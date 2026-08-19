Președintele PNL Timișoara, Ionuț Gaiță, a lansat un atac la adresa lui Dominic Fritz și a USR, după decizia Curții Constituționale privind noua Lege a integrității, în urma căreia actualul primar al Timișoarei și-ar putea pierde mandatul.

Liberalul susține că USR știa demult de problema juridică a edilului, dar nu a avut niciun plan pentru cazul în care acesta nu și-ar mai fi putut continua mandatul.

Gaiță amintește că evaluarea ANI, în cazul Fritz, a început în iulie 2021, însă USR a mizat pe supraviețuirea politică a liderului ei. Liderul liberal atrage atenția că în tot acest timp, orașul și locuitorii nu trebuie să fie afectați de vreun spectacol politic, cu referire la mitingul anunțat pentru această seară de Dominic Fritz.

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“USR a creat problema. Timișorenii plătesc prețul”

Într-o postare pe Facebook, liberalul Ionuț Gaiță pune responsabilitatea pentru situația creată direct în sarcina USR și a lui Dominic Fritz.

„În Timișoara, din păcate, se întâmplă exact ce niciun cetățean nu își dorește: orașul în care locuiește să intre într-o criză profundă.

Ok, și ce înseamnă asta?

1.⁠ ⁠Stabilitatea orașului este pusă în joc și, automat, buna funcționare a administrației.

2.⁠ ⁠Timișoara este acum expusă la blocaje, întârzieri și proiecte compromise.

3.⁠ ⁠Există riscuri pentru investiții și luni de incertitudine politică”, scrie liberalul în postare.

Exact asta au făcut USR și Dominic Fritz. Ei aveau obligația să anticipeze această criză și să o gestioneze, pentru că problema juridică a primarului nu a apărut ieri. Evaluarea ANI a început în iulie 2021. 2021!!!! – 5 ani în care au mizat totul pe supraviețuirea politică a lui Dominic Fritz”, spune liderul PNL Timiș.

Legea e pentru toți, fără excepții

„Nu e corect. Nu e cinstit față de timișoreni să-i pui pe ei să plătească prețul unei probleme pe care USR a creat-o. Sigur, un primar poate avea probleme, chiar și un partid, dar asta nu te îndreptățește să transformi problemele tale în problemele unui oraș întreg. Legea se aplică tuturor, fără excepții, și trebuie respectată de toți!

În fine, noi, PNL Timișoara, vom acționa în perioada următoare cu responsabilitate. De ce? Pentru că orașul nu are nevoie de haos, de răfuieli sau de vreun spectacol politic. Are nevoie de stabilitate, de instituții care funcționează și de o administrație care își face treaba.

Sunt convins că îmi veți da dreptate: înaintea oricărui partid și a oricărui lider politic trebuie să fie TIMIȘOARA!”, a precizat Gaiță în postare.

Precizările liberalului vin în contextul în care Federația Inițiativa Timișoara și Alternativa Civică Timişoara pregătesc un miting de susţinere pentru Dominic Fritz, miercuri, 19 august, de la ora 19.00, în Piaţa Operei din Timişoara.

„Fritz, partitură dublă: victimă și salvator”

„P.S.: În locul minimei decențe, primarul cu jumătate de normă al Timișoarei, care a eșuat lamentabil în „luptele” pentru Maternitatea Odobescu, pentru condiții decente în școli, pentru proiecte finalizate la timp, pentru restaurarea patrimoniului (Ștrandul Termal Uszoda, Parcul Copiilor, Parcul Rozelor, Grădina Zoologică, Ceasul Floral, clădiri istorice) și care a pierdut până și războiul cu iarba din parcurile orașului, alege acum partitura dublă de victimă a sistemului ticălos și mafiot (culmea, tocmai el!) și de salvator al națiunii române”, și-a încheiat postarea liderul liberal.

Mesajul vine în contextul în care, în PNL, se discută scenariile pentru o eventuală vacantare a funcției de primar. Într-o ședință a liberalilor din Timiș, Ilie Bolojan le-a explicat colegilor că, dacă mandatul lui Fritz încetează, administrația ar urma să fie preluată temporar de un viceprimar, după care ar putea fi organizate alegeri parțiale.

În plan public, însă, Bolojan a criticat modificarea legislativă care îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandat, invocând principiul neretroactivității și avertizând asupra riscului ca legile să fie folosite pentru „vendete politice”. PNL Timiș a transmis, la rândul său, că respectă hotărârea CCR, chiar dacă aceasta nu confirmă poziția politică susținută de liberali.