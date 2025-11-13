Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Bolojan a recunoscut că a discutat cu Bogos despre conflictul omului de afaceri cu ANSVSA-ul

13 nov. 2025, 06:30
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan a comentat cazul premierului Ilie Bolojan și întâlnirea acestuia cu omul de afaceri Fănel Bogos. Stan susține că Bolojan a știut foarte bine motivul real al întâlnirii. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Bolojan a știut că vine Bogos?

Valentin Stan a început discuția cu o întrebare pentru Marius Tucă. Ei au încercat să lămurească dacă premierul fusese informat despre întâlnirea cu omul de afaceri Fănel Bogos.

Valentin Stan: Fii atent aici. Bolojan a știut că vine Bogos?

Marius Tucă: Vali, uite care-i chestia. Totuși sunt și eu realizator, am fost și la radio, am pus milioane de întrebări în cariera asta. Dă-mi întrebări mai grele, nu din astea simple. Dar uite, de dragul tău răspund: da, era o întâlnire aranjată de trezorier, ca să-i rezolve problema puilor cu salmonella.

Valentin Stan: Ai trecut peste doamna Dogioiu? Doamna Dogioiu de două ori a spus că nu știa, că era privată și după aceea s-a scăpat că știa.

Marius Tucă: Doamna Dogioiu, în primul rând, până să plece la DNA, trebuie să plece acasă.

Valentin Stan: Dar acum vezi că viața ta nu e mai ușoară după ce ai răspuns că Bolojan știa. Dar Bolojan știa că domnul Bogos vine cu lucruri de mafie, de încălcări grave ale legii, de conflict cu ANSVSA? Sau era adus de trezorier ca să-l facem deputat

Marius Tucă: Răspunsul este da.

Valentin Stan: Pe ce te bazezi?

Marius Tucă: Păi e logică simplă. Nu avea ce să caute unul cu bube în cap, care vindea pui cu salmonella, adus de trezorier ca să vorbească de chestiuni politice. Mai ales că ăsta dăduse până atunci 1.500.000 de euro tocmai să rezolve această problemă și să-l schimbe pe șeful care era rudă cu…

Valentin Stan: Simpla discuție îl pune pe Bolojan în situația de a nu mai exista ca prim-ministru

Profesorul a prezentat și declarația oficială a premierului Bolojan despre acea întâlnire. După această declarație, Stan a concluzionat că premierul nu mai poate fi credibil.

Băiatul ăsta, Fănel Bogos, făcuse niște petiții, nu la trezorier, ci la Secretariatul General al Guvernului, la doamna Trăilă. Unde s-a plâns de direcția sanitară, care nu știu ce i-a făcut. I-au luat salmonella și nu i-au dat-o înapoi. Simpla discuție îl pune pe Bolojan în situația de a nu mai exista ca prim-ministru al României. Pentru că discută cu mafia problemele mafiei, într-o țară pe care a distrus-o sugrumând prin TVA, prin tăieri de salarii, prin tot ce a putut el să facă în incompetența și prostia lui. Tot ceea ce se configurează acum este o reacție legitimă în fața acestui nou asalt, de data asta pe linia mafiei, cu care stă la masă și rezolvă.

