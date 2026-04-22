Prima pagină » Știri politice » Bogdan Ivan îi ia apărarea lui Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița, anchetat de DNA. Ce spune ministrul PSD

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, i-a luat apărarea miercuri lui Radu Moldovan, președintele CJ Bistrița-Năsăud. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au descins în această dimineață la sediul Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, dar și la domiciliul președintelui Radu Moldovan, lider PSD. 

„E un om de care sunt apropiat, e mentorul meu și omul în care cred. Sunt convins că a făcut foarte multe lucruri bune pentru județul Bistrița și pentru România. Haideți să lăsăm justiția să-și facă treaba. Vorbim despre lucruri nedovedite, să lăsăm procurorii să-și facă treaba”, spune Ivan.

Apoi, Ivan și-a reluat ideea și a simțit nevoia să reitereze faptul că Moldovan este „un om minunat”.

”Domnul Moldovan e un om minunat, a făcut foarte multe lucruri pentru județul Bistrița-Năsăud. Să lăsăm procurorii să-și facă treaba”, a reiterat Ivan.

Percheziții DNA la domiciliul lui Radu Moldovan, lider PSD

Procurorii anticorupție au efectuat, în această dimineață, percheziții la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud și la domiciliul președintelui instituției, Radu Moldovan.

Anchetatorii au ajuns la sediul instituției în cursul dimineții, iar verificările s-ar extinde și la alte entități implicate în contracte publice.

Surse citate de Bistrițeanul.ro indică faptul că percheziții au loc și la compania de construcții Frasinul, firmă activă în zona proiectelor de infrastructură din județ.

Radu Moldovan, la al patrulea mandat la conducerea CJ Bistrița. A mai fost în atenția DNA

Potrivit CV-ului său, Radu Moldovan a fost membru și ulterior președinte al Partidului Social Democrat Româna (PSDR). Din iunie 2001 este membru PSD.

Este fost parlamentar și președintele CJ Bistrița – la al patrulea mandat. Totodată, esre membru în Consiliul Național al PSD. Radu Moldovan este preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud. Între 2010 și 2011 a fost purtător de cuvânt PSD.

De-a lungul timpului, Radu Moldovan a fost cercetat de DNA pentru presupuse fapte de corupție, trafic de influență sau fals în declarații.

  • Martie 2000 – membru PSDR;
  • Aprilie 2000 – preşedinte PSDR Bistriţa-Năsăud;
  • Iunie 2001 – prezent – membru PSD;
  • Aprilie 2002 – Noiembrie 2003 – prim vicepreşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Noiembrie 2003 – Aprilie 2005 – preşedinte executiv PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Aprilie 2005 – Septembrie 2007 – vicepreşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Ianuarie 2007 – Iulie 2007 – secretar executiv PSD;
  • Septembrie 2007 – prezent – preşedinte PSD Bistriţa-Năsăud;
  • Iunie 2001 – prezent – membru Consiliul Național PSD;
  • 2008 – 2010 – vicepresedinte PSD România;
  • 2010 – 2011 – purtător de cuvânt PSD România.

