mă aștept să vină din partea dumnealor un proiect de lege prin care să se transforme într-un partid politic și să nu mai ia de la statul român 64,3 milioane de lei, în 2025. Să ia și ei bani de la subvenții, într-adevăr, din subvențiile partidelor, dar ca partid politic, nu ca ONG, nu ca fundație”, a afirmat Velcescu.

Velcescu solicită UDMR să se supună acelorași reguli ale AEP și ale Curții de Conturi 

Potrivit deputatului AUR, UDMR ar trebui să respecte aceleași obligații de transparență și control financiar aplicabile celorlalte partide politice din România.

„Adică, să se supună acelorași reguli ale AEP, ale Curții de Conturi. Să aibă aceleași categorii de cheltuieli, verificate la sânge, conform legii, așa cum toate celelalte partide au astfel de obligații”, a declarat acesta.

Finanțarea unor fundații conexe UDMR-ului, calificată drept „cel puțin dubioasă”

Velcescu a făcut referire și la informații apărute, potrivit lui, în presă, privitor la finanțarea unor fundații și asociații pe care le descrie drept conexe UDMR.

„Mi se pare interesant că, așa cum scrie presa, ca să nu zic de la mine, sunt câteva fundații și asociații conexe acestei fundații etnice, numite UDMR, cu finanțare, cel puțin, dubioasă. Ca să nu zic, din afară, ca să nu zic pentru ce, și ca să nu zic ce fac ei cu banii în Transilvania”, a spus deputatul.

„Până când așteptăm prag special de acces în Parlament pentru UDMR?”

Deputatul a adăugat că așteaptă o inițiativă de clarificare a statutului UDMR, fie din partea formațiunii, fie din partea altor partide, și a pus sub semnul întrebării existența unor reglementări pe care le consideră speciale pentru UDMR.

„Mă aștept, la un moment dat, să vină din partea altor partide dacă nu din partea celor de la UDMR, pentru că ei nu sunt partid, să vină o formă de clarificare. Până când așteptăm prag special de acces în parlament pentru UDMR? De când o fundație are legi speciale în România? De când o fundație beneficiază de legi speciale, care se aplică partidelor?”, a declarat Velcescu.

În încheiere, deputatul a făcut trimitere la apartenența României la Uniunea Europeană și a transmis că legislația aplicabilă ar trebui să fie aceeași pentru toți actorii politici.

„Eu am crezut că odată ce am intrat în Uniunea Europeană, respectăm legislația europeană și nu avem legislație specială și terță pentru o fundație etnică”, a conchis Bogdan Velcescu.

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