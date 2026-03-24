Bolojan, reticent privind viitorul coaliției. Premierul continuă să atace PSD-ul: „A escaladat o zonă de conflict încălcând protocolul coaliției"

Ruxandra Radulescu
Premierul Ilie Bolojan a comentat marți seară la B1 TV viitorul coaliției, în contextul tensiunilor dintre USR și PSD. Șeful Executivului a precizat că social-democrații au încălcat anumite „reguli” ale coaliției.

Întrebat dacă alianța PSD-PNL-USR-UDMR va mai exista după Paște, Bolojan a răspuns reticent:

„Va rămâne de văzut. Eu cred că e bine să avem o coaliție. Suntem într-un context internațional care nu este comod. Suntem într-o situație de deficit și trebuie să-l reducem anul acesta. Urgențele pe care le avem ar presupune o guvernare stabilă. Acesta este un element de bază. PSD a escaladat o zonă de conflict, încălcând protocolul coaliției. Trebuie să respecte niște reguli. Dacă niste partide nu se respectă între ele e greu de presupus că vom câștiga respectul cetățenilor”, a precizat Bolojan.

Mesajul lui Bolojan pentru PSD: „Devine responsabil de dinamitarea unui Guvern”

„Cel puțin două partide din aecastă coaliție au o responsabilitate mare pentru sitația actuală a României, PNL și PSD.

Facem un apel către PSD pentru a-și analiza responsabilitate și poziția pe care o are. Dacă spargi o coaliție care a reușit să echilibreze situația în care eram, PSD devine responsabil de dinamitarea unui Guvern”, a mai declarat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan sustine o conferinta de presa, la Palatul Victoria din Bucuresti, marti, 30 decembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Stenograme din cadrul ședinței PNL: „PSD e un partid mort”

Liderii Partidului Național Liberal au avut un schimb de replici dur în ședința internă de luni, potrivit unor stenograme ajunse în posesia Gândul. Discuțiile au vizat atât relația tensionată cu PSD, cât și viitorul guvernării și scenariile politice în cazul unei eventuale ruperi a Coaliției.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, ar fi lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa partenerilor de guvernare:

„Astăzi, PSD este un partid mort din punctul meu de vedere. Este un partid izolat, iar AUR s-a prins că PSD îi folosește ca să încerce să își recupereze electoratul. Bolojan face acum ce face de 20 de ani în administrație: buna guvernare”.

În aceeași linie, lideri din teritoriu ar fi descris o slăbire fără precedent a PSD. Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, ar fi spus tranșant: „

„Nu am văzut niciodată un PSD în genunchi ca acum”.

În paralel, mai mulți lideri liberali au avertizat asupra riscurilor unei eventuale ruperi a Coaliției. Senatorul Vasile Blaga a punctat: „Cine rupe Coaliția dispare de pe scena politicii”, iar vicepreședintele Gheorghe Falcă a completat: „Cine duce la căderea Guvernului va rămâne singur”.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
22:50
Administrația prezidențială a publicat primele imagini cu Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, la summitul Melaniei Trump
FLASH NEWS Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
21:18
Bolojan explică de ce amână măsurile pentru prețul carburanților. Când va lua guvernul măsuri 
FLASH NEWS Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
19:13
Premierul Bolojan dă vina pe Uniunea Europeană pentru concedierile minerilor: „Angajamentul față de U.E. a dus la concedierile de la C.E. Oltenia”
REACȚIE Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
16:18
Cristina Prună (USR) susține reducerea accizelor și a TVA pentru a atenua creșterea prețurilor la combustibili. „După ce că luăm măsuri târzii faţă de alţii, nici măcar nu învăţăm din ce vedem la ei”
ULTIMA ORĂ Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă
15:48
Starea de criză pe piața energiei și măsurile pentru limitarea prețurilor se amână în ziua în care motorina standard a depășit 10 lei pe litru. Guvernul Bolojan a făcut anunțul în ultima clipă
ULTIMA ORĂ Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
15:14
Consiliul Economic și Social blochează Ordonanța pentru situația de criză pe piața carburanților. Fudulea, președintele CES: „Nu rezolvă problema”
HOROSCOP Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
23:00
Zodia care trebuie să fie prudentă, în aprilie 2026. Ce prevăd astrele pentru acești nativi, în a doua lună de primăvară
RĂZBOI Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran
22:59
Țările arabe din Golful Persic iau în considerare opțiuni militare pentru a contracara escaladarea războiului de către Iran
ACUZAȚII Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
22:56
Caz revoltător în Londra. Un cuplu de vegetarieni și-a lăsat fetița de 3 ani să moară de foame
EVENIMENT Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
22:31
Gabriela Firea, după dezbaterea „Dezvoltarea Industriei prin politici europene”: «Relevantă pentru mediul economic și industrial din România și UE»
TURISM Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
22:15
Vacanțele verii se schimbă din mers: Dubai nu mai este destinația favorită. Ce se întâmplă acum pe piața turismului
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 25 martie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu 

