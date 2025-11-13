Prima pagină » Știri politice » Bolojan, argument „apocaliptic” pentru reforma pensiei magistraților: „Dacă nu luăm măsuri amanetăm viitorul României pentru următorii ani”

Ruxandra Radulescu
13 nov. 2025, 23:20, Știri politice

Premierul Ilie Bolojan a vorbit, joi seară, la Euronews, despre reforma pensiilor speciale, discutată în cadrul ședinței de la Palatul Cotroceni, între guvern, membrii coaliției și reprezentanții magistraților. Șeful Executivului a precizat că este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură. 

Ilie Bolojan a precizat că scopul reformei pensiei magistraților este un sistem echitabil pentru generația care va ieși la pensie în următorii 10 ani, din care face parte și premierul. „Amanetăm viitorul României pentru anii următori”, a subliniat prim-ministrul referitor la nevoia de urgentare a implementării reformei pensiilor magistraților.

„Vă rog să vă gândiți că o pensie cu care astăzi se iese în magistratură este, în medie, de aproape 5.000 euro astăzi. Gândiți-vă că o pensie medie în România este 500-600 euro. Este o diferență foarte mare între pensia medie și pensia din magistratură. Și atunci aceste lucruri trebuie să fie corectate.

E o problemă de a avea un sistem echitabil cât de cât, dar să ai și un sistem care poate să stea în picioare în anii următori. Vă rog să vă gândiți că peste 10 ani de zile, când generația care s-a născut în anii 68, 69-70, va ieși la pensie, cum este și generația mea, vom fi aproape 500.000 de oameni care vom ieși la pensie.

Gândiți-vă că cei care vin în spate sunt mult mai puțini 200.000 – 300.000 de oameni. Peste 15-20 de ani de zile vor intra 150.000 de oameni de la 18 ani în zona de populație activă. Dacă nu luăm măsuri care să corecteze aceste lucruri cât mai repede posibil, practic amanetăm viitorul României pentru anii următori”

