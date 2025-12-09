Prima pagină » Știri politice » Bolojan, acuzat că protejează privilegiile primarilor. Guvernul amână proiectul de lege care desființează pensiile speciale pentru aleșii locali

Senatorul USR, Cristina Prună, îl critică pe premierul Ilie Bolojan pentru faptul că amână adoptarea proiectului de lege care desființează pensiile speciale ale aleșilor locali. Aceasta a subliniat că a redepus proiectul în urmă cu o lună, alături de deputatul USR, Claudiu Năsui. Cristina Prună că proiectul a fost avizat de Consiliului Economic și Social și Consiliul Legislativ. Reacția Guvernului, însă ,întârzie. 

„Am văzut că premierul Ilie Bolojan a ajuns, în sfârșit, la concluzia că pensiile speciale ale aleșilor locali trebuie desființate, nu amânate.
E o concluzie firească, însă ea nu trebuie să rămână la nivel de vorbe.

Susțin desființarea pensiilor speciale de multă vreme. Am redepus, acum o lună, în parlament, împreună cu colegul meu Claudiu Nasui o lege în acest sens.
Proiectul este depus la Senat pentru dezbatere și a primit deja avizele Consiliului Economic și Social (CES) și al Consiliului Legislativ.
Punctul de vedere al Guvernului întârzie”, a precizat Cristina Prună pe Facebook.

„Guvernul nu reușește să desființeze privilegiile politice care divizează continuu România”

Acesta a solicitat, de asemenea, Guvernului, o reacție cât mai rapidă în ceea ce privește desființarea privilegiilor pentru aleșii locali. Senatoarea USR mizează pe un punct de vedere favorabil, având în vedere demersurile lui Bolojan, cu privire la modificarea legii pensiilor speciale pentru magistrați.

„Solicit guvernului României să dea un punct de vedere cât mai rapid. Nu poate fi decât favorabil, după ultimele declarații ale dlui. Bolojan. Ar fi un pas care ar întări procesul de desființare. România are un deficit bugetar de 9% din PIB și o datorie publică explodată. Guvernul nu reușește însă să facă acele reforme mult așteptate și să desființeze privilegiile politice care divizează continuu România.

Aceste pensii nu au fost plătite niciodată de la înființarea lor, dar se poate întâmpla acest lucru pe viitor dacă nu acționăm.
Un președinte de CJ poate încasa până la 18.780 de lei lunar, în timp ce pensia medie în România e de 2.816 lei. De aproape șapte ori mai mult, fără legătură cu contributivitatea. Ca să nu mai vorbim de faptul că, în România, sunt foarte multe pensii sub valoarea medie.

Să punem STOP privilegiilor. Avem nevoie de aceleași reguli pentru toată lumea”, a conchis membra USR.

