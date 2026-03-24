Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției”

Premierul Ilie Bolojan a comentat marți seară la B1 TV viitorul coaliției, în contextul tensiunilor dintre USR și PSD. Șeful Executivului a precizat că social-democrații au încălcat anumite „reguli” ale coaliției.

Întrebat dacă alianța PSD-PNL-USR-UDMR va mai exista după Paște, Bolojan a răspuns reticent:

„Va rămâne de văzut. Eu cred că e bine să avem o coaliție. Suntem într-un context internațional care nu este comod. Suntem într-o situație de deficit și trebuie să-l reducem anul acesta. Urgențele pe care le avem ar presupune o guvernare stabilă. Acesta este un element de bază. PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliției. Trebuie să respecte niște reguli. Dacă niste partide nu se respectă între ele e greu de presupus că vom câștiga respectul cetățenilor”, a precizat Bolojan.

Mesajul lui Bolojan pentru PSD: „Devine responsabil de dinamitarea unui Guvern”

„Cel puțin două partide din aecastă coaliție au o responsabilitate mare pentru sitația actuală a României, PNL și PSD. Facem un apel către PSD pentru a-și analiza responsabilitate și poziția pe care o are. Dacă spargi o coaliție care a reușit să echilibreze situația în care eram, PSD devine responsabil de dinamitarea unui Guvern”, a mai declarat Bolojan.

Stenograme din cadrul ședinței PNL: „PSD e un partid mort”

Liderii Partidului Național Liberal au avut un schimb de replici dur în ședința internă de luni, potrivit unor stenograme ajunse în posesia Gândul. Discuțiile au vizat atât relația tensionată cu PSD, cât și viitorul guvernării și scenariile politice în cazul unei eventuale ruperi a Coaliției.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, ar fi lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa partenerilor de guvernare:

„Astăzi, PSD este un partid mort din punctul meu de vedere. Este un partid izolat, iar AUR s-a prins că PSD îi folosește ca să încerce să își recupereze electoratul. Bolojan face acum ce face de 20 de ani în administrație: buna guvernare”.

În aceeași linie, lideri din teritoriu ar fi descris o slăbire fără precedent a PSD. Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, ar fi spus tranșant: „

„Nu am văzut niciodată un PSD în genunchi ca acum”.

În paralel, mai mulți lideri liberali au avertizat asupra riscurilor unei eventuale ruperi a Coaliției. Senatorul Vasile Blaga a punctat: „Cine rupe Coaliția dispare de pe scena politicii”, iar vicepreședintele Gheorghe Falcă a completat: „Cine duce la căderea Guvernului va rămâne singur”.

FOTO: Mediafax

