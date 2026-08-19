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Bolojan continuă să pledeze pentru Fritz și sfidează decizia Curții Constituționale care-l poate lăsa pe liderul USR fără funcția de primar

Ruxandra Radulescu
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Premierul demis, Ilie Bolojan, a vorbit la B1 TV despre „amendamentul Fritz”, și a precizat că primarul Timișoare este o țintă politică, atât în ceea ce privește decizia Curții Constituționale, cât și raportul Autorității Naționale de Integritate.

„Cele două amendamente votate de PSD și AUR în Parlament, unul a avut o țintă colaterală și celălalt l-a avut ca țintă pe Dominic Fritz. Respetând deciziile CCR, putem să comentăm efectele.

Ceea ce s-a întâmplat prin această abordare, în care, deși legea are efecte doar pentru viitor, potrivit Constituției, Curtea a interpretat că modificarea jocului, după ce jocul s-a încheiat, e de natură să încalce o practică pe care a avut-o privind decizia de neretroactivitate.

Sunt acțiuni care sunt o linie de atac, care ține de persoane, care trebuie respinsă. Nu poți să încalci principii.
A vota un jalon PNRR nu înseamnă a folosi o ghioagă politică”, a declarat Bolojan.

CCR a declarat constituțional „amendamentul Fritz”

Curtea Constituțională a României a declarat luni 17 august constituțional amendamentul, depus de PSD, la Legea Integrității, conform căruia persoanele declarate în stare de conflict de interese, care dețin o funcție publică, își pierd mandatul.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, riscă, astfel, să-și piardă funcția, având în vedere că a fost declarat în conflict de interese de către Autoritatea Națională de Integritate, în luna iunie.

Dominic Fritz, declarat în conflict de interese, pentru o faptă comisă în timpul campaniei electorale

Agenția Națională de Integritate a stabilit că, în anul 2020, Dominic Fritz a aprobat un referat privind modificarea unui Plan Urbanistic Zonal. Documentația tehnică aferentă proiectului fusese realizată de firma unui arhitect care îl împrumutase pe Fritz cu 25.000 de lei pentru finanțarea campaniei electorale din 2020.

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