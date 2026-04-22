Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, i-a luat apărarea miercuri lui Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD.

„E un om de care sunt apropiat, e mentorul meu și omul în care cred. Sunt convins că a făcut foarte multe lucruri bune pentru județul Bistrița și pentru România. Haideți să lăsăm justiția să-și facă treaba. Vorbim despre lucruri nedovedite, să lăsăm procurorii să-și facă treaba”, spune Ivan.

Apoi, Ivan și-a reluat ideea și a simțit nevoia să reitereze faptul că Moldovan este „un om minunat”.

”Domnul Moldovan e un om minunat, a făcut foarte multe lucruri pentru județul Bistrița-Năsăud. Să lăsăm procurorii să-și facă treaba”, a reiterat Ivan.

Percheziții DNA la domiciliul lui Radu Moldovan, lider PSD

Procurorii anticorupție au efectuat, în această dimineață, percheziții la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan.

Anchetatorii au ajuns la sediul instituției în cursul dimineții, iar verificările s-ar extinde și la alte entități implicate în contracte publice.

Surse citate de Bistrițeanul.ro indică faptul că percheziții au loc și la compania de construcții Frasinul, firmă activă în zona proiectelor de infrastructură din județ.

Radu Moldovan, la al patrulea mandat la conducerea CJ Bistrița. A mai fost în atenția DNA

Potrivit CV-ului său, Radu Moldovan a fost membru și ulterior președinte al Partidului Social Democrat Româna (PSDR). Din iunie 2001 este membru PSD.